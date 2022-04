Classement Top 10 de la LCH Kia : Revue de l’année

1. ICE de Winnipeg

En finissant la saison 2021-2022 avec un record de concession de 111 points, le ICE a régné presque toute la saison, se classant au sommet du circuit 13 fois, dont une séquence de 12 semaines au cours de laquelle le club n’a pas été délogé. Avec une attaque dynamique, le ICE a vu quatre de ses joueurs inscrire au moins 70 points, mené par Matthew Savoie, qui devrait être repêché au premier tour du Repêchage de la LNH 2022, alors qu’il a dominé toutes les recrues de la Ligue de l’Ouest avec un étonnant total de 90 points.

2. Oil Kings d’Edmonton

Couronnés champions de la division Centrale pour la quatrième année de suite, les Oil Kings ont obtenu le premier rang du classement sept fois, dont cinq fois d’affilée jusqu’à la fin mars. Les Oil Kings comptent dans leur formation les talents choisis au premier tour, dont le joueur de centre Dylan Guenther (Coyotes de l’Arizona), qui a fini sixième chez les pointeurs de la Ligue de l’Ouest avec 91 points, de même que le défenseur Kaiden Guhle (Canadiens de Montréal) et le gardien de but Sebastian Cossa (Red Wings de Detroit).

3. Bulldogs de Hamilton

En pleine ascension en deuxième moitié de saison, les Bulldogs ont été au premier rang trois fois pour conclure l’année après avoir profité au maximum du retour du talentueux ailier droit Ryan Winterton, un espoir du Kraken de Seattle qui avait raté les trois premiers mois de la saison en raison d’une blessure, en plus de l’ajout à la limite des transactions Mason McTavish, le troisième choix au total du Repêchage de la LNH 2021. Son arrivée a ajouté une vitesse de plus à l’attaque de la formation de Hamilton qui a été l’une des deux seules équipes de la Ligue de l’Ontario à atteindre les 300 buts.

4. Silvertips d’Everett

Terminant au sommet de la division Américaine pour la neuvième fois depuis qu’ils se sont joints à la Ligue de l’Ouest en 2003, les vétérans Silvertips ont figuré au classement national hebdomadaire 22 fois cette saison, notamment à quatre occasions au deuxième rang. Leur saison a été marquée par les buteurs comme le joueur de centre de 20 ans Alex Swetlikoff et l’ailier droit né en 2002 et co-capitaine Jackson Berezowski. Un autre nom à encercler à Everett se retrouve à la ligne bleue, soit l’espoir des Ducks d’Anaheim Olen Zellweger, qui a mené les défenseurs de la Ligue de l’Ouest avec 78 points.

5. Islanders de Charlottetown

Meneurs de la LHJMQ pour la majeure partie de la saison 2021-2022, les Islanders ont été sous les projecteurs 20 fois cette saison, se classant septième ou mieux au passage. À l’avant, les Islanders ont été témoins de l’éclosion offensive du vétéran ailier gauche Patrick Guay, dont les 51 buts ont établi un record de concession, alors qu’à la ligne bleue, le défenseur et espoir des Golden Knights de Vegas – et Défenseur de l’année en titre dans la LHJMQ – Lukas Cormier, a continué de démontrer sa domination offensive en amassant 78 points.

6. Knights de London

Toujours une puissance dans la Ligue de l’Ontario, les Knights n’ont pas fait exception en 2021-2022 alors que le club a reçu des honneurs nationaux 12 fois, dont trois semaines consécutives au deuxième rang au total. Parmi les faits saillants, il y a eu la progression offensive de l’espoir des Predators de Nashville Luke Evangelista, qui a presque doublé sa production par rapport à sa saison recrue avec 111 points, ce qui l’a placé au quatrième rang dans la course aux pointeurs de la Ligue de l’Ontario. Devant le filet, le gardien de but jamais repêché Brett Brochu a continué de donner une raison aux recruteurs de le reprendre en considération alors qu’il se classe parmi les meilleurs de la ligue.

7. Remparts de Québec

Avant le début de la saison, les Remparts étaient considérés parmi les favoris pour soulever la Coupe Memorial et ils n’ont pas déçu. Ils se sont retrouvés parmi les deux meilleurs à deux reprises au cours des quatre premières semaines de la saison et l’équipe se classe maintenant au premier rang du classement général de la LHJMQ avec 98 points et trois matchs à jouer. Menés par le duo dynamique composé du choix de premier tour des Blues de St-Louis, Zachary Bolduc, et du vétéran attaquant Théo Rochette – les deux font partie du top 10 des pointeurs de la LHJMQ –, les Remparts sont également solides entre les poteaux où le tandem de Fabio Iacobo et William Rousseau a repoussé la compétition avec constance.

8. Blazers de Kamloops

Champions de la section de la Colombie-Britannique dans la Ligue de l’Ouest pour la troisième année de suite, les Blazers ont été sous les projecteurs presque chaque semaine (étant exclus seulement trois fois) cette saison, dont 22 semaines consécutives. Celui qui a été le meneur à Kamloops est le produit local et espoir des Stars de Dallas Logan Stankoven, qui a connu sa première saison à titre de capitaine. Il a excellé à l’attaque avec 104 points, ce qui l’a placé au premier rang des pointeurs de l’équipe et troisième au total dans la ligue.

9. Winterhawks de Portland

Obtenant une reconnaissance nationale 12 fois cette saison, les Winterhawks ont été particulièrement dominants en deuxième moitié de saison. Ils ont notamment subi un seul revers en temps réglementaire au cours des 10 derniers matchs de la saison pour se présenter en séries avec l’initiative. Ajout d’expérience devant le filet, le vétéran Taylor Gauthier, qui a récemment signé un contrat avec les Penguins de Pittsburgh, s’est avéré être une solide acquisition alors qu’il a remporté 24 matchs sur les 28 suivant son arrivée à la mi-saison. Il a notamment établi un record de concession avec une séquence de plus de 250 minutes sans accorder de but.

10. Frontenacs de Kingston

Cette saison, les Frontenacs ont obtenu une reconnaissance nationale 14 fois, dont deux fois de suite à titre de meilleure équipe de la Ligue de l’Ontario. Alors que l’attention portait sur Shane Wright, le favori en vue du Repêchage de la LNH 2022 a impressionné en faisant partie d’une attaque à quatre volets, alors que quatre joueurs ont terminé la saison avec au moins 80 points. Ce groupe compte aussi l’espoir des Kings de Los Angeles Martin Chromiak et les talentueux joueurs de 20 ans Jordan Frasca et Lucas Edmonds, ce dernier ayant fini troisième chez les pointeurs de la Ligue de l’Ontario avec 113 points.