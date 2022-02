Classement du Top 10 Kia de la LCH : Les Islanders visent le premier rang national

Classement du Top 10 Kia de la LCH – Semaine 16

1. ICE de Winnipeg

2. Islanders de Charlottetown

3. Oil Kings d’Edmonton

4. Silvertips d’Everett

5. Winterhawks de Portland

6. Blazers de Kamloops

7. Bulldogs de Hamilton

8. Frontenacs de Kingston

9. Cataractes de Shawinigan

10. Phoenix de Sherbrooke

MH. Thunderbirds de Seattle

MH. Firebirds de Flint

MH. Steelheads de Mississauga

De retour sur la glace avec deux victoires à domicile, la puissance offensive du ICE de Winnipeg a marqué un total de 14 buts dans ces deux sorties, notamment grâce à une semaine de cinq buts et une aide de l’ailier droit vétéran et choix de sixième tour des Flyers de Philadelphie en 2020, Connor McClennon, qui se retrouve maintenant au 10e rang des pointeurs de la ligue avec 57 points en 39 matchs. Le ICE sera de retour au jeu vendredi alors qu’il amorcera un voyage de sept parties à l’étranger, tentant de porter sa séquence de victoires à trois en affrontant Calgary.

Les Oil Kings d’Edmonton grimpent au troisième rang national après avoir signé deux gains au cours du weekend, marqué par une victoire de 4-0 à Red Deer où le choix de premier tour des Red Wings de Detroit en 2021 Sebastian Cossa a repoussé 21 tirs pour signer son cinquième jeu blanc de la campagne, un sommet dans la ligue. Cette saison, Cossa affiche un dossier de 23-6-2-1 en 32 sorties avec un taux d’efficacité de .914 et une moyenne de buts alloués de 2,34, ce qui le place aussi parmi les meilleurs de la ligue. Cossa et les Oil Kings reprendront le collier samedi contre Saskatoon.

Avec deux points dans deux matchs qui se sont soldés en fusillade, les Silvertips d’Everett demeurent invaincus en temps réglementaire à leurs 10 dernières sorties et sont au sommet de l’Association Ouest de la Ligue de l’Ouest avec un bilan de 33-7-2-4 et 72 points. Parmi les meilleurs joueurs de l’équipe au cours de la dernière semaine, il y a le duo de défenseurs repêchés par la LNH, soit Olen Zellweger, un choix de deuxième tour des Ducks en 2021, et Ronan Seeley, un choix de septième tour des Hurricanes en 2020. Ils ont respectivement amassé cinq et quatre points en deux matchs.

Après avoir récolté au moins un point dans 18 matchs de suite, les Winterhawks de Portland sont venus près de porter cette séquence à 19, mais se sont inclinés 3 à 2 face à leurs rivaux de Spokane. Parmi les clés de cette impressionnante séquence des Winterhawks, il y a le gardien de but de 20 ans Taylor Gauthier, qui n’a pas accordé de but pendant 250 minutes consécutives. Gauthier s’est amené à Portland à la fin décembre et été parfait en 10 sorties avec sa nouvelle équipe, notamment grâce à un taux d’efficacité de .955 et trois jeux blancs.

Avec quatre points sur une possibilité de six cette semaine, les Blazers de Kamloops sont toujours au sommet de la section Colombie-Britannique de la Ligue de l’Ouest avec une fiche de 33-12-1-0 et 67 points. Tirant de l’arrière en début de rencontre samedi face aux Silvertips, classés quatrièmes dans la LCH, les Blazers ont marqué quatre buts sans riposte, en route vers un gain de 5 à 4 en tirs de barrage à Everett. La clé de la victoire du côté de Kamloops a été l’ailier gauche de 20 ans Luke Toporowski, qui a connu une soirée de trois points. Après avoir commencé l’année à Spokane, Toporowski espère conclure sa carrière junior dans le cercle des vainqueurs à Kamloops.

Dans la catégorie de la mention honorable, les Thunderbirds de Seattle ont remporté deux victoires pour porter leur série de gains à quatre. À l’attaque, les Thunderbirds continuent de bénéficier de solides performances du joueur de centre âgé de 20 ans Henrik Rybinski, qui a récolté sept points en deux triomphes.

—

Meneurs de la LHJMQ, les Islanders de Charlottetown, grimpent au deuxième rang national après avoir disputé un seul match cette semaine qui s’est soldé par une victoire digne d’un suspense par la marque de 6 à 5 en tirs de barrage face à Acadie-Bathurst. Les Islanders ont compté sur une attaque bien équilibrée, alors que six patineurs différents ont trouvé le fond du filet, en route vers la victoire, la huitième d’affilée du club. Ils tenteront de rester sur le chemin de la victoire en amorçant un séjour de trois matchs à domicile, vendredi contre Victoriaville.

Les Cataractes de Shawinigan, au neuvième rang, méritent une reconnaissance nationale pour la troisième fois de la saison. Ils ont remporté leurs six derniers matchs et ont récolté des points dans huit de leurs neuf dernières rencontres, dont la victoire à l’arrachée de 1 à 0, dimanche face à Baie-Comeau. À l’occasion de ce match, le gardien vétéran Antoine Coulombe a réalisé 26 arrêts pour son deuxième jeu blanc de la saison. Chez les attaquants, les Cataractes continuent de profiter des efforts du choix de premier tour des Stars de Dallas en 2020 Mavrik Bourque, qui est au cœur d’une séquence de sept matchs avec au moins un point.

Avec deux points sur une possibilité de quatre cette semaine, la meilleure performance du Phoenix de Sherbrooke, au 10e rang, est une victoire de 5 à 4 face à Moncton au cours de laquelle l’équipe a inscrit cinq buts de suite après avoir tiré de l’arrière en début de match. Dans la victoire, le capitaine du Phoenix, Xavier Parent, âgé de 20 ans, a pavé la voie avec un tour du chapeau et une mention d’aide. Il a connu du succès durant la semaine avec six points en deux matchs. Syntonisez TSN vendredi alors que Parent et le Phoenix se mesureront à l’Océanic de Rimouski à 19 h 30 (HE).

—

Les vedettes de la Ligue de l’Ontario sont les Bulldogs de Hamilton, qui conservent le septième rang après avoir amassé deux points sur une possibilité de quatre au cours de la semaine. Le vétéran joueur de centre Logan Morrison s’est démarqué avec sept points, ce qui lui a permis d’être nommé au sein de l’équipe de la semaine de la LCH. Cette saison, les Bulldogs présentent une fiche de 25-11-2-2 et n’ont qu’un point de retard sur Kingston et le premier rang de la division Est de la Ligue de l’Ontario. Hamilton tentera de renouer avec la victoire en retournant sur la glace mercredi face à Oshawa.

Se hissant au huitième rang national, les Frontenacs de Kingston ont inscrit quatre points au cours de la semaine, notamment grâce à un weekend parfait de deux victoires face aux équipes de Mississauga et de Hamilton, marquant au passage 14 buts. Ceux qui ont mené la charge pour les Frontenacs sont les deux joueurs de 20 ans Jordan Frasca et Lucas Edmonds, qui ont chacun amassé huit points en trois parties, tandis que le favori en vue du Repêchage de la LNH 2022 Shane Wright a aussi brillé avec deux buts et quatre aides en trois matchs. Le prochain duel de Kingston sera face à Ottawa, vendredi.

Dans la catégorie de la mention honorable, les Firebirds de Flint ont signé trois gains au cours de la semaine – dont deux en prolongation – pour porter à cinq leur série de victoires. Le meilleur joueur des Firebirds au cours de cette séquence a été le choix de premier tour des Rangers de New York en 2021 Brennan Othmann, qui a inscrit un but et cinq aides en trois parties. Par ailleurs, les meneurs de la Ligue de l’Ontario, les Steelheads de Mississauga, ont conclu la semaine sur une bonne note avec un gain de 5 à 0 à Ottawa. Le vétéran Joe Ranger a repoussé les 31 tirs dirigés contre lui pour son quatrième jeu blanc de la saison, un sommet dans la Ligue de l’Ontario.