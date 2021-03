Concours « Arranges-y le portrait! » | Gagnant Maxi Blainville-Boisbriand

En décembre dernier, la Ligue de hockey junior majeur du Québec a lancé le concours « Arranges-y le portrait! » en collaboration avec son partenaire officiel Maxi.

L’objectif du concours était bien simple ; on demandait à des jeunes amateurs de hockey junior de s’imaginer et de dessiner un masque de gardien de but.

Les gagnants du concours allaient ensuite voir leurs dessins être reproduits sur des casques de gardiens de but officiels CCM grâce aux artistes reconnus dans les techniques airbrush : Sylvie Poitras de l’entreprise Airbrush Zap et Stéphane Bergeron de l’entreprise Griff Airbrush.

Voici le dessin original qui a été créé par Léo Drapeau, l’heureux gagnant des épiceries Maxi de la région de Blainville.

Voici maintenant le casque peint aux couleurs de l’équipe de ce jeune mordu de hockey!

Et finalement, voici le gardien de l’Armada de Blainville-Boisbriand, Olivier Adam, qui avait quelques mots pour Léo!

Félicitations encore une fois Léo!