Classement du Top 10 Kia de la LCH : 5e semaine de 2022-2023

La Ligue canadienne de hockey a dévoilé aujourd’hui son Classement du Top 10 Kia de la LCH pour la cinquième semaine d’activité de la saison 2022-2023.

Classement du Top 10 Kia de la LCH – 5e semaine

1. Remparts de Québec

2. ICE de Winnipeg

3. Rebels de Red Deer

4. Phoenix de Sherbrooke

5. Thunderbirds de Seattle

6. 67’s d’Ottawa

7. Spitfires de Windsor

8. Winterhawks de Portland

9. Mooseheads d’Halifax

10. Blades de Saskatoon

MH. Blazers de Kamloops

MH. Wildcats de Moncton

MH. Petes de Peterborough

Il y a un nouveau meneur à l’échelle nationale puisque les Remparts de Québec ont continué d’impressionner. Actuellement engagés dans une séquence de 10 matchs sans défaite en temps réglementaire, les représentants de la Vieille Capitale ont signé trois autres gains la semaine dernière, marquant au moins six buts dans chaque sortie. Au sommet de la LHJMQ avec une production de 66 buts, l’attaque des Remparts est menée par Zachary Bolduc, un choix de premier tour des Blues de St-Louis en 2021, auteur de 21 points en 10 matchs.

Gagnant de huit matchs consécutifs le ICE de Winnipeg a continué d’amasser des points, notamment avec des victoires consécutives sur Brandon la semaine dernière. Le talentueux joueur de centre Zach Benson est actuellement sur le radar des dépisteurs à Winnipeg alors qu’il est actuellement engagé dans une séquence de six matchs avec au moins un point où il a amassé trois buts et six passes, faisant preuve des habiletés offensives qui font de lui un éventuel choix de premier tour au Repêchage de la LNH en 2023 aux yeux du Bureau central de dépistage de la LNH.

Toujours dans l’ouest du pays, les Rebels de Red Deer ont grimpé au troisième rang national après avoir prolongé leur série victorieuse à 13 matchs depuis le début de la saison. Les Rebels ont signé trois autres victoires au cours de la dernière semaine contre Victoria, Vancouver et Edmonton. Le joueur de centre Kai Uchacz a amassé quatre buts et deux passes dans ces trois matchs, notamment celui de la victoire dans une rencontre de plus d’un but contre les Royals.

Auteur de deux autres victoires au cours de la dernière semaine, le Phoenix de Sherbrooke est au cœur d’une série de quatre victoires après avoir remporté des matchs clés sur Blainville-Boisbriand et le Cap-Breton, notamment avec une remontée de trois buts en deuxième moitié de rencontre face aux Eagles pour signer la victoire. Parmi les faits saillants, le vétéran attaquant Israel Mianscum a réussi son deuxième tour du chapeau en carrière, portant son total à 12 points en 13 matchs.

Partageant les honneurs d’une série de deux matchs à Prince George, les Thunderbirds de Seattle restent au sommet de l’association Ouest de la Ligue de l’Ouest avec une fiche de 9-1-0-0. Gagnants vendredi, les Thunderbirds ont profité d’une production de deux buts du joueur de centre espoir des Canadiens de Montréal Jared Davidson et de son coéquipier Jordan Gustatfson, un autre joueur de centre espoir des Golden Knights de Vegas, deux joueurs réclamés au Repêchage de la LNH l’été dernier. Cette saison, les 17 points de Davidson lui permettent d’occuper le premier rang des marqueurs de l’équipe.

Subissant leur première défaite de la saison la semaine dernière, les 67’s d’Ottawa ont rebondi deux soirs plus tard en signant une grosse victoire contre Sudbury. Au sommet du classement général de la Ligue de l’Ontario avec 20 points en 11 rencontres, les 67’s sont menés par le talentueux ailier gauche Luca Pinelli, un espoir qui devrait être réclamé en milieu de repêchage à la prochaine séance de sélection de la LNH, auteur de 15 points en 11 rencontres, soit six buts et neuf passes. Pinelli est le frère du capitaine de Kitchener Francesco Pinelli, un espoir des Kings de Los Angeles.

Ajoutant quatre points sur une possibilité de six cette semaine, les Spitfires de Windsor occupent le premier rang de l’association Ouest de la Ligue de l’Ontario avec une fiche de 8-1-3-0. Parmi les faits saillants du club au cours de la dernière semaine, il y a une victoire de 11-3 sur Niagara où huit patineurs différents ont trouvé le fond du filet, notamment trois joueurs qui ont marqué plus d’un but et huit joueurs qui ont amassé deux points ou plus. Parmi ces producteurs, il y a le centre Ryan Abraham, un joueur né en 2004 qui mène les Spitfires cette saison avec 18 points en 12 rencontres.

Ayant accueilli Kelowna dans une série disputée au cours du weekend, les Winterhawks de Portland ont gagné 5-3 samedi après avoir perdu en prolongation la veille. Après 10 matchs cette saison, les Winterhawks ont impressionné avec une seule victoire en temps réglementaire alors qu’ils se hissent à un point de la tête dans l’association Ouest de la Ligue de l’Ouest. Le vétéran ailier droit Robbie Fromm-Delorme donne le ton à Portland avec une récolte de 14 points, notamment cinq buts et neuf passes.

Les Mooseheads d’Halifax continuent d’attirer les regards, actuellement engagés dans une séquence de six matchs sans défaite en temps réglementaire. La semaine dernière, les Mooseheads ont récolté cinq points sur une possibilité de six sur la route, notamment avec un gain palpitant en prolongation à Val-d’Or où le talentueux défenseur et choix de cinquième tour des Sharks de San Jose en 2022, Jake Furlong, a amassé trois points, dont le but de la victoire après 50 secondes de jeu en prolongation, son deuxième de la rencontre.

De retour au classement national pour une deuxième semaine de suite, les Blades de Saskatoon ont conclu un voyage de cinq rencontres avec une paire de matchs âprement disputés, l’emportant 2-1 vendredi à Medicine Hat. Les Blades ont profité d’une magnifique performance du gardien recrue Austin Elliott qui a repoussé 28 tirs pour signer sa cinquième victoire cette saison, affichant une moyenne de buts alloués de 1,66 et un étincelant pourcentage d’arrêt de .939.

Mention honorable

De retour sur le sentier de la victoire, les Blazers de Kamloops, hôtes du tournoi de la Coupe Memorial 2023 présentée par Kia ont été parfaits, signant une paire de victoires contre Spokane. Les Blazers continuent de profiter du jeu dominant du joueur local et espoir des Stars de Dallas Logan Stankoven, cinquième marqueur de la Ligue de l’Ouest avec 19 points en seulement huit matchs.

Ayant amassé des points à leurs huit derniers matchs, les Wildcats de Moncton sont à la porte du classement national. Auteurs de deux autres victoires la semaine dernière, notamment en doublant Gatineau au pointage, les Wildcats comptent sur le brio du défenseur Étienne Morin, qui a amassé 15 points en 12 rencontres cette saison.

Se retrouvant sous les réflecteurs nationaux pour la première fois cette saison, les Petes de Peterborough continuent de gravir les échelons dans l’association Est de la Ligue de l’Ontario en vertu de leurs trois victoires consécutives, marquées par un gain de 5-3 vendredi à Ottawa, ce qui infligeait une première défaite cette saison aux 67’s.