Classement du top 10 Kia de la LCH : Une remontée pour les Sea Dogs

Classement du top 10 Kia de la LCH – Semaine 21

1. Oil Kings d’Edmonton

2. ICE de Winnipeg

3. Bulldogs de Hamilton

4. Islanders de Charlottetown

5. Blazers de Kamloops

6. Silvertips d’Everett

7. Phoenix de Sherbrooke

8. Battalion de North Bay

9. Sea Dogs de Saint John

10. Winterhawks de Portland

MH. Spitfires de Windsor

MH. Titan d’Acadie-Bathurst

MH. Remparts de Québec

Les Oil Kings d’Edmonton continuent d’occuper la première place du Classement du Top 10 Kia de la LCH, alors qu’ils ont complété la semaine avec une récolte de deux points, signant la victoire contre leurs rivaux de Calgary au compte de 4-1. Le choix de premier tour des Coyotes de l’Arizona en 2021, Dylan Guenther, a alors donné le ton en réalisant un doublé, ce qui lui a permis d’atteindre le cap des 40 filets cette saison – un rythme de production que seuls trois joueurs ont surpassé à l’échelle de la ligue. En vertu de cette victoire, les Oil Kings ont renoué avec leurs habitudes gagnantes après avoir récemment connu une séquence de 14 gains.

Auteur de trois victoires, le ICE de Winnipeg a fermé la porte à ses adversaires au cours de la semaine alors que la formation manitobaine n’a accordé que trois buts. Le gardien de but né en 2004 Daniel Hauser a alors signé deux blanchissages, au cours desquels il a réalisé 43 arrêts au total. Dans l’ensemble, c’est la quatrième fois dans les cinq dernières sorties de l’équipe que Winnipeg a empêché l’adversaire de trouver le fond du filet. Quant à Hauser, le talentueux gardien continue de briller en 2021-2022 alors qu’après 29 sorties, il n’a subi que deux défaites en temps réglementaire en plus d’afficher un taux d’arrêts de .913 et une moyenne de buts alloués par rencontre de 2,07.

S’étant hissés au cinquième rang, les Blazers de Kamloops ont prolongé à huit leur série de victoires, eux qui ont décroché deux gains contre leurs rivaux de Kelowna dans la dernière semaine. Après avoir eu le dessus en fusillade, vendredi, les Blazers l’ont ensuite emporté en temps réglementaire le soir suivant quand Fraser Minten, joueur qui a été invité au Match des Meilleurs Espoirs de la LCH/LNH Kubota 2022, a pavé la voie avec une récolte de trois points tandis que devant le filet, l’espoir des Rangers de New York Dylan Garand a repoussé 33 tirs en route vers son troisième jeu blanc de la campagne.

Après avoir récolté quatre points sur une possibilité de six pendant la semaine, les Silvertips d’Everett sont les mieux classés dans l’Association Ouest de la Ligue de l’Ouest, eux qui affichent un dossier de 41-10-3-5 et un total de 90 points. Le chef de file chez les Silvertips a été le jeune arrière et choix de deuxième tour des Ducks d’Anaheim en 2021, Olen Zellweger, qui a amassé huit points en trois matchs, dont quatre mentions d’aide dans la victoire de 6-3 contre Spokane, dimanche. Au cours d’une saison où on a assisté à son éclosion, Zellweger a inscrit 67 points en 48 rencontres jusqu’ici, ce qui lui donne le premier rang des marqueurs chez les défenseurs de la Ligue de l’Ouest.

Complétant le tableau chez les équipes de la Ligue de l’Ouest, au 10e rang, les Winterhawks de Portland ont complété la semaine avec deux victoires aux dépens de leurs rivaux de Seattle, le deuxième affrontement ayant été ponctué par la prestation de l’espoir des Penguins de Pittsburgh Taylor Gauthier, qui a réalisé 20 arrêts en route vers un gain de 3-0 et son quatrième blanchissage de la saison. Depuis qu’il s’est amené à Portland en décembre, le gardien de but de 20 ans continue d’être solide devant son filet comme en fait foi le fait qu’après 21 rencontres, il compte déjà 18 victoires avec un taux d’arrêts de .943 et une moyenne de buts alloués par match de 1,74.

—

En tête de liste dans la Ligue de l’Ontario, les Bulldogs de Hamilton ont signé trois victoires durant la semaine, signalant ainsi un retour à leurs habitudes gagnantes après avoir récemment connu une séquence de 12 victoires. En tête du classement de la ligue en vertu d’une fiche de 40-12-2-2 et d’un total de 84 points, les Bulldogs l’ont notamment emporté deux fois sur la route à Ottawa. Équipe qui compte une brigade offensive bien équilibrée, Hamilton peut notamment miser sur le joueur de centre Logan Morrison, dont la récolte de 85 points en 50 matchs n’est surpassée que par cinq joueurs dans la ligue.

Effectuant un retour au sein du classement national avec une huitième place, le Battalion de North Bay a ajouté deux victoires à sa fiche durant la dernière semaine pour ainsi prolonger sa série de gains à sept, signant alors des victoires bien méritées aux dépens de Mississauga et Barrie. Détenteur de la deuxième place dans l’Association Est de la Ligue de l’Ontario avec une fiche de 35-17-3-3 et 76 points, le Battalion mise sur une brigade offensive débordante de talent qui compte notamment trois joueurs parmi les 10 premiers chez les marqueurs de la ligue, soit l’espoir des Sharks de San Jose Brandon Coe, l’ailier droit de 20 ans Mitchell Russell et l’espoir des Oilers d’Edmonton Matvey Petrov.

Du côté des mentions honorables, les Spitfires de Windsor commencent à se faire remarquer à l’échelle nationale après avoir signé trois victoires de suite qui leur ont permis de se hisser à un point du premier rang dans la division Ouest de la Ligue de l’Ontario. Parmi les noms à retenir chez les Spitfires, il y a l’espoir des Stars de Dallas Wyatt Johnston, qui a réussi le premier tour du chapeau de sa carrière, samedi contre Flint, et est devenu le premier joueur à atteindre le cap des 100 points cette saison.

—

Après avoir amassé cinq points sur une possibilité de six durant la semaine, les Islanders de Charlottetown continuent d’afficher leurs couleurs à titre d’aspirants à la couronne à l’échelle nationale. Deuxièmes au classement de l’Association Est de la LHJMQ avec une fiche de 33-9-6-0 et une récolte de 72 points, les Islanders l’ont emporté deux fois contre Moncton et ont décroché une victoire durement acquise en fusillade contre Saint John. À l’arrière, Charlottetown continue de profiter du jeu solide du défenseur de l’année en titre dans la LHJMQ et de l’espoir des Golden Knights de Vegas Lukas Cormier, qui a inscrit deux buts et quatre mentions d’aide en trois sorties et occupe présentement le deuxième rang des pointeurs chez les arrières de la ligue avec 59 points en 43 rencontres.

Conservant ses acquis en demeurant en septième place, le Phoenix de Sherbrooke a décroché trois autres victoires pour prolonger à huit sa série de matchs sans défaite. Parmi les faits saillants de la semaine, il y a eu une victoire de 7-2 contre Halifax, samedi, pendant laquelle le capitaine Xavier Parent a donné le ton en connaissant son quatrième match de quatre points de la saison 2021-2022. Dans l’ensemble, le joueur de centre de 20 ans a inscrit 73 points, ce qui lui donne le deuxième rang chez les marqueurs de son équipe, derrière l’espoir des Canadiens de Montréal Joshua Roy.

De retour sous les projecteurs à l’échelle nationale, les hôtes de la Coupe Memorial 2022 présentée par Kia, les Sea Dogs de Saint John, ont fonctionné à plein régime à l’attaque dans la dernière semaine, alors qu’ils ont marqué 10 buts au total. Invaincus en temps réglementaire à leurs 10 plus récentes sorties, les Sea Dogs connaissent présentement une montée en puissance grâce au vétéran ailier droit et choix de cinquième tour des Islanders de New York en 2020 William Dufour, qui a amassé 19 points, soit sept buts et 12 mentions d’aide, en huit matchs jusqu’ici en mars.

Obtenant une mention honorable, le Titan d’Acadie-Bathurst continue de retenir l’attention après une semaine au cours de laquelle l’équipe a signé trois victoires aux dépens du Cap-Breton pour prolonger à six sa série de gains. Sur l’ensemble de ces trois victoires, le Titan a inscrit 16 buts provenant de neuf patineurs différents. Par ailleurs, les Remparts de Québec ont retenu l’attention à l’échelle nationale à la suite d’une semaine parfaite de trois victoires, ce qui a aidé l’équipe à se retrouver avec un dossier de 36-14-1-0 et un total de 73 points, bon pour le premier rang au classement général de la LHJMQ. Les Remparts chercheront à signer un quatrième gain de suite quand ils seront de retour sur la patinoire face à Gatineau, vendredi.