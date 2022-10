Classement du Top 10 Kia de la LCH : 4e semaine (2022-2023)

La Ligue canadienne de hockey a dévoilé aujourd’hui son Classement du Top 10 Kia de la LCH pour la quatrième semaine d’activité de la saison 2022-2023.

Classement du Top 10 Kia de la LCH : 4e semaine

1. ICE de Winnipeg

2. Remparts de Québec

3. Thunderbirds de Seattle

4. Phoenix de Sherbrooke

5. 67’s d’Ottawa

6. Rebels de Red Deer

7. Winterhawks de Portland

8. Spitfires de Windsor

9. Blades de Saskatoon

10. Mooseheads d’Halifax

MH. Olympiques de Gatineau

MH. Steelheads de Mississauga

MH. Blazers de Kamloops

Concluant une semaine parfaite, le ICE de Winnipeg s’est inscrit dans la colonne des victoires à ses trois matchs – tous à l’étranger – pour porter à six sa série de victoires et conserver le premier rang du classement national pour une cinquième semaine d’affilée. Parmi les contributeurs clés du ICE au cours de cette récente séquence, on retrouve l’ailier gauche de 20 ans Owen Pederson, qui a inscrit six points à ses quatre dernières sorties et qui est maintenant à trois points du sommet des pointeurs de la ligue.

Les Remparts de Québec récoltent les grands honneurs dans la LHJMQ, alors qu’ils ont impressionné au cours de la dernière semaine, remportant trois victoires à l’étranger au cours desquelles le club a inscrit un total de 17 buts. Au sommet de l’Association Est de la ligue avec 21 points en 12 parties, les Remparts ont subi un seul revers en temps réglementaire cette année. À l’attaque, les Remparts ont un bel équilibre avec six patineurs qui ont amassé 10 points ou plus, tandis que l’espoir des Blue Jackets de Columbus James Malatesta est le meneur avec neuf buts.

Vainqueurs de huit matchs de suite pour amorcer la nouvelle saison, les Thunderbirds de Seattle sont au sommet de l’Association Ouest de la Ligue de l’Ouest, notamment grâce à un différentiel de buts de plus-28. À leur seule sortie la semaine dernière – une victoire de 8-3 à domicile samedi contre Spokane – le club a compté sur deux performances de trois points, soit de l’espoir des Golden Knights de Vegas Jordan Gustafsson et le joueur de centre recrue Tig Iginla, fils de l’ancien de la Ligue de l’Ouest et capitaine de longue date des Flames de Calgary Jarome Iginla.

Avec deux victoires en trois sorties au cours de la semaine, le Phoenix de Sherbrooke a rebondi avec des gains face à Chicoutimi et Victoriaville après être venu à court contre Baie-Comeau. Marquant deux fois plus de buts que ce qu’il a accordé, le Phoenix a une machine offensive dominante, menée par le joueur de centre né en 2003 et meilleur pointeur de la ligue Justin Gill, qui a amassé 26 points, soit 15 buts et 11 aides en une douzaine de rencontres cette saison.

Les 67’s d’Ottawa grimpent les rangs et décrochent les honneurs de la Ligue de l’Ontario alors que l’équipe continue de faire des vagues grâce à son début de saison parfait. Vainqueurs de neuf matchs d’affilée, les 67’s ont continué d’en ajouter à leurs succès offensifs au cours de la dernière semaine en ajoutant trois victoires, contre North Bay, Soo et Sudbury, toutes des rencontres à l’étranger. Les 67’s tenteront de prolonger leur séquence de gains alors qu’ils amorceront une série de quatre parties à domicile à partir de vendredi contre Peterborough.

Invaincus en 10 matchs, les Rebels de Red Deer sont toujours en feu, alors que le club a ajouté trois victoires à sa fiche la semaine dernière. Un an après avoir mené le circuit avec 52 buts, le joueur de centre de 20 ans Ben King des Rebels continue d’offrir une contribution offensive positive depuis son retour du camp d’entraînement des Ducks d’Anaheim, ayant amassé cinq buts et cinq aides en cinq matchs, dont deux performances de plus d’un point la semaine passée.

Après une semaine tranquille avec un seul match à l’horaire, les Winterhawks de Portland sont venus à court dans une dure bataille face à Tri-City – la première défaite de l’équipe cette saison après l’avoir amorcée avec sept victoires. Parmi les faits saillants offensifs de la campagne en Oregon, il y a le joueur de centre né en 2003 Gabe Klassen, qui a trouvé le fond du filet à ses quatre sorties, pour un total de huit buts. Klassen avait fini la saison 2021-2022 avec 33 buts en 68 matchs.

Toujours invaincus en temps réglementaire, les Spitfires de Windsor mènent l’Association Ouest de la Ligue de l’Ontario avec une fiche de 6-0-3-0. Ajoutant cinq points sur une possibilité de six au cours de la dernière semaine, le club n’a pas manqué d’attaque alors que les joueurs ont inscrit un total de 16 buts en trois matchs, dont une victoire à domicile de 8-4 dimanche contre Niagara. Au cours de cette rencontre, cinq patineurs de Windsor ont réussi des performances de plus d’un point et au total, huit joueurs ont fait bouger les cordages.

Obtenant une reconnaissance nationale pour la première fois de la saison, les Blades de Saskatoon ont connu une semaine impressionnante avec trois victoires à l’étranger, portant leur séquence de victoires à six. Ils affichent ainsi un dossier de 9-2-0-0 cette saison. Au total, les Blades ont été particulièrement dominants entre les poteaux, comptant sur le solide duo composé des gardiens Ethan Chadwick et de la recrue Austin Elliott. Ce dernier a signé son premier jeu blanc en carrière vendredi contre Calgary. Le duo a limité l’adversaire à 21 buts en 11 matchs.

Connaissant une modeste séquence de trois matchs sans défaite en temps réglementaire, les Mooseheads d’Halifax ont conclu le weekend sur une bonne note avec une victoire de 6-3 face à Acadie-Bathurst. Dans ce match, le prometteur ailier droit et espoir des Blue Jackets de Columbus Jordan Dumais a fait tourner les têtes avec une performance dominante de quatre buts et une aide. Ce qu’il y a d’encore plus impressionnant, c’est que les trois premiers buts de la soirée de Dumais ont été inscrits à forces égales; le dernier étant marqué dans un filet désert.

Mention honorable

Les Olympiques de Gatineau ont obtenu un bilan de .500 en deux matchs cette semaine, marquée par un gain en tirs de barrage de 4-3 contre Victoriaville au cours duquel le club est venu de l’arrière avec deux buts en troisième période avant de repartir avec la victoire. Cette saison, les Olympiques occupent le deuxième rang de l’Association Ouest de la LHJMQ avec 16 points en 12 parties.

Avec une grosse victoire à Hamilton avant de s’incliner devant Barrie le lendemain soir, les Steelheads de Mississauga sont intrigants et font partie des favoris des évaluateurs de talent. Celui qui a mené le bal pour le club au cours de la dernière semaine est l’espoir des Canadiens de Montréal Owen Beck, qui a conclu les deux matchs avec trois buts et six aides pour neuf points.

Amassant trois points à leurs quatre dernières sorties, les hôtes de la Coupe Memorial 2023 présentée par Kia, les Blazers de Kamloops, continuent d’être considérés au niveau national. Malgré la récente glissade, les Blazers ont bénéficié du retour de l’espoir des Stars de Dallas Logan Stankoven, qui a inscrit huit points au cours des quatre dernières parties – un sommet dans l’équipe.