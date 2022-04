Classement du top 10 Kia de la LCH : Trois clubs de la LHJMQ se distinguent

Classement du top 10 Kia de la LCH – Semaine 24

1. Bulldogs de Hamilton

2. ICE de Winnipeg

3. Oil Kings d’Edmonton

4. Spitfires de Windsor

5. Silvertips d’Everett

6. Remparts de Québec

7. Islanders de Charlottetown

8. Battalion de North Bay

9. Sea Dogs de Saint John

10. Blazers de Kamloops

MH. Winterhawks de Portland

MH. Phoenix de Sherbrooke

MH. Frontenacs de Kingston

Les Bulldogs de Hamilton sont toujours aussi mordants dans leur façon de s’imposer sur la patinoire. Auteurs de deux victoires au cours de la semaine, notamment par la marque de 6-0 à Ottawa, les Bulldogs ont prolongé à 12 leur série de matchs sans subir la défaite en temps réglementaire, en plus de se retrouver avec une fiche globale 48-12-3-2 bonne pour 101 points. Ils ont du même coup décroché le Trophée du Hamilton Spectator, remis annuellement au club de la Ligue de l’Ontario qui présente le meilleur bilan en saison régulière.

Se hissant jusqu’au quatrième rang, les Spitfires de Windsor continuent de progresser dans notre classement après avoir signé 13 victoires de suite. Dans la dernière semaine, ils ont remporté trois matchs en trois jours, séquence ponctuée d’un gain de 7-1 sur la route contre Guelph, vendredi, qui a permis aux Spitfires de s’assurer du premier rang dans la division Ouest de la Ligue de l’Ontario et d’obtenir leur premier titre de division en 12 ans. Le ton a été donné par le choix de premier tour des Stars de Dallas en 2021, Wyatt Johnston, qui connaît actuellement une séquence de 12 matchs avec au moins un point et s’est retrouvé au premier rang des marqueurs dans la ligue avec une récolte de 123 points en 66 matchs.

Progressant jusqu’au neuvième rang à l’échelle nationale, le Battalion de North Bay continue de faire belle impression alors que l’équipe a ajouté deux autres victoires à sa fiche au cours de la semaine, pour accroître sa série de gains à six. Parmi les faits saillants à retenir, notons la victoire en prolongation de jeudi contre Mississauga, alors qu’on a vu le Battalion aller chercher les deux points et s’assurer de la première place dans la division Centrale de la Ligue de l’Ontario pour la première fois depuis 2014. Un des chefs de file au sein d’une attaque qui s’affirme de plus en plus, l’espoir des Sharks de San Jose Brandon Coe n’a besoin que de récolter un autre point dans les trois derniers matchs de l’équipe pour devenir le cinquième joueur dans la Ligue de l’Ontario à atteindre le cap des 100 points cette saison.

Trouvant place parmi les mentions honorables, les Frontenacs de Kingston ont décroché trois victoires au cours d’un week-end de trois rencontres où ils ont marqué 26 buts au total. Celui qui continue de faire tourner les têtes à Kingston, le favori en vue du Repêchage de la LNH en 2022 Shane Wright, a récolté 17 points en neuf affrontements depuis qu’il a disputé le Match des Meilleurs Espoirs de la LCH/LNH Kubota 2022, si bien qu’il n’est plus qu’à six points du plateau de la centaine.

—

Auteurs de deux victoires au cours de la semaine, le ICE de Winnipeg s’est retrouvé avec une fiche de 51-10-3-2 et un total de 107 points pour décrocher pour la deuxième fois le Trophée Scotty Munro à titre de champions de la saison régulière dans la Ligue de l’Ouest. Terminant la saison sur une bonne note, le ICE continue de profiter des belles performances de ses attaquants, à commencer par celles du joueur de centre recrue Matthew Savoie, un candidat de premier plan en vue du prochain Repêchage de la LNH qui, après 63 matchs cette saison, a amassé 86 points, un total surpassé par seulement six joueurs à l’échelle de la ligue.

Se hissant au troisième rang, les Oil Kings d’Edmonton ont connu une fin de semaine parfaite, décrochant des victoires coup sur coup à Red Deer et Calgary, leur triomphe à ce dernier endroit leur permettant de s’assurer d’un quatrième titre d’affilée dans la division Centrale. À l’avant, le ton a été donné par le choix de premier tour des Coyotes de l’Arizona en 2021 Dylan Guenther, qui a inscrit trois buts et trois mentions d’aide durant la semaine pour atteindre le cap des 90 points, ce qui lui donne le sixième rang au classement des marqueurs de la Ligue de l’Ouest.

Auteurs d’une récolte de trois points en trois rencontres, les Silvertips d’Everett ont notamment brillé dans une victoire de 5-2 contre Tri-City, vendredi, qui a permis au club d’empocher son neuvième titre dans la division des États-Unis depuis qu’il a rejoint les rangs de la Ligue de l’Ouest en 2003. La victoire de vendredi a encore une fois été attribuable à une solide performance du joueur de centre de 20 ans Alex Swetlikoff, qui a réussi son deuxième tour du chapeau de la saison dans le cadre d’une prestation de quatre points. Dans l’ensemble cette saison, Swetlikoff est premier à Everett avec 83 points en 66 sorties.

Suivant au 10e rang, les Blazers de Kamloops ont récolté trois points sur quatre pendant la semaine, eux qui l’ont notamment emporté en prolongation contre Portland, samedi, quand le capitaine et espoir des Stars de Dallas Logan Stankoven a marqué deux buts et amassé une aide pour devenir le troisième patineur dans la Ligue de l’Ouest à atteindre la centaine au chapitre des points cette saison. Le talentueux joueur de centre connaît actuellement une série de 12 matchs avec au moins un point, séquence au cours de laquelle il a inscrit 14 buts et 13 passes.

Gagner une mention honorable, les Winterhawks de Portland continuent de mériter une considération nationale après trois victoires qui ont prolongé la séquence de victoires du club à cinq matchs. En tête des Winterhawks, le vétéran ailier droit et espoir des Red Wings de Detroit, Cross Hanas, occupe le huitième rang des marqueurs de la ligue avec 86 points en 62 apparitions.

—

En tête de liste du côté de la LHJMQ, les Remparts de Québec ont remporté deux matchs sur trois, eux qui ont notamment marqué 13 buts contre Halifax au cours d’un duel où huit patineurs différents ont récolté plus d’un point, le vétéran ailier droit Zachary Gravel y allant notamment d’une production de quatre buts et le joueur de centre admissible au Repêchage de la LNH en 2022 Nathan Gaucher, d’une récolte de cinq mentions d’aide. Les Remparts continuent de lutter pour le premier rang dans la LHJMQ en vertu d’une fiche de 43-15-1-0 bon pour un total de 87 points.

Obtenant une mention à l’échelle nationale pour la 18e semaine de suite, les Islanders de Charlottetown ont défait leurs rivaux du Cap-Breton à deux reprises pour se retrouver avec une fiche de 40-11-7-0, un total de 87 points et la première place au classement général de la ligue. Charlottetown a notamment profité des solides performances de l’ailier gauche Patrick Guay, qui a récolté deux points dans les deux victoires pour améliorer son total à 84 points en 54 matchs, récolte surpassée par seulement cinq joueurs à l’échelle de la ligue.

Sous les feux de la rampe à l’échelle nationale pour la troisième fois cette saison, les hôtes de la Coupe Memorial 2022 présentée par Kia, les Sea Dogs de Saint John, continuent de s’affirmer en cette deuxième moitié de saison alors qu’ils ont signé trois victoires dans la dernière semaine pour prolonger à six leur série de gains. Ayant trouvé leurs repères à l’attaque, les Sea Dogs ont grimpé au deuxième rang dans la LHJMQ avec une production de 258 buts en 59 matchs. Un des moteurs offensifs du club a été le vétéran ailier droit et espoir des Islanders de New York William Dufour, qui se trouve à égalité au premier rang des marqueurs de la ligue avec 102 points.

Dans la catégorie mention honorable, le Phoenix de Sherbrooke a terminé la semaine en beauté en remportant des victoires sur Drummondville et Shawinigan. Parmi les noms à encercler à Sherbrooke, il y a Joshua Roy, ailier gauche né en 2003 et prometteur des Canadiens de Montréal, qui se classe à égalité au premier rang des marqueurs de la LHJMQ avec 104 points en 57 matchs.