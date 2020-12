Conclusion enflammée pour le premier tour de la eCoupe Memorial présenté par Kia

Le premier tour de la eCoupe Memorial a pris fin samedi par une série de 10 rencontres.

Wildcats de Moncton 8 vs Sam Cosentino 2

Pour lancer l’après-midi, le joueur invité Sam Consentio de Sportsnet, qui a choisi de jouer avec les Sea Dogs de Saint John pour affronter les rivaux provinciaux des Wildcats de Moncton. Les deux équipes ont obtenu des occasions de marquer dans les premières minutes de la rencontre. Jacob Stewart a ouvert la marque pour les Wildcats, qui menaient 2-1 au terme du premier vingt. En deuxième, les Wildcats ont creusé l’écart grâce à quatre buts consécutifs de l’espoir du Lightning de Tampa Bay Gabriel Fortier avant que Stewart ajoute deux autres buts. Se moquant un peu de leur adversaire en jouant de longues minutes sans gardien de but, les Wildcats ont accordé un but en fin de match de Joshua Roy en route vers un gain de 8-2.

Petes de Peterborough 4 vs Mooseheads de Halifax 2

Les buts en fin de période ont marqué la deuxième rencontre au programme alors que les Petes menés par Shawn Spearing ont ouvert la marque avec trois secondes à faire en première période. À égalité 2-2 en troisième période, les Petes ont marqué deux autres fois, notamment grâce au défenseur Matt McNamara et à l’espoir des Coyotes de l’Arizona Liam Kirk. Le but d’assurance a été inscrit avec 0.8 seconde à écouler dans un gain de 4-2 sur les Mooseheads.

Océanic de Rimouski 4 vs Andy Mailly-Pressoir 2

Le deuxième invité en action samedi était le journaliste de TVA Sports Andy Mailly-Pressoir qui a choisi de jouer avec le Phoenix de Sherbrooke. Cela n’a pas suffi pour retenir l’Océanic de Rimouski dirigé par Zachary Massicotte, qui a démarré la troisième période avec une avance de deux buts inscrits par l’attaquant recrue William Dumoulin. Dumoulin a plus tard complété un tour du chapeau, puis l’ailier Mikael Martel a creusé l’écart permettant de résister à une poussée de deux buts de Mailly-Pressoir dans les 95 dernières secondes de jeu.

Sea Dogs de Saint John 5 vs Attack d’Owen Sound 2

S’inscrivant au pointage dans les premières minutes de la rencontre grâce à l’espoir des Sharks de San Jose Vladislav Kotkov, les Sea Dogs ont à nouveau profité de la production de cet attaquant en troisième période pour résister à une sortie de deux buts du capitaine de l’Attack et espoir des Kings de Los Angeles Aiden Dudas, en route vers un gain de 5-2 de Saint John, dirigé par Riley Bezeau. À noter que Cameron MacDonald a aussi inscrit deux buts dans ce match.

Hurricanes de Lethbridge 4 vs Remparts de Québec 3 (P)

La prolongation était nécessaire dans le duel opposant les Remparts aux Hurricanes, à égalité 3-3 après trois périodes grâce au but du défenseur de troisième année Nicolas Savoie des Remparts avec neuf secondes à faire au temps réglementaire. Les deux équipes ont poursuivi leur lutte en prolongation avant que le capitaine de Lethbridge et choix de premier tour des Sabres de Buffalo Dylan Cozens marque le but vainqueur. Les Hurricanes ont profité d’un but en désavantage numérique d’Oliver Okuliar et d’un doublé de Justin Hall dans la victoire.

Firebirds de Flint 5 vs Cataractes de Shawinigan 4

Profitant d’un tour du chapeau de l’espoir des Stars de Dallas Evgeniy Oksentyuk, les Firebirds ont signé un gain de 5-4 marqué par le but victorieux de dernière minute du vétéran attaquant Cameron Roberts. Les Cataractes ont offert toute une prestation grâce au but de l’espoir des Hurricanes de la Caroline Vasily Ponomarev et du double de l’attaquant William Veillette, mais cela n’a pas suffi pour vaincre le Firebirds et son représentant Riley Piercey.

Warriors de Moose Jaw 5 vs Blazers de Kamloops 2

L’espoir du Repêchage de la LNH 2021 Ryder Korczak a été le héros pour les Warriors avec deux buts, notamment celui de la victoire dans le gain de 5-2 contre les Blazers, leurs rivaux de la Ligue de l’Ouest. En route vers la victoire, les Warriors ont aussi profité de buts des attaquants Calder Anderson, Brad Ginnell et Eric Alarie tandis que le défenseur de deuxième année Cory King était aux manettes de ce match.

Oil Kings d’Edmonton 3 vs Cougars de Prince George 1

Profitant d’une avance d’un but avant de démarrer la troisième période grâce au filet de l’attaquant Josh Williams, les Oil Kings ont tenu bon pour finalement l’emporter 3-1. L’ailier Carter Souch et le représentant de l’équipe Jalen Luypen ont aussi marqué pour Edmonton. L’attaquant de troisième année Tyson Upper a inscrit l’unique but des Cougars dans ce match âprement disputé.

67’s d’Ottawa 9 vs Hitmen de Calgary 3

Après une première période sans but, les écluses se sont ouvertes dans les 40 dernières minutes alors que les 67’s ont capitalisé avec neuf buts, notamment le tour du chapeau du vétéran attaquant Joseph Garreffa tandis que l’espoir des Devils du New Jersey Graeme Clarke a aussi ajouté une paire de buts alors que Cam Tolnai a conduit Ottawa à un gain de 9-3 sur les Hitmen.

Otters d’Érié 7 vs Thunderbirds de Seattle 6

La soirée s’est conclue sur un feu d’artifice offensif alors que les Thunderbirds et les Otters ont combiné leurs efforts pour marquer 13 buts, en route vers une marque finale de 7-6 pour Érié. Représentés par Brendan Hoffmann, qui a démontré son esprit des Fêtes en revêtant un costume du père Noël et qui a inscrit les premiers buts pour donner les devants 4-0 aux Otters avant que Seattle réplique avec trois buts. Les Otters ont finalement eu le dessus grâce au but victorieux de l’ailier Emmett Sproule.