Classement du top 10 Kia de la LCH : Une nouvelle équipe de tête dans la LHJMQ!

Classement du top 10 Kia de la LCH – Semaine 23

1. Bulldogs de Hamilton

2. ICE de Winnipeg

3. Silvertips d’Everett

4. Oil Kings d’Edmonton

5. Remparts de Québec

6. Spitfires de Windsor

7. Islanders de Charlottetown

8. Blazers de Kamloops

9. Battalion de North Bay

10. Phoenix de Sherbrooke

MH. Winterhawks de Portland

MH. Sea Dogs de Saint John

MH. Titan d’Acadie-Bathurst

Pour la première fois en 2021-2022, une équipe de la Ligue de l’Ontario est au sommet du Classement du Top 10 Kia de la LCH. Ce sont les Bulldogs de Hamilton qui se méritent cette distinction, eux qui n’ont pas perdu en temps réglementaire à leurs 10 derniers matchs pour porter leur fiche à 46-12-3-2 cette saison, ce qui leur confère le premier rang dans la ligue avec 97 points. L’une des clés du succès de la deuxième moitié de saison des Bulldogs est l’ajout du centre de premier plan Mason McTavish, choix de premier tour des Ducks d’Anaheim en 2021 qui a récolté 33 points en seulement 20 rencontres depuis qu’il s’est joint à l’équipe en janvier.

Arrivant au sixième rang, les Spitfires de Windsor continuent de gravir les échelons. Après avoir remporté 10 matchs de suite, la formation se positionne maintenant au sommet de l’Association Ouest de la Ligue de l’Ontario avec une fiche de 41-16-3-3 et 88 points. Sonnant la charge pour les Spitfires, on retrouve le joueur de centre Wyatt Johnston, qui mène la ligue pour les points. Choix de premier tour des Stars de Dallas en 2021, Johnston a récolté 43 buts et 76 passes en 63 matchs, soit 12 points devant le deuxième meilleur marqueur.

Complétant les équipes de la Ligue de l’Ontario honorées dans ce classement, le Battalion de North Bay se classe neuvième à la suite de ses deux victoires la semaine dernière, permettant ainsi de prolonger sa séquence de victoires à quatre. Parmi les faits saillants, il y a eu la victoire de 6-3 dimanche contre les rivaux de Barrie, où le vétéran joueur de centre Kyle Jackson a inscrit deux buts et une passe afin de devenir le quatrième membre du Battalion à amasser 60 points ou plus cette saison.

—

Menant le bal dans la Ligue de l’Ouest, le ICE de Winnipeg a remporté deux matchs la dernière semaine, dont une victoire de 7-0 vendredi à Regina où l’attaquant recrue Zachary Benson et le joueur de centre admissible au prochain Repêchage de la LNH Matthew Savoie ont offerts les meilleures performances, terminant chacun le match avec plus d’un point. Cette saison, Savoie est au septième rang des marqueurs de la Ligue de l’Ouest et au premier rang des recrues avec 84 points, soit 32 buts et 52 passes en 61 matchs.

Grimpant au troisième rang du classement, les Silvertips d’Everett ont récolté trois points sur une possibilité de quatre afin de prolonger à six leur séquence de matchs sans défaite en temps réglementaire. Affrontant leurs rivaux de Tri-City samedi, les Silvertips l’ont emporté 2-1 grâce à une solide performance de leur gardien Braden Holt, qui a repoussé 25 tirs dans la rencontre. C’est la neuvième fois cette saison que le gardien admissible au Repêchage de la LNH en 2022 limite l’adversaire à moins de deux buts.

En quatrième position, les Oil Kings d’Edmonton ont ajouté un seul point à la suite de deux matchs chaudement disputés contre leurs rivaux de Red Deer. Edmonton continue de profiter d’excellentes performances en attaque de la part du choix de Dylan Guenther, choix de premier tour des Coyotes de l’Arizona en 2021, qui a inscrit un but et deux passes la semaine dernière pour grimper au sixième rang des marqueurs de la Ligue de l’Ouest avec 84 points (42 buts, 42 passes) en 55 matchs.

En huitième place, les Blazers de Kamloops ont impressionné en terminant la semaine avec quatre points sur une possibilité de six, débutant avec une victoire de 8-2 contre leurs rivaux de Prince George, où le capitaine et choix des Stars de Dallas Logan Stankoven a dominé avec deux buts et deux passes, disputant ainsi son sixième match d’au moins quatre points cette saison. En 55 rencontres, Stankoven a marqué 42 buts et 54 passes et pourrait devenir seulement le deuxième patineur de la Ligue de l’Ouest à atteindre le plateau des 100 points en 2021-2022.

Dans la catégorie des mentions honorables, les Winterhawks de Portland continuent de se mériter une considération nationale après avoir terminé la dernière semaine avec deux victoires, au cours desquelles l’équipe au talent offensif remarquable a inscrit 10 buts afin de grimper au sommet de l’Association Ouest de la Ligue de l’Ouest à ce chapitre avec 277 buts.

—

Équipe la mieux classée de la LHJMQ, les Remparts de Québec ont connu une semaine parfaite avec trois victoires de suite et ont prolongé leur séquence de victoires à huit. Inscrivant 20 buts en trois parties, le fait saillant de la semaine a été la victoire de 8-2 mercredi contre Baie-Comeau, alors que le talentueux ailier gauche et choix de premier tour des Blues de St-Louis en 2021, Zachary Bolduc, a mené l’attaque des siens avec une récolte de quatre points et son premier tour du chapeau de la saison.

Arrivant au 7e rang, les Islanders de Charlottetown ont ajouté cinq points en quatre matchs mis en évidence par le retour en prolongation de 3-2 de mardi contre Moncton qui a vu l’équipe se rallier pour trois buts dans la dernière période. Parmi les producteurs figurait le vétéran ailier gauche et meilleur marqueur Patrick Guay qui a d’abord capitalisé en infériorité numérique avec moins de huit minutes à jouer dans le temps réglementaire avant d’enchaîner avec le vainqueur en prolongation.

Gagnant de deux matchs sur trois cette semaine, le Phoenix de Sherbrooke a amélioré sa fiche à 38-13-2-2 cette saison, bon pour 80 points et le premier rang de la division Centrale de la LHJMQ. Soutenu par des joueurs de premier plan comme l’espoir des Canadiens de Montréal et meilleur marqueur de la ligue Joshua Roy, qui a inscrit 97 points en 53 matchs, en plus de l’attaquant vétéran et capitaine Xavier Parent, le Phoenix fait partie des équipes offensives les plus dynamiques du circuit.

Méritant leur mention honorable, les hôtes de la Coupe Memorial 2022 présentée par Kia, les Sea Dogs de Saint John continuent d’afficher une deuxième moitié de saison dominante, alors que la formation a remporté trois victoires de suite sur la route la semaine dernière et a inscrit un total de 14 buts dans ces trois matchs. Ailleurs, le Titan d’Acadie-Bathurst se fait remarquer dans la division des Maritimes de la LHJMQ, souligné par une séquence de 13 matchs sans défaite en temps réglementaire et six points en quatre matchs la semaine dernière.