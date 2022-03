Classement du top 10 Kia de la LCH : Les Remparts sont de retour

Classement du top 10 Kia de la LCH – Semaine 18

1. Oil Kings d’Edmonton

2. Silvertips d’Everett

3. ICE de Winnipeg

4. Bulldogs de Hamilton

5. Islanders de Charlottetown

6. Winterhawks de Portland

7. Cataractes de Shawinigan

8. Blazers de Kamloops

9. Remparts de Québec

10. Frontenacs de Kingston

MH. Firebirds de Flint

MH. Titan d’Acadie-Bathurst

MH. Knights de London

Pour la deuxième semaine d’affilée, les Oil Kings d’Edmonton sont en tête du classement Top 10 de la LCH Kia. Après avoir signé des victoires consécutives aux dépens de Regina et de Prince Albert, les Oil Kings se retrouvent avec une série de huit victoires et ils demeurent bien installés au sommet du classement de l’Association de l’Est de la Ligue de l’Ouest en vertu d’une fiche de 38-11-2-1 et d’une récolte de 79 points. Deux fois victorieux au cours du weekend grâce à une offensive bien équilibrée qui comprend notamment des joueurs réclamés par des clubs de la LNH comme Dylan Guenther (Coyotes de l’Arizona) et Jake Neighbours (Blues de St. Louis), le club a aussi profité de l’apport de l’ailier gauche de 20 ans Carter Souch, qui a trouvé le fond du filet à quatre reprises.

Invaincus en temps réglementaire à leurs 14 dernières sorties, les meneurs au classement général de la Ligue de l’Ouest, les Silvertips d’Everett, ont notamment décroché une victoire de 4-0 sur la route contre Seattle, samedi, quand le gardien de but né en 2002 Koen MacInnes a réalisé 48 arrêts, un sommet pour lui cette saison, en route vers un septième blanchissage en carrière tandis que l’ailier droit de 20 ans Hunter Campbell a livré une performance de trois points. Les Silvertips disputeront leur prochain match ce vendredi, alors qu’ils tenteront de prolonger leur séquence heureuse face à Portland, classé au sixième rang national.

Comme en fait foi le fait que l’équipe ait récolté six points sur une possibilité de huit au cours de la dernière semaine, le ICE de Winnipeg a retrouvé ses habitudes gagnantes. La formation manitobaine l’a notamment emporté 6-2 à Medicine Hat, vendredi, quand cinq patineurs différents ont connu des matchs de plus d’un point, dont le choix de premier tour du Wild du Minnesota en 2021, Carson Lambos, qui a connu une soirée de deux mentions d’aide. Sur l’ensemble de la saison, le jeune arrière affiche un total de 30 points en autant de rencontres. À l’issue d’une séquence de sept matchs de suite sur la route, Winnipeg sera de retour sur sa propre patinoire, mercredi, alors que le club affrontera Lethbridge.

Au sixième rang, les Winterhawks de Portland continuent de se faire remarquer dans l’Association de l’Ouest de la Ligue de l’Ouest, eux qui ont remporté leurs trois derniers matchs. Cette séquence comprend la victoire de 5-3 acquise à Prince George, samedi, quand l’espoir admissible au Repêchage de la LNH en 2022, James Stefan a donné le ton en connaissant une soirée de trois points. Cette victoire a valu à Portland de décrocher officiellement une place en séries éliminatoires. Au classement, les Winterhawks se trouvent à sept points des Silvertips et du premier rang dans la division américaine avec un bilan de 34-13-3-2.

Pour compléter le tableau du côté des équipes de la Ligue de l’Ouest qui ont été retenues, les détenteurs du huitième rang, les Blazers de Kamloops, ont amassé trois points sur une possibilité de quatre contre leurs rivaux de Kelowna quand l’ailier gauche de 20 ans Luke Toporowski s’est illustré dans un gain de 6-2 décroché samedi, lui qui a alors enregistré un sommet cette saison de cinq points et réussi le premier tour du chapeau de sa carrière. Depuis qu’il a rejoint les rangs de Kamloops à la mi-janvier, Toporowski s’est vite adapté à son nouveau milieu alors qu’il a inscrit 19 buts et 14 aides en 18 affrontements.

—

Équipe la mieux classée dans la Ligue de l’Ontario au quatrième rang, les Bulldogs de Hamilton ont remporté sept matchs de suite pour ainsi se hisser au premier rang dans l’Association de l’Est avec un total de 68 points en 47 matchs. Cette séquence sans faute a notamment été ponctuée d’une fin de semaine de trois en trois, au cours de laquelle les Bulldogs ont marqué 21 buts en tout. Parmi les chefs de file du club, on retrouve le joueur de centre né en 2002 Logan Morrison qui, après avoir été ignoré à l’occasion des deux derniers repêchages de la LNH, se classe sixième chez les marqueurs de la ligue avec une récolte de 75 points en seulement 41 rencontres. Morrison et ses coéquipiers des Bulldogs auront maintenant l’occasion de briller devant un auditoire national, vendredi, quand ils affronteront Ottawa à compter de 19 h (HE) sur les ondes de TSN.

Au 10e rang, les Frontenacs de Kingston ont amassé quatre points sur une possibilité de six au cours de la semaine, notamment en vertu d’une victoire de 6-2 contre Oshawa qui a été télédiffusée partout au pays, vendredi. La tête d’affiche du repêchage 2022 de la LNH, Shane Wright, s’est alors illustré en inscrivant un but et trois aides. Roulant à plein régime à l’approche du Match des Meilleurs Espoirs de la LCH/LNH Kubota 2022 qui aura lieu le 23 mars à Kitchener, Wright a récolté 32 points, soit 10 buts et 22 aides, en 21 matchs depuis le 1er janvier.

Du côté des mentions honorables, les Firebirds de Flint ont remporté deux de leurs trois affrontements de la semaine et ils occupent toujours le premier rang dans la division Ouest de la Ligue de l’Ontario avec une fiche de 31-15-1-3 bonne pour 66 points. Parmi les joueurs qui ont le plus brillé pendant la semaine chez les Firebirds, il y a eu le choix de troisième tour des Jets de Winnipeg en 2021 Dmitry Kuzmin, un défenseur talentueux qui a marqué quatre buts et amassé trois aides en trois sorties. Par ailleurs, les Knights de London continuent de se faire remarquer dans le cadre du classement national après avoir remporté deux de leurs trois matchs de la semaine, eux qui ont notamment signé une victoire sur la route de 3-0 contre Sault Ste. Marie grâce au choix de deuxième tour des Predators de Nashville en 2020, Luke Evangelista, qui a réussi son troisième tour du chapeau de la saison, ainsi qu’au gardien né en 2002 Brett Brochu, qui a repoussé chacun des 27 tirs dirigés vers lui en route vers son deuxième jeu blanc en 2021-2022. Dans l’ensemble cette saison, les Knights affichent une fiche de 30-13-2-0 bon pour une récolte de 62 points et le premier rang dans la division Midwest de la Ligue de l’Ontario.

—

En tête de liste dans la LHJMQ, l’équipe classé cinquième, les Islanders de Charlottetown, a récolté deux points au cours de la semaine à la suite d’une victoire de 5-2 signée mercredi de la semaine dernière contre Halifax, au cours de laquelle le capitaine Brett Budgell a été un des quatre patineurs des Islanders à inscrire au moins deux points. Un autre qui a contribué est l’ailier gauche né en 2002 Patrick Guay, qui occupe maintenant le quatrième rang chez les marqueurs de la ligue avec un total de 61 points en 39 matchs. Détenteurs du premier rang du classement général de la LHJMQ avec un bilan de 28-8-3-0 et 59 points, les Islanders disputeront leur prochain match jeudi, à Victoriaville, à l’occasion de la première d’une série de trois rencontres sur les patinoires adverses.

Au septième rang, les Cataractes de Shawinigan ont retenu l’attention à l’échelle nationale pour la troisième semaine d’affilée après avoir amassé trois points en autant de matchs. Auteurs d’un gain de 5-3 contre Rimouski, mercredi, les Cataractes ont vu leur capitaine Mavrik Bourque mener les siens vers la victoire à l’aide d’une soirée de trois points. Un choix de premier tour des Stars de Dallas en 2020, Bourque a été un élément clé de l’équipe qui n’a subie qu’une seule défaite en temps réglementaire à ses 10 dernières sorties. Dans l’ensemble cette saison, Bourque n’a été blanchi de la feuille de pointage qu’à une seule reprise, lui qui a complété le mois de février avec une production de sept buts et 12 mentions d’aide en neuf rencontres.

Les Remparts de Québec, qui connaissent actuellement une séquence de trois victoires, continuent d’aspirer au premier rang dans l’Association Est de la LHJMQ, avec 59 points en vertu d’une fiche de 29-12-1-0. Les Remparts ont marqué 17 buts à leurs trois dernières sorties, notamment grâce à une victoire à sens unique de 10-4 contre Val-d’Or, dimanche, qui a vu huit patineurs différents enregistrer au moins deux points, incluant le choix de premier tour des Blues de St. Louis en 2021, Zachary Bolduc, et l’ailier gauche né en 2002, Olivier Coulombe. Ce dernier a trouvé le fond du filet à trois reprises.

Parmi les mentions honorables, le Titan d’Acadie-Bathurst a disputé un seul match pendant la semaine et le club s’est imposé 3-2 en prolongation dans un palpitant duel contre Saint John. L’ailier gauche de 20 ans Bennett MacArthur a donné le ton avec un doublé. Dans l’ensemble cette saison, Acadie-Bathurst occupe le deuxième rang dans la section des Maritimes de la LHJMQ avec une fiche de 22-11-2-2 et une récolte de 48 points.