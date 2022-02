Classement du Top 10 Kia de la LCH : Les Islanders font des vagues avec le retour de la LHJMQ

Classement du Top 10 Kia de la LCH – 15e semaine

1. ICE de Winnipeg

2. Silvertips d’Everett

3. Islanders de Charlottetown

4. Oil Kings d’Edmonton

5. Winterhawks de Portland

6. Blazers de Kamloops

7. Bulldogs de Hamilton

8. Phoenix de Sherbrooke

9. Knights de London

10. Remparts de Québec

MH. Frontenacs de Kingston

MH. Steelheads de Mississauga

MH. Warriors de Moose Jaw

Il n’y a rien qui sombre chez les Islanders de Charlottetown. Au sommet de la LHJMQ avec une fiche de 24-7-2-0 et 50 points, l’équipe classée troisième au pays a renoué avec l’action ce weekend, inscrivant deux victoires sur la route à Baie-Comeau et à Chicoutimi pour porter à six sa série de victoires. Parmi les meilleures performances chez les Islanders, il y a eu celle du défenseur offensif Lukas Cormier, choix de troisième tour des Golden Knights de Vegas en 2020, qui a réussi le premier tour du chapeau de sa carrière samedi face au Drakkar.

Les Remparts de Québec ont obtenu trois points sur une possibilité de quatre au cours de la semaine, avec notamment une victoire de 6-1 à Drummondville au cours de laquelle le joueur de centre de 18 ans Nathan Gaucher a mené le bal avec deux buts. Classé 16e chez les patineurs nord-américains selon la Centrale de recrutement de la LNH en vue du Repêchage 2022 de la LNH, l’attaquant connaît une solide troisième saison avec les Remparts, lui qui occupe le troisième rang des pointeurs de son équipe avec une production de près d’un point par match (17 buts et 11 aides en 32 matchs).

L’autre équipe classée dans la LHJMQ est le Phoenix de Sherbrooke, qui grimpe au huitième rang national après avoir signé deux victoires sur la route à Val-d’Or et Rouyn-Noranda pour conserver le premier rang de l’Association de l’Ouest avec une fiche de 21-7-2-1 et 45 points. Cette saison, le Phoenix continue de compter sur des performances impressionnantes du choix de cinquième tour des Canadiens de Montréal en 2021, Joshua Roy, qui a inscrit deux buts et trois aides dans les deux victoires pour se hisser au premier rang des pointeurs de la ligue avec 52 points en 29 parties.

—

De retour sur la glace jeudi avec un séjour de trois matchs à domicile, le ICE de Winnipeg fait partie des clubs les plus dynamiques offensivement dans le circuit alors qu’il est mené par des vétérans clés tels que Mikey Milne et Connor McClennon et de la prochaine génération qui comprend Matthew Savoie et Connor Geekie, qui devraient tous les deux être choisis au premier tour du prochain Repêchage de la LNH. Avec une moyenne de près de cinq buts par match, le ICE n’a subi que six défaites en temps réglementaire au cours de la première moitié de la saison.

Au sommet de la Ligue de l’Ouest avec 70 points en 44 rencontres, les Silvertips d’Everett ont remporté leurs huit derniers matchs, dont un weekend parfait de trois gains en autant de matchs face à Victoria, Prince George et Kelowna. Parmi les meilleurs pour cette équipe au cours de la fin de semaine, il y a le joueur de centre né en 2002 Ryan Hofer, qui a réussi sa meilleure performance de la saison avec une soirée de quatre points dimanche dans une victoire de 6 à 2 face aux Rockets. Avec ses deux buts, Hofer est devenu l’un des quatre joueurs des Silvertips à avoir marqué au moins 20 buts cette saison.

Après s’est inclinés vendredi à Saskatoon, les Oil Kings d’Edmonton ont renoué avec la victoire le lendemain à Prince Albert, l’emportant 5 à 2. La clé du succès pour les Oil Kings a été la nouvelle addition Justin Sourdif, un choix de troisième tour des Panthers de la Floride en 2020 qui a trouvé le fond du filet à deux reprises, dont l’éventuel but gagnant en début de deuxième période. Depuis son arrivée dans la capitale de l’Alberta, Sourdif a impressionné avec sept points en autant de parties.

Avec 16 matchs d’affilée sans défaite en temps réglementaire, les Winterhawks de Portland ont récolté au cours de cette séquence 31 points sur une possibilité de 32. Les Winterhawks tenteront maintenant de poursuivre sur leur lancée mercredi face à Spokane, alors qu’ils pourraient aussi voir le gardien nouvellement acquis Taylor Gauthier s’emparer du record de la plus longue séquence sans accorder de but de l’histoire de l’équipe s’il résiste à l’opposition pendant les premières 2:39 minutes de jeu. Le gardien de 20 ans n’a pas été accordé de but à ses 172 dernières minutes de jeu.

Les Blazers de Kamloops sont en feu et se sont hissés au sixième rang, ayant remporté leurs neuf derniers matchs, dont un weekend parfait comptant une victoire à Vancouver à la télévision nationale avant de signer deux gains à Victoria. Celui qui a montré la voie chez les Blazers est l’ailier droit de 18 ans Matthew Seminoff, qui a inscrit trois buts et trois aides en trois matchs. Classé 50e chez les patineurs nord-américains selon la Centrale de recrutement en vue du prochain Repêchage de la LNH, Seminoff occupe le troisième rang des pointeurs de son équipe cette saison avec 42 points en sorties.

Dans la catégorie de la mention honorable, les Warriors de Moose Jaw sont parmi les équipes de l’heure de la ligue avec leurs huit victoires de suite, dont des gains à l’étranger en fin de semaine à Swift Current et Medicine Hat. Les Warriors reprendront le collier mercredi alors qu’ils accueilleront Lethbridge et qu’ils tenteront de poursuivre leur série de victoires dans l’espoir de se tailler une place dans le top 10 national.

—

Par ailleurs, les Bulldogs de Hamilton continuent de faire tourner les têtes après avoir signé cinq gains d’affilée, dont une impressionnante victoire de 1 à 0 face aux meneurs de la ligue, les Steelheads, samedi alors que le gardien de but né en 2002 Marco Costantini a repoussé les 21 tirs dirigés contre lui pour son troisième jeu blanc de la saison. Les Bulldogs continuent également de voir des retours impressionnants du centre Ryan Winterton, une sélection de troisième tour en 2021 du Seattle Kraken qui, depuis ses débuts dans la saison le mois dernier, a récolté 17 points en neuf matchs.

Les Knights de London sont de retour sous les projecteurs nationaux pour une 11e fois cette saison, pointant au 9e rang. Le weekend dernier a été dominé par le choix de deuxième tour des Predators de Nashville en 2020 et talentueux ailier droit Luke Evangelista, qui a amassé 10 points en trois matchs. Il s’est notamment illustré avec sa meilleure sortie de la saison (trois buts et deux aides) face aux rivaux de Kitchener samedi, en route vers un triomphe de 6 à 3. Cette victoire a été l’une des trois des Knights au cours du weekend, alors qu’ils ont porté leur fiche à 24-10-1-0 cette saison, ce qui leur donne 49 points et le premier rang de la section Midwest de la Ligue de l’Ontario. Syntonisez TSN vendredi à 19 h 30 (HE) alors que les Knights seront sur la scène nationale pour affronter à nouveau les Rangers.

Les Frontenacs de Kingston ont reçu la mention honorable après avoir amassé quatre points sur une possibilité de six au cours de la semaine, notamment avec une victoire de 5 à 2 jeudi à Barrie, où celui qui devrait être le tout premier choix du Repêchage de la LNH 2022, Shane Wright, a été l’un des trois joueurs des Frontenacs à connaître une soirée de plus d’un point. Les Steelheads de Mississauga sont l’équipe la mieux classée de la Ligue de l’Ontario. Ils sont toujours au sommet de la ligue avec une fiche de 28-9-1-4 et 61 points en 42 rencontres. Ayant récolté un seul point dans une dure bataille qui s’est soldée par une défaite de 4 à 3 en tirs de barrage vendredi face à Oshawa, les Steelheads continuent de profiter de la saison d’éclosion de l’ailier gauche né en 2002 James Hardie, dont la performance d’un but et une aide l’a propulsé à égalité au sommet des pointeurs de son équipe avec l’attaquant Luca Del Bel Belluz, grâce à ses 56 points en 42 parties. Les deux joueurs sont pressentis pour être choisis au premier tour du prochain Repêchage de la LNH selon la Centrale de recrutement.