Classement du top 10 Kia de la LCH : Les Islanders s’en viennent pour les Oil Kings!

Classement du top 10 Kia de la LCH – Semaine 19

1. Oil Kings d’Edmonton

2. Islanders de Charlottetown

3. Bulldogs de Hamilton

4. ICE de Winnipeg

5. Silvertips d’Everett

6. Winterhawks de Portland

7. Blazers de Kamloops

8. Cataractes de Shawinigan

9. Remparts de Québec

10. Knights de London

MH. Firebirds de Flint

MH. Phoenix de Sherbrooke

MH. Sea Dogs de Saint John

Les Oil Kings d’Edmonton ont conservé leur trône en cette 19e parution hebdomadaire du Top 10 de la LCH Kia. Au sommet de la Ligue de l’Ouest avec une fiche de 41-11-2-1 et 85 points, les Oil Kings se sont animés avec leur meilleure séquence de la saison, ayant signé 11 victoires de suite. Parmi les faits les plus impressionnants des dernières semaines, il y a eu la victoire convaincante de 6-1 à Calgary, où l’ailier droit de 20 ans Josh Williams et le choix de premier tour des Coyotes de l’Arizona en 2021 Dylan Guenther, ont pavé la voie, marquant chacun deux buts.

Avec quatre points en trois sorties, la semaine du ICE de Winnipeg a été marquée par un gain de 4 à 3 en prolongation vendredi, un match enlevant face à Saskatoon dans lequel le joueur de centre admissible au Repêchage de la LNH 2022 Matthew Savoie a brillé avec un doublé. Projeté pour être réclamé au premier tour cet été, Savoie mène toutes les recrues de la Ligue de l’Ouest cette saison avec 68 points, soit 25 buts et 43 aides en 50 matchs, et il connaît une belle séquence avec au moins un point dans huit de ses neuf dernières rencontres.

Au cinquième rang, on retrouve les Silvertips d’Everett, qui obtiennent ainsi une reconnaissance nationale pour une 16e semaine de suite. Malgré deux défaites, les Silvertips ont offert de vaillants efforts dans des duels serrés face à Portland et Seattle, dont une performance de deux points du talentueux défenseur et espoir des Ducks d’Anaheim Olen Zellweger contre les Thunderbirds. Les Silvertips tenteront de renouer avec la victoire vendredi quand sauteront à nouveau sur la glace pour affronter Spokane.

Toujours au sixième rang, les Winterhawks de Portland ont conclu la semaine avec deux victoires en deux matchs, dont une au compte de 8 à 3 samedi face à Tri-City, alors que le club a inscrit cinq buts de suite. Au total, huit différents patineurs des Winterhawks ont récolté au moins deux points. Parmi eux, il y a le choix de deuxième tour des Red Wings de Detroit en 2020 Cross Hanas, qui a inscrit trois aides pour grimper au premier rang des pointeurs de son équipe avec 65 points en 49 rencontres.

Ceux qui complètent les honneurs dans la Ligue de l’Ouest sont les Blazers de Kamloops au septième rang. L’équipe a grimpé au classement après avoir remporté trois gains d’affilée, dont un vendredi après avoir effacé un déficit en fin de match face à leurs rivaux de Vancouver, pour se sauver avec une victoire de 4 à 3 en prolongation. Celui qui a mené le bal pour les Blazers est le vétéran ailier gauche Daylan Kuefler, qui a marqué le but égalisateur avec seulement 29 secondes avant de trouver le fond du filet à nouveau en prolongation.

—

Les Islanders de Charlottetown s’élèvent au deuxième rang national, après avoir conclu la semaine avec deux victoires sur la route pour maintenir le premier rang de la section Maritimes de la LHJMQ avec une fiche de 30-8-3-0 et 63 points. Avec deux victoires au cours desquelles les Islanders ont empêché l’adversaire de marquer, les gardiens Oliver Satny et Francesco Lapenna ont stoppé un total de 27 tirs dans les gains face à Victoriaville et Shawinigan, une autre équipe figurant au classement national.

Au huitième rang, on retrouve justement les Cataractes de Shawinigan, qui ont amassé quatre points sur une possibilité de six cette semaine, notamment grâce à une victoire de 4 à 3 en prolongation dimanche face à Gatineau, au cours de laquelle le prometteur ailier droit Olivier Nadeau a scellé l’issue du match. Cette saison, Nadeau mène les Cataractes avec 59 points en 43 rencontres. Le choix de quatrième tour des Sabres de Buffalo en 2021 tentera de poursuivre sur sa lancée quand les Cataractes se mesureront aux Tigres sur la scène nationale vendredi à TSN, alors que le match est prévu à 19h, heure de l’Est.

Toujours au neuvième rang, les Remparts de Québec ont ajouté deux victoires à leur fiche, dont une de 4 à 1 à Chicoutimi. Dans ce match, quatre joueurs différents ont fait bouger les cordages, dont un trio d’espoirs de la LNH en Zachary Bolduc (Blues de St. Louis), James Malatesta (Blue Jackets de Columbus) et Viljami Marjala (Sabres de Buffalo), de même que l’attaquant né en 2002 Théo Rochette, qui mène une équipe bien équilibrée avec 61 points en 44 parties.

Dans la catégorie de mention honorable, le Phoenix de Sherbrooke a signé deux victoires pour porter sa fiche à 28-11-2-1 cette saison, bon pour 59 points et le deuxième rang de la section centrale de la LHJMQ. Par ailleurs, les hôtes de la Coupe Memorial 2022 présentée par Kia, les Sea Dogs de Saint John, continuent de trouver leur rythme offensif avec trois victoires cette semaine. Au total, ils ont marqué 24 buts, menés par le joueur de centre né en 2002 Josh Lawrence, qui a amassé 10 points au passage.

—

Les Bulldogs de Hamilton continuent de grimper au classement national, se retrouvant au troisième rang après avoir inscrit neuf victoires consécutives pour s’emparer du premier rang de la Ligue de l’Ontario avec un bilan de 34-11-2-2 et 72 points. Ils ont battu Mississauga et Ottawa et face aux 67’s, les Bulldogs l’ont emporté 2 à 1 en tirs de barrage dans un match disputé à la télévision nationale. Cette semaine, Hamilton a profité du jeu impressionnant entre les poteaux du gardien né en 2002 Marco Costantini, qui a été invaincu en deux sorties, réalisant au total 50 arrêts, ce qui l’a aidé à mettre la main sur le titre de Gardien de la semaine dans la Ligue de l’Ontario.

De retour sous les projecteurs nationaux, on retrouve au 10e rang les Knights de London, qui ont amassé quatre points sur six cette semaine pour porter leur fiche à 32-14-2-0 cette saison, à quatre points du premier rang de l’Association de l’Ouest de la Ligue de l’Ontario. Parmi les faits saillants de la semaine pour les Knights, il y a l’ailier gauche né en 2002 Antonio Stranges qui a enregistré trois buts et deux aides pour cinq points en trois rencontres, en plus d’avoir signé un contrat d’entrée dans la LNH avec les Stars de Dallas.

Les Firebirds de Flint ont obtenu une mention honorable, ayant ajouté quatre points à leur dossier cette semaine, notamment avec une victoire de 5-1 à Guelph dimanche. Dans ce match, le prometteur défenseur et choix de troisième tour des Jets de Winnipeg en 2021 Dmitry Kuzmin a établi le rythme avec une performance de deux buts. Cette saison, les Firebirds sont au sommet de l’Association de l’Ouest de la Ligue de l’Ontario avec une fiche de 33-16-1-3 et 70 points.