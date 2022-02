Classement du top 10 Kia de la LCH : Shawi poursuit son ascension

Classement du top 10 Kia de la LCH – Semaine 17

1. Oil Kings d’Edmonton

2. Silvertips d’Everett

3. ICE de Winnipeg

4. Islanders de Charlottetown

5. Bulldogs de Hamilton

6. Cataractes de Shawinigan

7. Winterhawks de Portland

8. Blazers de Kamloops

9. Frontenacs de Kingston

10. Firebirds de Flint

MH. Thunderbirds de Seattle

MH. Battalion de North Bay

MH. Titan d’Acadie-Bathurst

Les Oil Kings d’Edmonton trônent au sommet. Après avoir mis fin au week-end avec deux victoires consécutives au cours desquelles l’équipe a inscrit un total de 15 buts, les Oil Kings sont parvenus à se hisser au premier rang du classement Top 10 de la LCH Kia pour la troisième fois cette saison. Leur gain de 6-3 contre Winnipeg, lundi soir, a été le point marquant pour Edmonton alors que deux joueurs de 20 ans, Josh Williams et l’espoir des Panthers de la Floride, Justin Sourdif, se sont démarqués en inscrivant deux buts chacun. Dès son arrivée à Edmonton le mois dernier, Sourdif a eu une incidence immédiate avec sa nouvelle formation inscrivant 16 points en 12 matchs.

Grimpant au deuxième rang du classement national, les Silvertips d’Everett ont récolté cinq points sur une possibilité de six au courant de la semaine pour demeurer invaincus en temps réglementaire à leurs 13 dernières rencontres. Figurant au premier rang du classement de la Ligue de l’Ouest avec une fiche de 35-7-2-5 et 77 points, les Silvertips comptent sur une puissance offensive équilibrée qui fait de la formation un adversaire dangereux chaque rencontre. Cette saison, quatre joueurs des Silvertips ont déjà atteint le plateau des 50 points, avec en tête le centre de 20 ans Alex Swetlikoff qui cumule 58 points en 49 matchs.

Après une course séquence dominante de 12 semaines au sommet du classement Top 10 de la LCH Kia, l’ICE de Winnipeg pointe au troisième après une semaine âprement disputée qui a vu la formation décrocher la victoire à une seule occasion en trois rencontres. Quelques joueurs se sont démarqués avec Winnipeg cette semaine, notamment le centre recrue Zachary Benson qui a inscrit trois buts en plus d’ajouter une passe, portant son total de points à 41 cette saison, bon pour le septième rang au sein de la formation manitobaine. Cette saison, l’ICE demeure une puissance, occupant la deuxième place de l’Association Ouest de la Ligue de l’Ouest avec un dossier de 32-8-2-1 et 67 points.

Au septième rang, les Winterhawks de Portland ont connu la victoire dans deux de leurs trois matchs de la semaine, le tout mis en évidence par un triomphe de 9-1 sur leurs rivaux de Spokane. Le défenseur Clay Hanus avait été la bougie d’allumage pour les siens avec une récolte de trois points. Mettant fin à sa carrière dans la Ligue de l’Ouest avec panache, la campagne 2021-2022 a vu le défenseur de 20 ans atteindre de nouveaux sommets offensifs, récoltant 50 points en autant de matchs, bons pour le deuxième rang parmi tous les défenseurs de la Ligue de l’Ouest. Les Winterhawks souhaiteront poursuivre sur leur lancée alors qu’ils entameront un voyage de trois rencontres sur la route, ce vendredi à Prince George.

Après avoir récolté cinq points sur une possibilité de huit, les Blazers de Kamloops ont clôturé la semaine sur une note positive en décrochant une victoire de 4-3 en fusillade contre Everett, les meneurs au classement de la Ligue de l’Ouest, durant laquelle l’ailier gauche né en 2002 Daylan Kuefler a su jouer les héros avec une performance de deux buts, y compris le but égalisateur avec seulement 43 secondes à faire en troisième période. Cette saison, les Blazers ont une avance considérable dans la division de la Colombie-Britannique de la Ligue de l’Ouest avec un dossier de 35-13-2-0 et 72 points. La formation sera de retour sur la glace vendredi contre leurs rivaux de Kelowna.

Dans la catégorie de mentions honorables, les Thunderbirds de Seattle ont décroché deux autres victoires ce week-end pour amener leur total à sept victoires consécutives, le tout souligné par une victoire de 5-1 à Portland, classé au septième rang, où le défenseur admissible au Repêchage de la LNH 2022 Kevin Korchinski a mené la charge avec une récolte de trois points.

—

En tête de lice de la LHJMQ, les Islanders de Charlottetown, qui pointent au quatrième rang, ont connu une bonne fin de semaine en obtenant trois points sur une possibilité de quatre, le tout mis en valeur par une victoire dominante de 7-2 contre Victoriaville durant laquelle six joueurs des Islanders ont inscrit plus d’un point incluant notamment le défenseur Lukas Cormier, une sélection de troisième tour des Golden Knights de Vegas en 2020 et le plus récent récipiendaire du titre de défenseur de l’année de la LHJMQ, qui a compté deux buts en plus d’ajouter deux passes dans la victoire. Cette saison, Cormier occupe le deuxième rang au sein de tous les défenseurs de la ligue avec une récolte de 47 points en 32 matchs.

Grimpant au sixième rang national, les Cataractes de Shawinigan ont ajouté trois victoires la semaine dernière, portant leur séquence à neuf de suite. Dimanche à Val-d’Or, les Cataractes se sont imposés par la marque de 8-2, notamment, grâce à une soirée de quatre points du choix de premier tour des Stars de Dallas en 2020, Mavrik Bourque, qui a brillé avec un effort de deux buts en plus d’ajouter deux passes. De son côté, le défenseur de 17 ans Isaac Ménard a inscrit plus d’un point dans deuxième match consécutif pour un total de sept points en deux rencontres. Les Cataractes dominent la Conférence Ouest de la LHJMQ avec une fiche de 26-9-1-2 et 55 points.

Décrochant une mention honorable, le Titan d’Acadie-Bathurst a enchaîné trois victoires consécutives au cours de la semaine portant la séquence sans défaite en temps réglementaire de la formation à huit. Lundi, le Titan est venu à bout de Charlottetown, qui figure au quatrième rang, en prolongation par la marque de 5-4 alors que l’ailier droit de 20 ans, Félix Lafrance, qui mène tous les pointeurs de la ligue, a joué les héros.

—

Se démarquant sur la scène nationale pour une troisième semaine consécutive, les Bulldogs de Hamilton, classés au cinquième rang, ont inscrit quatre victoires consécutives, incluant notamment un gain de 8-2 sur Kingston qui a vu la formation exploser avec cinq buts en troisième période. Le centre Logan Morrison, né en 2002, a mené la charge pour les Bulldogs, concluant la rencontre avec un but et trois passes. Au total, en 38 rencontres cette saison, Morrison cumule 20 buts et 45 passes, une production supplantée par seulement sept joueurs ailleurs dans le circuit.

Pointant au neuvième rang, les Frontenacs de Kingston ont récolté quatre points cette semaine grâce à deux victoires contre Ottawa. Parmi les performances notables de la formation, on compte l’ailier droit de 20 ans Lucas Edmonds qui a clôturé la semaine avec trois buts et cinq passes en trois rencontres. Occupant le quatrième rang de la Conférence de l’Est de Ligue de l’Ouest avec une fiche de 28-13-3-0 et 59 points, les Frontenacs chercheront à retrouver le chemin de la victoire alors qu’ils feront face à Oshawa vendredi. La mise au jeu est prévue à 19 h HE sur TSN.

Au 10e rang, ce sont des Firebirds de Flint fumants qui ont récolté six points sur une possibilité de huit la semaine dernière, prolongeant leur séquence sans défaite en temps réglementaire à neuf matchs consécutifs. Lundi, face à leur rival de Sarnia, les Firebirds ont décroché une victoire de 7-3 au cours de laquelle l’ailier gauche de 20 ans Ethan Keppen a dicté la cadence avec une performance de deux buts, dans le premier affrontement d’une série de trois rencontres entre les deux formations. Au bout du compte, l’impressionnante séquence des Firebirds a permis à la formation de se hisser au premier rang de la Conférence Ouest de la Ligue de l’Ontario avec une fiche de 29-14-1-3 et 62 points.

Avec une mention honorable, le Battalion de North Bay commence à gagner de l’attention au niveau national après avoir remporté neuf matchs consécutifs. Ils ont ajouté des victoires contre Peterborough et Ottawa la semaine dernière. Le Battalion tentera de porter cette séquence à 10 victoires consécutives alors qu’ils se rendront à Niagara jeudi.