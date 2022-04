Classement du top 10 Kia de la LCH : Québec en tête d’un trio de la LHJMQ

Classement du top 10 Kia de la LCH – Semaine 25

1. Bulldogs de Hamilton

2. ICE de Winnipeg

3. Oil Kings d’Edmonton

4. Remparts de Québec

5. Sea Dogs de Saint John

6. Spitfires de Windsor

7. Islanders de Charlottetown

8. Battalion de North Bay

9. Silvertips d’Everett

10. Winterhawks de Portland

MH. Blazers de Kamloops

MH. Phoenix de Sherbrooke

MH. Rebels de Red Deer

Tous les yeux sont tournés vers les Bulldogs de Hamilton. Considérés comme les favoris pour tout rafler dans la LCH, les champions de la saison régulière de la Ligue de l’Ontario entreprennent les séries éliminatoires après avoir été dominants en 2021-2022, alors que la formation a établi un record d’équipe avec une récolte de 107 points au classement. Forts d’une remarquable séquence de 15 matchs au cours de laquelle ils ont récolté 29 points sur une possibilité de 30, les Bulldogs amorceront les séries sur une bonne note, jeudi, à l’occasion de leur affrontement du premier tour contre Peterborough.

Classés au sixième rang, les Spitfires de Windsor chercheront à retrouver leurs habitudes gagnantes en séries éliminatoires, eux qui ont amassé un seul point à leurs deux dernières sorties de la saison régulière 2021-2022 après avoir récemment connu une série de 13 victoires. Menés par le lauréat du trophée Eddie-Powers, Wyatt Johnston, qui a terminé au premier rang des marqueurs de la Ligue de l’Ontario avec 124 points en 68 matchs, les Spitfires sont une puissance à l’attaque qui mettront leurs talents offensifs à l’épreuve face à leurs adversaires du premier tour, Sarnia.

Complétant le tableau dans la Ligue de l’Ontario, le Battalion de North Bay a récolté cinq points sur une possibilité de six dans la dernière semaine du calendrier régulier pour ainsi prolonger à neuf sa série de matchs sans subir la défaite en temps réglementaire. Détenteur du premier rang dans la division Centrale de la Ligue de l’Ontario et de la troisième place dans l’ensemble de la ligue en vertu d’un bilan de 43-18-3-4 et d’une récolte de 93 points, le Battalion présente une attaque bien équilibrée, notamment grâce à la présence de l’espoir des Sharks de San Jose Brandon Coe, et devrait être en mesure de donner du fil à retordre à ses adversaires du premier tour, Ottawa.

—

Ayant complété la saison 2021-2022 au sommet du classement de la Ligue de l’Ouest, le ICE de Winnipeg a reçu le trophée Scotty-Munro en tant que champion de la ligue en saison régulière et cherchera maintenant à ajouter à sa collection d’honneurs à titre d’équipe classée au deuxième rang à l’échelle nationale au moment d’entreprendre les séries. Mené par quatre patineurs qui ont amassé 70 points ou mieux – incluant les joueurs de centre admissibles au Repêchage de la LNH 2022 Matthew Savoie et Conor Geekie –, le ICE offre un niveau de jeu prolifique à l’offensive et est prêt à s’attaquer à son prochain défi, celui des séries éliminatoires, à compter de vendredi contre Prince Albert.

Après avoir conclu la saison régulière avec quatre victoires de suite – dont deux qui ont été décrochées la semaine dernière –, les Oil Kings d’Edmonton chercheront à garder leurs habitudes gagnantes quand les séries s’amorceront jeudi contre leurs rivaux provinciaux de Lethbridge. Menés par des choix de premier tour à tous les postes, les Oil Kings misent notamment sur Dylan Guenther, joueur réclamé par les Coyotes de l’Arizona en 2021 qui a complété la campagne au sixième rang des marqueurs de la ligue en vertu d’une production de 91 points en 59 affrontements.

Classés au neuvième rang, les Silvertips d’Everett comptent plusieurs vétérans, dont leur meilleur marqueur et joueur de 20 ans Alex Swetlikoff ainsi que le cocapitaine né en 2002 Jackson Berezowski, qui ont donné le ton cette saison à Everett. L’espoir des Ducks d’Anaheim Olen Zellweger a fait de même à la ligue bleue, lui qui a été le meneur chez les arrières de la Ligue de l’Ouest avec une production de 78 points en 55 matchs. Les Silvertips entreprendront les séries éliminatoires contre Vancouver, une formation qu’ils ont affrontée quatre fois cette saison et qu’ils ont vaincue 5-2 dans leur plus récent affrontement.

De retour sous les feux de la rampe à l’échelle nationale, les Winterhawks de Portland entreprennent les séries après avoir affiché leur supériorité au fil d’une séquence de 10 matchs au cours de laquelle Portland a décroché la victoire à neuf reprises, dont six de suite. Les Winterhawks chercheront maintenant à poursuivre dans la même veine contre Prince George, une formation contre laquelle ils ont signé la victoire à chacun de leurs quatre duels cette saison.

Du côté des mentions honorables, les Blazers de Kamloops misent sur une formation fort impressionnante qui est mené par de futures étoiles de la LNH comme l’espoir des Stars de Dallas et le capitaine Logan Stankoven ainsi que le gardien de but et espoir des Rangers de New York Dylan Garand. Après avoir raflé le titre dans la division de la Colombie-Britannique pour la troisième saison d’affilée, les Blazers s’apprêtent à amorcer les séries contre Spokane, vendredi. Par ailleurs, les Rebels de Red Deer entreprendront les séries éliminatoires après avoir enregistré leur meilleure performance en saison régulière en plus d’une décennie, alors que le club a complété la campagne 2021-2022 avec une fiche de 45-19-2-2 et une récolte de 94 points. Les Rebels affronteront Brandon au premier tour éliminatoire.

—

La saison régulière se poursuit dans la LHJMQ et les Remparts de Québec occupent la première place dans la ligue avec un bilan de 46-15-2-0 pour un total de 94 points. Ayant subi un seul revers en temps réglementaire à leurs 10 derniers affrontements, les Remparts ont la capacité de marquer plusieurs buts par match, eux qui ont trouvé le fond du filet quatre fois ou plus dans huit de leurs 10 dernières sorties. Le chef de file à l’attaque à Québec est le joueur de centre né en 2002 Théo Rochette, qui a inscrit 89 points en 61 matchs.

Après avoir été dominants en deuxième moitié de saison, les Sea Dogs de Saint John, hôtes de la Coupe Memorial 2022 présentée par Kia, sont classés cinquièmes à l’échelle nationale, forts d’une séquence pendant laquelle cette formation a décroché 10 victoires de suite et remporté 21 de ses 23 dernières rencontres. N’étant pas du tout en reste du côté offensif, les Sea Dogs ont marqué 42 buts à leurs huit plus récentes sorties, le ton ayant notamment été donné par le meilleur marqueur de la ligue et l’espoir des Islanders de New York William Dufour, qui a inscrit 109 points, soit 52 buts et 57 mentions d’aide, en 61 rencontres.

Installés au septième rang, les Islanders de Charlottetown ont signé la victoire dans trois de leurs quatre affrontements de la semaine et ils ont maintenant un retard d’un seul point sur les Remparts et le premier rang dans la ligue. Menés par un noyau de joueurs d’expérience qui compte notamment les attaquants Patrick Guay et Xavier Simoneau, les Islanders alignent aussi un des défenseurs les plus dynamiques à l’attaque dans le circuit en l’espoir des Golden Knights de Vegas Lukas Cormier, qui occupe le deuxième rang chez les arrières de la LHJMQ avec une production de 74 points en 56 sorties.

S’étant vu accorder une mention honorable, le Phoenix de Sherbrooke continue de faire belle impression, alors que le club occupe la première place dans l’Association de l’Ouest de la LHJMQ en vertu d’une fiche de 41-17-2-2 bonne pour un total de 86 points. Après avoir récolté deux points dans la dernière semaine en vertu d’une victoire contre Victoriaville, le Phoenix cherchera à compléter la saison régulière sur une bonne note alors que le club n’a plus que six matchs à disputer.