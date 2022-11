Classement Top 10 Kia de la LCH 2022-2023 – 7e semaine

La Ligue canadienne de hockey a dévoilé aujourd’hui la septième édition hebdomadaire du Classement du Top 10 Kia de la LCH pour la saison 2022-2023.

Classement du Top 10 Kia de la LCH – 7e semaine

1. ICE de Winnipeg (18-1-0-0)

2. Remparts de Québec (17-1-0-1)

3. 67’s d’Ottawa (15-1-0-0)

4. Rebels de Red Deer (15-3-0-1)

5. Winterhawks de Portland (13-1-1-1)

6. Thunderbirds de Seattle (12-3-1-0)

7. Phoenix de Sherbrooke (14-3-1-1)

8. Spitfires de Windsor (11-3-3-0)

9. Blades de Saskatoon (14-4-0-0)

10. Battalion de North Bay (12-5-0-0)

MH. Hitmen de Calgary (10-4-1-1)

MH. Tigres de Victoriaville (12-6-0-2)

MH. Steelheads de Mississauga (11-4-2-0)

Avec une séquence de 13 gains, le ICE de Winnipeg est de retour au sommet du classement national après une semaine parfaite marquée par trois victoires – une face aux rivaux de Brandon et deux contre les prometteurs Rebels de Red Deer. L’équipe dominante a inscrit 18 buts au cours de ces trois gains. Parmi les joueurs les plus productifs, il y a le vétéran ailier gauche Skyler Bruce, qui a marqué dans trois matchs d’affilée et qui s’approche d’une production d’un point par match avec six buts et 11 aides en 19 sorties.

Les Remparts de Québec comptent maintenant 15 matchs sans défaite en temps réglementaire et mènent la LHJMQ. Ils ont continué de briller au cours de la dernière semaine en amassant une paire de victoires contre Baie-Comeau. Après avoir gagné à l’étranger vendredi, les Remparts ont refait le coup deux soirs plus tard à domicile dans un match enlevant qui s’est terminé en prolongation, au cours de laquelle le talentueux ailier gauche et choix de cinquième tour des Blue Jackets de Columbus en 2021 James Malatesta a joué les héros en marquant son 14e but, un sommet chez les Remparts.

Toujours en tête dans la Ligue de l’Ontario, les 67’s d’Ottawa ont remporté leurs six derniers matchs. Équipe dynamique à l’attaque, les 67’s ont marqué au moins six fois dans chacun de leurs duels de la semaine. Le meneur a été le joueur de centre de 20 ans Cameron Tolnai, qui a inscrit un total de deux buts et cinq aides en trois matchs. Cette saison, Tolnai a noirci la feuille de pointage dans tous ses matchs sauf deux pour mener les 67’s avec 23 points en 16 parties.

Limités à un point à leurs quatre derniers matchs – acquis dans une décision de 3 à 2 en tirs de barrage face à Brandon –, les Rebels de Red Deer sont venus à court dans deux matchs âprement disputés contre le ICE de Winnipeg, meneur au classement national. Malgré tout, Red Deer est toujours solide devant le filet où le gardien de but de première année Kyle Kelsey affiche un taux d’efficacité de .916 en 13 sorties. Les Rebels occupent le deuxième rang de l’Association Est de la Ligue de l’Ouest avec un bilan de 15-3-0-1 et tenteront de retrouver le chemin de la victoire mardi à Edmonton.

Menant l’Association Ouest de la Ligue de l’Ouest avec 28 points en 16 matchs, les Winterhawks de Portland sont invaincus à leurs huit derniers matchs et leur dernière semaine a été marquée par deux victoires à l’étranger à Victoria. Ailier gauche né en 2003, Aidan Litke continue de faire tourner les têtes à Portland avec son solide jeu et a conclu le weekend avec deux buts et quatre mentions d’aide en deux sorties pour porter à cinq sa séquence de matchs avec au moins un point.

Avec cinq points sur une possibilité de six au cours de la semaine, les Thunderbirds de Seattle ont été particulièrement impressionnants dans un gain de 7 à 2 vendredi à Spokane, où l’équipe a marqué quatre buts sans réplique, en route vers la victoire. Dans ce match, sept patineurs différents ont fait bouger les cordages et quatre d’entre eux ont fini la soirée avec plus d’un point, dont le joueur de centre de 20 ans et choix de cinquième tour des Canadiens de Montréal en 2022 Jared Davidson. Cette saison, Davidson mène les Thunderbirds avec 23 points en 12 matchs.

Le Phoenix de Sherbrooke, qui mène l’Association Ouest de la LHJMQ, a signé une seule victoire au cours de la semaine. Il a vaincu Rimouski 3 à 1 vendredi alors que le défenseur à caractère offensif et choix de troisième tour des Ducks d’Anaheim en 2021 Tyson Hinds a donné le ton avec une performance de deux buts, dont l’éventuel filet gagnant. Il s’agissait de la sixième fois cette saison que Hinds connaissait un match de plus d’un point. En 2022-2023, Hinds a inscrit 17 points, soit six buts et 11 aides en 17 matchs.

Au cours de la semaine, les Spitfires de Windsor l’ont emporté une fois après une dure bataille contre Peterborough, en pleine ascension. Dans cette victoire de 3 à 2, les Spitfires ont marqué deux buts en troisième période pour compléter la remontée. Le but gagnant est provenu du bâton du talentueux ailier gauche et choix de cinquième tour des Islanders de New York en 2022 Matthew Maggio, qui occupe désormais le deuxième rang des buteurs de l’équipe avec 11 filets, un de moins que son coéquipier à l’attaque Alex Christopoulos.

Avec une modeste série de trois victoires, les Blades de Saskatoon continuent d’attirer l’attention à l’échelle nationale. Ils ont connu un weekend parfait grâce à des gains face à Edmonton et Regina. Au cours de ce dernier duel, les Blades ont vu leur gardien de but né en 2004 Ethan Chadwick repousser les 21 tirs dirigés vers lui pour signer un gain de 5 à 0 et son premier jeu blanc en carrière. En neuf sorties en 2022-2023, Chadwick a inscrit six victoires et affiché un taux d’efficacité de .926 et une moyenne de buts alloués de 1,90.

Vainqueur de deux de ses trois matchs, le Battalion de North Bay a d’abord savouré la victoire jeudi avant d’en ajouter une à l’étranger deux soirs plus tard par la marque de 7 à 2, à Barrie. Dans ce match, le Battalion a inscrit cinq buts sans réplique avant que le joueur de centre né en 2004 Dalyn Wakely marque deux fois en troisième période. À sa deuxième saison avec le Battalion, Wakely impressionne avec neuf buts et neuf aides en 17 matchs, ce qui le place au troisième rang des pointeurs de son équipe.

Mention honorable

Vainqueur de sept matchs de suite, le Hitmen de Calgary a grimpé au deuxième rang de la division Centrale de la Ligue de l’Ouest après d’impressionnantes victoires à Seattle et à Everett. Parmi les joueurs à surveiller cette saison à Calgary, il y a le centre de 20 ans Riley Fiddler-Schultz, qui mène l’équipe avec 18 points en 14 matchs.

Les Tigres de Victoriaville continuent d’être pris en considération à l’échelle nationale avec une impressionnante semaine, ayant remporté deux matchs dans une série aller-retour face à Blainville-Boisbriand, dont une victoire à domicile de 5 à 2 vendredi au cours de laquelle le gardien de but né en 2003 Nathan Darveau a brillé avec une performance de 40 arrêts. Cette saison, Darveau se classe parmi les meneurs de la ligue avec un taux d’efficacité de .937.

Amassant cinq points sur une possibilité de six cette semaine, les Steelheads de Mississauga ont conclu le weekend sur une bonne note avec une victoire de 4 à 3 en prolongation contre Kingston. Dans ce match, le talentueux joueur de centre et choix de deuxième tour des Canadiens de Montréal en 2022 Owen Beck a fait scintiller la lumière rouge trois fois, marquant notamment le but gagnant et ainsi réussir son premier tour du chapeau en carrière.