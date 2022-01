Classement Top 10 Kia de la LCH : Les Islanders toujours favoris dans la LHJMQ

Classement Top 10 Kia de la LCH – 13e semaine

1. ICE de Winnipeg

2. Oil Kings d’Edmonton

3. Silvertips d’Everett

4. Islanders de Charlottetown

5. Frontenacs de Kingston

6. Remparts de Québec

7. Winterhawks de Portland

8. Steelheads de Mississauga

9. Phœnix de Sherbrooke

10. Blazers de Kamloops

MH. Colts de Barrie

MH. Knights de London

MH. Greyhounds de Sault Ste. Marie

Alors que la deuxième moitié de la saison est lancée, il n’y a rien pour arrêter le ICE de Winnipeg dans la Ligue de l’Ouest, alors que la formation de la capitale manitobaine a signé la victoire dans trois de ses quatre sorties en janvier, toutes sur la route. Parmi les chefs de file qu’on retrouve dans le club, il y a le nouveau venu Jack Finley, le vétéran joueur de centre et espoir du Lightning de Tampa Bay qui, depuis qu’il a rejoint les rangs du ICE, a inscrit cinq buts et six mentions d’aide en 10 sorties, récolte qui comprend notamment un total de six points dans les quatre rencontres disputées en janvier, un sommet dans l’équipe.

Bien installés en deuxième place, les Oil Kings d’Edmonton visent de décrocher un troisième championnat de ligue en 11 ans. Au sein de l’effectif renforcé, on retrouve maintenant le talentueux joueur de centre et espoir des Panthers de la Floride Justin Sourdif, un joueur qui cherche à tirer au but à la première occasion et qui représente un atout supplémentaire au sein d’un arsenal offensif déjà puissant des Oil Kings, et celui-ci a aidé le club à décrocher quatre victoires en cinq matchs en janvier. À son premier match avec les Oil Kings, mardi de la semaine dernière, Sourdif a récolté son premier point avec le club à l’occasion d’une victoire de 4-1 contre Prince Albert.

S’étant hissés en troisième place, les Silvertips d’Everett ont repris leurs bonnes habitudes de gagnants depuis le début de la nouvelle année, récoltant neuf points sur une possibilité de 12. Se fiant à l’expérience de leurs vétérans à l’avant, les Silvertips alignent quatre patineurs qui ont atteint le cap des 40 points cette saison, un groupe qui comprend notamment l’ailier droit né en 2002 et le cocapitaine Jackson Berezowski. Celui-ci a amassé au moins un point dans chacune de ses 10 dernières sorties, une séquence qui lui a permis de récolter neuf buts et sept aides.

Invaincus en temps réglementaire à leurs 10 plus récents matchs, les Winterhawks de Portland ont signé la victoire à neuf reprises. Obtenant une reconnaissance à l’échelle nationale pour la première fois depuis la deuxième semaine de la saison, les Winterhawks roulent à plein régime et ils se sont ainsi retrouvés avec un total de 49 points, ce qui leur procure le troisième rang dans l’Association Ouest de la Ligue de l’Ouest. Parmi leurs joueurs qui se sont le plus illustrés, il y a le vétéran ailier droit Cross Hanas, un choix de deuxième tour des Red Wings de Detroit en 2020 qui a brillé avec une récolte de 11 points à ses cinq dernières sorties. Pendant cette séquence, il a notamment connu une soirée de quatre points, sa meilleure cette saison, à sa plus récente rencontre.

Complétant le tableau du côté des équipes de la Ligue de l’Ouest au 10e rang, les Blazers de Kamloops ont remporté quatre de leurs six matchs depuis le début de l’année 2022, ce qui comprend notamment un gain de 6-0 sur la route contre Spokane au cours duquel le capitaine Logan Stankoven a donné le ton à l’aide d’une soirée de trois points. Une présence dynamique au centre, l’attaquant de petite taille a amassé 11 points, un sommet dans son équipe, à ses cinq dernières sorties. Pendant ce temps, les Blazers continuent aussi de profiter des solides prestations devant le filet de l’espoir des Rangers de New York Dylan Garand, qui a récemment été nommé gardien de but de la semaine dans la Ligue de l’Ouest pour la deuxième fois cette saison, ayant affiché un taux d’arrêts de .947 et une moyenne de buts alloués par match de 1,50 sur l’ensemble de deux matchs, soit deux victoires.

—

L’équipe la mieux classée dans la LHJMQ, les Islanders de Charlottetown, n’ont pas bougé au quatrième rang. Sur le point de renouer avec la compétition vendredi de la semaine prochaine contre Rimouski, les Islanders reprendront le collier à titre de formation la mieux classée dans la ligue, en vertu d’un total de 46 points en 31 affrontements. Bien que les Islanders présentent une formation très équilibrée, ils misent sur un joueur qui attire pas mal l’attention des équipes adverses en Patrick Guay, un ailier gauche né en 2002 qui, après 31 sorties, a déjà réédité ses sommets personnels à l’attaque cette saison en vertu d’une production de 25 buts et 22 aides pour un total de 47 points. Il se trouve à trois points seulement du premier rang chez les marqueurs de la LHJMQ.

En sixième place, les Remparts de Québec sont prêts à entreprendre la deuxième moitié de la saison, alignant un effectif qui compte plusieurs nouveaux venus, par exemple les attaquants Olivier Coulombe et Conor Frenette, deux joueurs qui peuvent faire profiter leurs coéquipiers de leur important bagage d’expérience après avoir aidé Victoriaville à tout rafler la saison dernière. Dans le cas de Frenette, il s’agit d’un ailier droit de 20 ans qui a rejoint les rangs des Remparts au cours d’une saison dominante qui l’a vu améliorer déjà ses sommets personnels dans toutes les principales catégories à l’attaque, notamment au chapitre des points, avec 36 en 30 matchs. Il vient compléter de belle façon les atouts offensifs dont les Remparts disposent à l’avant. Québec recommencera à jouer vendredi de la semaine prochaine contre Gatineau.

S’insérant en neuvième place, le Phœnix de Sherbrooke s’apprête à retourner sur glace vendredi de la semaine prochaine contre Drummondville. Cette équipe aligne un des joueurs offensifs les plus appréciés dans la ligue en Joshua Roy, un jeune ailier gauche et espoir des Canadiens de Montréal dont les talents de fabricant de jeu lui ont permis d’inscrire 17 buts et 30 aides en 27 sorties cette saison, une production qui n’est surpassée que par un seul joueur dans la ligue. Au moment d’entreprendre la deuxième moitié de la saison, le Phœnix occupe le premier rang dans l’Association Ouest de la LHJMQ avec un bilan de 19-7-2-1, ce qui lui donne un total de 41 points.



—

En tête de liste dans la Ligue de l’Ontario au cinquième rang du classement, les Frontenacs de Kingston ont recommencé à gagner, eux qui connaissent actuellement une série de trois victoires, leur plus récent gain survenant sur la route au compte de 2-0 contre Oshawa. Le gardien de but et espoir des Sénateurs d’Ottawa Leevi Merilainen a alors repoussé chacun des 26 tirs dirigés vers lui en route vers son deuxième blanchissage de la campagne. En tête de la division Est de la Ligue de l’Ontario avec une fiche de 20-9-3-0, les Frontenacs sont menés par une brigade offensive dynamique qui, outre la future tête d’affiche du Repêchage de la LNH en 2022 Shane Wright, compte les joueurs de 20 ans Lucas Edmonds et Jordan Frasca ainsi que la sélection des Kings de Los Angeles Martin Chromiak. Celui-ci a inscrit 11 points à ses sept plus récentes sorties, un sommet dans l’équipe durant cette séquence.

En huitième place, les Steelheads de Mississauga, avant leur plus récente sortie, avaient récolté des points au classement dans chacun de leurs six affrontements disputés en janvier, ce qui s’est traduit par quatre victoires et deux autres matchs qui se sont décidés en fusillade. Auteurs de la meilleure fiche dans la Ligue de l’Ontario, 23-8-1-3 pour une récolte de 50 points, les Steelheads ont beaucoup de profondeur en termes de joueurs menaçants à l’offensive, eux qui alignent notamment deux attaquants dynamiques en Owen Beck et Luca Del Bel Belluz, des joueurs qui risquent d’être sélectionnés tôt à l’occasion du prochain repêchage selon la Centrale de dépistage de la LNH.

Au chapitre des mentions honorables, trois clubs de la Ligue de l’Ontario ont été mis de l’avant. Vainqueurs dans quatre de leurs sept rencontres disputées en janvier avant les matchs prévus à l’horaire mardi soir, les Colts de Barrie continuent de profiter de solides performances provenant d’un peu tout le monde dans l’effectif, venant notamment de la ligne bleue en la personne de Brandt Clarke, un espoir des Kings de Los Angeles qui a récolté huit points à ses sept plus récents matchs. Du côté des Knights de London, on mise sur deux des joueurs les plus talentueux dans la ligue avec le jeune ailier droit et sélection des Predators de Nashville Luke Evangelista et le gardien de but Brett Brochu, qui ont aidé le club à afficher un bilan de 4-2-0-0 ce mois-ci. Enfin, les Greyhounds de Sault Ste. Marie ont brillé en janvier, eux qui ont montré une fiche de 5-2-0-1, séquence qui comprend notamment une victoire importante à l’échelle nationale dans le cadre de la télédiffusion d’un match de la LCH à TSN, au cours duquel l’attaquant de 20 ans et meilleur buteur de la Ligue de l’Ontario Tye Kartye a fait figure de héros en inscrivant un doublé.