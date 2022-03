Classement du top 10 Kia de la LCH : Les meneurs de division se distinguent

Classement du Top 10 Kia de la LCH – Semaine 22

1. Winnipeg, ICE

2. Hamilton, Bulldogs

3. Edmonton, Oil Kings

4. Everett, Silvertips

5. Charlottetown, Islanders

6. Sherbrooke, Phoenix

7. Kamloops, Blazers

8. Québec, Remparts

9. Windsor, Spitfires

10. North Bay, Battalion

MH. Acadie-Bathurst, Titan

MH. Saint John, Sea Dogs

MH. Portland, Winterhawks

En tête de la LHJMQ pour la 15e semaine consécutive, les Islanders de Charlottetown continuent de faire des vagues après avoir obtenu quatre points sur une possibilité de six la semaine dernière, incluant la victoire de 7-3 sur le Cap-Breton samedi dans laquelle l’ailier gauche recrue Michael Horth a connu son premier match avec plus d’un but. Au sommet de la LHJMQ avec une fiche de 36-10-6-0 et 78 points, les Islanders ont une puissante attaque qui mise sur cinq joueurs avec 50 points ou plus cette saison.

Afin de prolonger sa séquence sans défaite à 11 matchs, le Phoenix de Sherbrooke a terminé la semaine avec cinq points sur six points. Sherbrooke a débuté sa semaine avec une victoire de 5-4 contre Chicoutimi, mercredi, dans laquelle le capitaine Xavier Parent a mené son équipe avec une performance de deux buts et une passe. Parent a d’ailleurs terminée la semaine avec huit points, ce qui lui a valu une place sur l’Équipe de la semaine de la LHJMQ.

Pour compléter le trio des clubs de la LHJMQ dans le Top 10, on retrouve les Remparts de Québec qui ont connu une semaine parfaite. La troupe de Patrick Roy a remporté deux victoires contre Gatineau, dont un important triomphe de 4-3 en prolongation samedi au cours duquel Zachary Bolduc, choix de première ronde des Blues de St-Louis en 2021, a marqué deux fois, dont le but gagnant, pour porter son total de buts à 36, une production dépassée par seulement quatre patineurs dans la ligue. En saison, les Remparts continuent de lutter pour le premier rang de la Conférence de l’Est de la LHJMQ avec une fiche de 36-10-6-0, à un seul point de Charlottetown, l’équipe de tête du classement.

Dans la catégorie des mentions honorables, le Titan d’Acadie-Bathurst continue de faire du bruit, lui qui a remporté neuf victoires consécutives après une semaine marquée par deux victoires contre Halifax et une troisième contre le Cap-Breton. Ailleurs, les Sea Dogs de Saint John, hôtes de la coupe Memorial 2022 présentée par Kia, continuent d’être pris en considération au niveau national après avoir ajouté trois points au cours de la semaine, dont une victoire de 8-3 vendredi contre Moncton, où l’équipe a pris une avance tôt dans le match grâce à quatre buts de première période.