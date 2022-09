Classement du top 10 Kia de la LCH : Édition pré-saison 2022-2023

La Ligue Canadienne de hockey a dévoilé aujourd’hui l’édition pré-saison de son Classement du top 10 Kia de la LCH pour la saison 2022-2023.

Classement du top 10 Kia de la LCH – Pré-saison

1. ICE de Winnipeg

2. Remparts de Québec

3. Thunderbirds de Seattle

4. Storm de Guelph

5. Blazers de Kamloops

6. Olympiques de Gatineau

7. Firebirds de Flint

8. Steelheads de Mississauga

9. Phoenix de Sherbrooke

10. Warriors de Moose Jaw

MH. Attack d’Owen Sound

MH. Mooseheads d’Halifax

MH. Winterhawks de Portland

Le classement a été établi grâce à la participation du Bureau central de dépistage de la LNH et survient avant le début de saison régulière de la LCH dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec jeudi, et dans la Ligue de l’Ouest, le vendredi 23 septembre. La saison régulière de la Ligue de l’Ontario démarrera le jeudi 29 septembre.

Deux joueurs repêchés au début de l’été retiennent l’attention du côté de l’équipe la mieux classée, le ICE de Winnipeg, qui aligne le duo dynamique composé de Conor Geekie (Coyotes de l’Arizona) et Matthew Savoie (Sabres de Buffalo). Après avoir complété la dernière saison au sommet de la Ligue de l’Ouest avec plus de 300 buts marqués, la formation manitobaine aligne une attaque qui représente une puissance avec ces deux-là, mais aussi grâce à la présence de jeunes joueurs émergents comme le joueur de centre de 17 ans Zach Benson, un athlète de premier plan qui sera admissible du Repêchage de la LNH 2023 et qui a connu une solide première saison, lui qui a alors terminé au sixième rang des marqueurs chez les recrues de la Ligue de l’Ouest.

Équipe la mieux classée de la LHJMQ, les Remparts de Québec chercheront à bâtir sur les bases d’une brillante saison 2021-2022, quand le club a terminé au sommet du classement du circuit avec 104 points, notamment grâce aux performances du solide duo composé de l’espoir des Blues de St-Louis Zachary Bolduc et de celui qui est maintenant un vétéran de 20 ans, Théo Rochette. Ils ont tous deux frôlé le cap de la centaine de points l’hiver dernier. Cet été, les Remparts ont vu un autre des leurs réaliser son objectif de carrière quand les Ducks d’Anaheim ont sélectionné le joueur de centre Nathan Gaucher à l’aide du 22e choix qu’ils détenaient à l’occasion du Repêchage de la LNH en 2022.

Les Thunderbirds de Seattle ont effectué des progrès notables la saison dernière et ils chercheront maintenant à franchir une nouvelle étape en 2022-2023 après avoir effectué d’importantes embauches, notamment avec l’ajout du talentueux vétéran Kyle Crnkovic en provenance de Saskatoon. Cinquième chez les marqueurs de la ligue l’hiver dernier avec 94 points, Crnkovic rejoindra les rangs d’un noyau offensif à Seattle qui compte aussi l’ailier gauche Reid Schaefer (Oilers d’Edmonton) et le défenseur Kevin Korchinski (Blackhawks de Chicago), deux choix de première ronde en 2022. La saison dernière, ce dernier a été le meilleur marqueur chez les défenseurs recrues de la Ligue de l’Ouest en vertu d’une production de 65 points.

Équipe favorite pour connaître le plus de succès dans la Ligue de l’Ontario, le Storm de Guelph a connu une saison morte plutôt emballante alors que quatre des joueurs de l’équipe ont été réclamés à l’occasion du Repêchage de la LNH en 2022. Ce groupe-là prendra maintenant les rênes de l’attaque cette saison, à commencer par les attaquants Danny Zhilkin (Jets de Winnipeg) et Matthew Poitras (Bruins de Boston). Les dépisteurs auront encore de bonnes raisons de se rendre à Guelph cet hiver puisqu’on s’attend à ce que le jeune défenseur Cam Allen soit repêché tôt à l’été 2023.

Hôtes de la Coupe Memorial 2023 présentée par Kia, les Blazers de Kamloops sont parmi les favoris les plus évidents pour soulever le trophée emblématique de la LCH à la fin de la présente campagne, mais le club mise aussi sur une formation qui lui permet d’espérer vraiment tout rafler. Menés par le jeune espoir des Stars de Dallas et Joueur de l’année dans la LCH en 2021-2022 Logan Stankoven, les Blazers misent sur une formation équilibrée qui compte plusieurs joueurs vedettes ayant été reconnus à l’échelle nationale, comme la sélection des Rangers de New York et Gardien de but de l’année de la LCH en 2021-2022 Dylan Garand.

Prêts à passer à la prochaine étape, les Olympiques de Gatineau ont montré quelques signes de ce qui s’en venait dès la saison dernière, eux qui comptent une solide génération de joueurs qui ne fera que continuer à s’améliorer dans les prochains mois. En plus de s’appuyer sur une impressionnante brigade défensive qui comprend les récentes sélections Tristan Luneau et Noah Warren – qui ont tous deux été réclamés par les Ducks d’Anaheim à l’occasion du Repêchage de la LNH en 2022 –, les Olympiques alignent une attaque bien équilibrée qui sera notamment animée par le joueur non réclamé Antonin Verreault et qui leur permettra d’espérer continuer à progresser offensivement.

Après avoir connu la meilleure saison de leur histoire, des Firebirds de Flint renforcés chercheront à bâtir là-dessus en 2022-2023, en misant notamment sur des attaquants comme le choix de première ronde des Rangers de New York Brennan Othmann. Celui-ci sera de retour au poste de capitaine et aspirera à nouveau au premier rang du classement des marqueurs de la Ligue de l’Ontario après avoir complété la dernière campagne avec une production de 50 buts et 97 points. Les Firebirds miseront aussi sur un nouveau visage devant le filet avec l’ajout du costaud gardien de but et espoir des Blues de St-Louis Will Cranley, à qui devrait revenir le poste de premier gardien.

Misant à nouveau sur un des duos à l’attaque les plus impressionnants du circuit en Luca Del Bel Belluz (Blue Jackets de Columbus) et Owen Beck (Canadiens de Montréal), les Steelheads de Mississauga offrent un formidable potentiel offensif qui font d’eux une des équipes les plus susceptibles d’aspirer aux grands honneurs dans la Ligue de l’Ontario. On retrouve le même potentiel à l’attaque à la ligne bleue, où les Steelheads peuvent s’appuyer sur le capitaine et espoir des Blackhawks de Chicago Ethan Del Mastro. Celui-ci a affiché une belle progression à l’attaque, la saison dernière, ce qui lui a valu de décrocher un poste en vue du Championnat du monde junior qui a eu lieu cet été.

Rebâti et prêt à bien entreprendre la saison, le Phoenix de Sherbrooke revient avec le meilleur pointeur de la LHJMQ et espoir des Canadiens de Montréal Joshua Roy, qui a brillé la saison dernière avec sa production de 51 buts et 68 mentions d’aide en 66 matchs. Outre celui de Roy, les autres noms à retenir sont ceux du joueur de centre de 17 ans Ethan Gauthier, le premier choix du Repêchage de la LHJMQ en 2021, que les dépisteurs considèrent comme un des joueurs qui pourraient être sélectionnés tôt à l’occasion du prochain repêchage de la LNH après l’avoir vu obtenir des résultats impressionnants à ses premiers moments dans les rangs juniors.

Tous les yeux seront tournés vers les Warriors de Moose Jaw cette saison, surtout en raison de la présence de Brayden Yager, un joueur de centre doué qui a été la Recrue de l’année dans la Ligue de l’Ouest en 2021-2022 et qui a produit à un rythme de près d’un point par match à sa première campagne. Lui aussi pourrait être réclamé parmi les premiers joueurs admissibles au prochain Repêchage de la LNH. Mais Yager ne sera pas seul à Moose Jaw puisque le club aligne aussi des joueurs qui ont récemment été repêchés comme le joueur de centre Jagger Firkus (Kraken de Seattle) et le défenseur Denton Mateychuk (Blue Jackets de Columbus).

Mention honorable :

Se rapprochant des principaux projecteurs à l’échelle nationale, l’Attack d’Owen Sound sera un club que les dépisteurs devront absolument suivre cette saison puisque l’ailier gauche qui en sera à sa deuxième année, Colby Barlow, se verra confier de plus grande responsabilité à l’attaque. On s’attend à ce qu’il soit réclamé au premier tour du prochain repêchage de la LNH.

L’ascension au sein de la hiérarchie des meilleurs clubs commence cette saison pour les Mooseheads d’Halifax, alors que le club comptera à nouveau sur un noyau offensif bien équilibré mené par la récente sélection des Blue Jackets de Columbus Jordan Dumais. Celui-ci a été un des sept patineurs de la LHJMQ à atteindre le cap des 100 points la saison dernière.

Une des meilleures équipes du circuit la saison dernière, les Winterhawks de Portland sont une équipe en transition et ils ont confié les rênes à la génération suivante, qui comprend de jeunes talents émergents comme Jack O’Brien et James Stefan.