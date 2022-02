Classement du Top 10 Kia de la LCH – Trois clubs LHJMQ se distinguent encore

Classement du Top 10 Kia de la LCH – Semaine 14

1. ICE de Winnipeg

2. Oil Kings d’Edmonton

3. Silvertips d’Everett

4. Islanders de Charlottetown

5. Winterhawks de Portland

6. Steelheads de Mississauga

7. Remparts de Québec

8. Blazers de Kamloops

9. Frontenacs de Kingston

10. Phœnix de Sherbrooke

MH. Rockets de Kelowna

MH. Bulldogs de Hamilton

MH. Greyhounds de Sault Ste. Marie

Toujours au sommet de l’Association Est de la Ligue de l’Ouest, le ICE de Winnipeg n’a subi que six défaites en temps réglementaire en 38 matchs cette saison. Face à Moose Jaw vendredi, le ICE a récolté un point après une dure bataille qui s’est soldée par une défaite en fusillade. Dans cette rencontre, l’équipe a continué de profiter de ses nombreuses options à l’attaque dont celle du vétéran ailier gauche Mikey Milne, qui a inscrit son 24e but de l’année, une production surpassée par seulement six joueurs à travers la ligue. Le ICE renouera avec l’action le 10 février quand il amorcera une série de trois matchs à domicile.

Avec deux victoires au cours du weekend où ils ont dominé leurs adversaires par un total de 13 buts, les Oil Kings d’Edmonton ont eu droit à des performances dominantes de toute la formation, à commencer par l’attaque. Le prometteur joueur de centre et choix de premier tour des Coyotes de l’Arizona en 2021 Dylan Guenther a enregistré au moins un point à chacune de ses huit dernières sorties, amassant neuf buts et neuf mentions d’aide au passage. De plus, l’imposant gardien de but et choix de premier tour des Red Wings de Detroit Sebastian Cossa a aussi réussi deux jeux blancs d’affilée au cours du weekend, ce qui lui donne une fiche parfaite en quatre parties cette saison.

Au troisième rang pour la deuxième semaine de suite, on retrouve les Silvertips d’Everett, qui s’agrippent au premier rang de l’Ouest avec une fiche de 30-7-2-2 et 64 points en 41 matchs. Avec cinq victoires d’affilée, les Silvertips ont ajouté trois gains au cours d’un weekend occupé avec notamment une victoire à domicile de 4 à 2 face à leurs rivaux de Seattle, alors que le cocapitaine et ailier droit vétéran Jackson Berezkowski a fait bouger les cordages pour la cinquième fois en quatre rencontres. Cette saison, Berezkowski compte 29 buts, ce qui le place deuxième derrière Ben King de Red Deer.

L’équipe de l’heure dans le circuit, les Winterhawks de Portland, continuent de grimper au classement en ayant subi une seule défaite en temps réglementaire à leurs 14 dernières sorties. Ils ont connu un weekend parfait avec trois victoires d’affilée, dont une dans un match enlevant qui s’est terminé 6 à 5 en fusillade contre Seattle. Le club a effacé un déficit de trois buts en troisième période, notamment grâce au but égalisateur de l’ailier droit né en 2002 et espoir des Red Wings de Detroit Cross Hanas, marqué avec à peine un peu plus d’une minute à jouer en temps réglementaire.

Les Blazers de Kamloops, qui sont en feu, complètent le tableau dans la Ligue de l’Ouest après l’avoir emporté à leurs six dernières sorties. Dans le gain de 5-3 face aux Giants à Vancouver dimanche, il y a eu parmi les buteurs de Kamloops le capitaine Logan Stankoven, un choix de deuxième tour des Stars de Dallas en 2021 qui a inscrit un but et trois aides pour porter à 10 sa séquence de matchs avec au moins un point. Syntonisez TSN vendredi à 19 h 30 (HP), alors que les Blazers tenteront de porter à sept leur série de victoires en retrouvant les Giants.

Finalement, la mention d’honneur dans la Ligue de l’Ouest est attribuée aux Rockets de Kelowna, qui commencent à attirer l’attention nationale avec six gains d’affilée, une séquence au cours de laquelle l’ailier droit né en 2002 Jake Poole a mené les siens offensivement avec cinq buts et six aides.

—

Ceux qui mènent dans la LHJMQ sont les Islanders de Charlottetown, classés quatrièmes, qui reprendront le collier vendredi en amorçant une séquence de trois matchs sur la route, à Baie-Comeau. Occupant le premier rang de la ligue avec une fiche de 22-7-2-0 et 46 points, les Islanders ont une attaque bien équilibrée avec entre autres quatre attaquants qui ont amassé au moins 35 points, alors que l’espoir des Golden Knights de Vegas et Défenseur de l’année de la LHJMQ en titre Lukas Cormier produit de la ligne bleue avec 36 points en 26 matchs.

Au septième rang, on retrouve les Remparts de Québec, qui n’accusent que quatre points de retard sur les meneurs de la ligue, les Islanders, et qui ont trois matchs en main. Après leurs six victoires d’affilée avant la pause, les Remparts tenteront de retrouver leur jeu impressionnant quand ils fouleront à nouveau la glace vendredi à Drummondville. Solides dans leur propre zone, les Remparts comptent parmi les clés de leurs succès le gardien de but né en 2003 William Rousseau, qui trône au sommet avec un taux d’efficacité de .919 et une moyenne de buts alloués de 2,03 en 13 sorties.

Pour terminer dans la LHJMQ, les Phœnix de Sherbrooke sont au 10e rang. Se classant au sommet de la division Centrale de la LHJMQ avec un bilan de 19-7-2-1 et 41 points, le Phœnix renouera avec l’action vendredi à Val-d’Or. L’équipe est menée par un des deux joueurs repêchés dans la LNH, l’ailier gauche né en 2003 Joshua Roy, un espoir des Canadiens de Montréal qui, en 27 matchs cette saison, a brillé avec 17 buts et 30 aides pour 47 points, une production qui le place au deuxième rang des pointeurs de la LHJMQ.

—

Au sommet de la Ligue de l’Ontario, il y a les Steelheads de Mississauga, au sixième rang. Ils sont invaincus à leurs quatre dernières sorties, dont deux victoires contre North Bay. Dans le deuxième gain, le vétéran gardien Joe Ranger a repoussé les 27 tirs pour signer son troisième jeu blanc de la saison, un sommet dans la Ligue de l’Ontario. De plus, Ranger mène dans la colonne de la moyenne de buts alloués (1,97) et du taux d’efficacité (.928), alors que les Steelheads sont aussi solides à l’attaque, menés par l’espoir en vue du Repêchage 2022 de la LNH Luca Del Bel Belluz, dont les 51 points le placent au neuvième rang de la ligue.

Au neuvième rang, il y a les Frontenacs de Kingston, qui avaient enregistré cinq victoires de suite avant de s’incliner dimanche face à Hamilton. Les Frontenacs se rendront à Barrie jeudi et espèreront renouer avec la victoire en étant menés par le meilleur espoir en vue du Repêchage de la LNH 2022 Shane Wright, qui a montré son talent à l’attaque au cours de ses sept derniers matchs, faisant saliver les recruteurs avec quatre buts et neuf aides pour 13 points. Cette saison, Wright a amassé 43 points, soit 15 buts et 28 aides, en 31 parties.

La mention honorable est attribuée aux Bulldogs de Hamilton, qui continuent de défier les Frontenacs pour le premier rang de la division Est de la Ligue de l’Ontario après avoir gagné leurs trois dernières parties, dont un gain de 5 à 3 dimanche face à Kingston. Dans ce match, l’espoir du Kraken de Seattle Ryan Winterton a volé la vedette avec une performance de trois points. Par ailleurs, les Greyhounds de Sault Ste. Marie continuent de faire du bruit au sommet de l’Association Ouest de la Ligue de l’Ontario, étant invaincus en temps réglementaire à leurs sept derniers matchs pour porter leur fiche à 23-12-3-1 et 50 points cette saison. Parmi les meilleurs joueurs des Greyhounds en 2021-2022, il y a le meilleur pointeur de la Ligue de l’Ontario, Rory Kerins, un choix de sixième tour des Flames de Calgary en 2020, qui a marqué 67 points en seulement 39 rencontres.