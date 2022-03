Classement du top 10 Kia de la LCH : Trois des quatre meilleurs clubs de la LHJMQ sur la liste

Classement du top 10 Kia de la LCH – Semaine 20

1. Oil Kings d’Edmonton

2. Bulldogs de Hamilton

3. ICE de Winnipeg

4. Islanders de Charlottetown

5. Silvertips d’Everett

6. Blazers de Kamloops

7. Phoenix de Sherbrooke

8. Cataractes de Shawinigan

9. Firebirds de Flint

10. Winterhawks de Portland

MH. Sea Dogs de Saint John

MH. Battalion de North Bay

MH. Remparts de Québec

Les Oil Kings d’Edmonton forment une machine bien huilée. Après avoir remporté leurs 14 derniers matchs, une séquence qui remonte à la première semaine de février, la formation de la capitale albertaine est solidement installée en tête du classement général de la Ligue de l’Ouest avec un bilan de 44-11-2-1 et 91 points. La semaine dernière a été marquée par trois autres victoires où l’équipe a inscrit 15 buts, notamment grâce à un gain de 7-3 à Medicine Hat mercredi où le vétéran Josh Williams a mené la charge avec ses deux buts.

Ayant retrouvé le sentier de la victoire, le ICE de Winnipeg est invaincu en temps réglementaire à ses huit derniers matchs, notamment grâce aux deux victoires signées la semaine dernière contre ses rivaux manitobains de Brandon. Samedi, le gardien né en 2004 Daniel Hauser a repoussé 25 tirs pour son cinquième jeu blanc de la saison, un gain de 5 à 0 qui l’a hissé au premier rang du circuit à égalité à ce chapitre. À l’attaque, le ICE carbure toujours grâce à la production du talentueux joueur de centre Matthew Savoie, qui mène les recrues du circuit avec 74 points en 53 rencontres.

Au cinquième rang, on retrouve les Silvertips d’Everett, a remporté la victoire contre Seattle et deux sur Spokane pour se maintenir au premier rang de la division des États-Unis de la Ligue de l’Ouest avec une fiche de 39-9-3-5 et 86 points. Le meneur à l’attaque cette semaine chez les Silvertips a été l’ailier droit recrue Niko Huuhtanen, choix de septième tour du Lightning de Tampa Bay en 2021, qui a reçu la première étoile du match de samedi remporté 6-3 contre Spokane après avoir amassé trois points.

Pour une 18e semaine de suite, les Blazers de Kamloops figurent au classement national après avoir remporté six matchs de suite, notamment grâce à ses deux victoires consécutives sur Kelowna la semaine dernière. Samedi sur la patinoire des Rockets, les Blazers l’ont emporté 4 à 3 en fusillade dans un match marqué par le premier tour du chapeau en carrière de l’ailier gauche né en 2002 Daylan Kuefler, portant son total à 32 buts cette saison. Kuefler est un de trois joueurs de Kamloops à avoir franchi le cap des 30 buts en 2021-2022 aux côtés du capitaine Logan Stankoven et du vétéran ailier gauche Luke Toporowski.

Pour conclure la représentation de la Ligue de l’Ouest au classement national hebdomadaire, les Winterhawks de Portland ont récolté quatre points sur une possibilité de six la semaine dernière, notamment grâce à une victoire de 5-2 à Victoria mercredi ou l’étoile montante, ailier droit et choix de deuxième tour des Red Wings de Detroit en 2020 Cross Hanas a volé la vedette en amassant deux buts et deux passes. Cette saison. Le joueur originaire du Texas mène les Winterhawks avec 22 buts et 48 passes en 53 sorties.

—

Dans la Ligue de l’Ontario, les Bulldogs de Hamilton continuer à organiser une deuxième mi-temps dominante, le club reconstituant une séquence de 12 victoires consécutives avant d’échouer à Peterborough mardi. Au total, Hamilton occupe la première place de la ligue avec une fiche de 37-12-2-2 et 78 points. Les Bulldogs ont notamment été les hôtes d’un match extérieur, remporté 3-0 sur Oshawa. Parmi les grands contributeurs chez les Bulldogs figurait le joueur de centre né en 2002 Logan Morrison, auteur de son 28e but cette saison.

De retour au classement national pour la deuxième fois en quatre semaines, les Firebirds de Flint continuent de faire du bruit, se maintenant au premier rang dans l’Association Ouest de la Ligue de l’Ontario avec une fiche de 35-16-1-3 et 74 points. Avec des victoires sur London et Guelph, la semaine dernière a permis aux Firebirds de marquer 11 buts en deux rencontres, notamment quatre inscrits par le vétéran ailier gauche Tag Bertuzzi.

Le Battalion de North Bay obtient une mention honorable cette semaine en marquant 14 buts dans une paire de victoires sur Sudbury, portant leur séquence de victoires à cinq matchs consécutifs. L’ailier droit né en 2002 Kyle McDonald a mené la charge pour le Battalion avec trois buts et deux passes.

—

Toujours en tête de l’Association Est de la LHJMQ, les Islanders de Charlottetown ont amassé trois points en trois matchs la semaine dernière, notamment en battant Chicoutimi 6-4 dimanche, alors que l’assistant capitaine et vétéran défenseur Noah Laaouan a brillé avec une production d’un but et deux passes pour faire passer son total de points à 40, un sommet en carrière. Il occupe actuellement le cinquième rang des marqueurs du circuit chez les défenseurs. Les Islanders tenteront de maintenir le cap jeudi contre Moncton dans le cadre du Match de la Semaine sur CHL TV, présenté par Kubota.

De retour au classement national après une absence de trois semaines, le Phoenix de Sherbrooke continue de s’élever alors que l’équipe occupe le deuxième rang dans la division Centre de la LHJMQ avec une fiche de 31-11-2-1 et 65 points. Sherbrooke a remporté ses cinq derniers matchs, notamment grâce à une remontée victorieuse samedi pour l’emporter 4-3 en prolongation sur le 30e but de la saison du capitaine Xavier Parent après seulement 15 secondes d’écoulées.

Au huitième rang pour une deuxième semaine de suite, les Cataractes de Shawinigan ont conclu la semaine avec une paire de victoires sur Victoriaville. Vendredi contre les Tigres, les Cataractes ont pris les devants tôt dans le match et ils ont ultimement remporté une victoire de 5-3 grâce à l’implication du talentueux ailier droit et choix de quatrième tour des Sabres de Buffalo en 2021 Olivier Nadeau. Cette saison, les Cataractes occupent le premier rang de la LHJMQ avec une fiche de 32-12-1-3 et 68 points.

Dans la catégorie des mentions honorables, les Sea Dogs de Saint John, hôtes du tournoi de la Coupe Memorial 2022 présenté par Kia continuent de prendre du rythme en cette deuxième moitié de saison, après avoir signé trois victoires pour porter leur séquence de succès à huit victoires consécutives en temps réglementaire. Ailleurs, les Remparts de Québec sont une fois de plus honorés sur la scène nationale après avoir battu Blainville-Boisbriand 11 à 0 dans un match où huit joueurs différents ont amassé deux points ou plus.