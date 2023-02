Commission de la culture et de l’éducation – La LHJMQ répond présente

La Ligue de hockey junior majeur du Québec accepte avec ouverture l’invitation des membres de la Commission de la culture et de l’éducation de l’Assemblée nationale du Québec à participer aux consultations particulières et aux auditions publiques dans le cadre du mandat d’initiative portant sur les révélations de violence lors des initiations dans le milieu du hockey junior et la possible situation dans d’autres sports.

Comme citoyen corporatif québécois, il est important pour la LHJMQ de répondre aux interrogations des élus quant aux programmes offerts pour encadrer nos joueurs-étudiants, mais aussi pour répondre à leurs inquiétudes et à celles de la population face aux témoignages rapportés par les médias plus tôt cette semaine.

En ce sens, il est de notre responsabilité d’aller présenter l’évolution qu’a connu notre circuit au cours des dernières décennies dans la manière dont un joueur-étudiant est accompagné dans son cheminement sportif et académique ainsi qu’à titre de citoyen responsable et éduqué. Nous espérons démontrer que la LHJMQ d’aujourd’hui est une ligue qui offre un environnement sain et sécuritaire pour les 400 joueurs qui la composent d’année en année.