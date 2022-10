Classement du Top 10 Kia de la LCH : 3e semaine (2022-2023)

La Ligue canadienne de hockey a dévoilé aujourd’hui son Classement du Top 10 Kia de la LCH pour la troisième semaine d’activité de la saison 2022-2023.

Classement du Top 10 Kia de la LCH – 3e semaine

1. ICE de Winnipeg

2. Phoenix de Sherbrooke

3. Remparts de Québec

4. Thunderbirds de Seattle

5. Winterhawks de Portland

6. Olympiques de Gatineau

7. Blazers de Kamloops

8. Steelheads de Mississauga

9. 67’s d’Ottawa

10. Rebels de Red Deer

MH. Spitfires de Windsor

MH. Mooseheads d’Halifax

MH. Silvertips d’Everett

Le ICE de Winnipeg récolte les honneurs nationaux pour une quatrième semaine d’affilée, alors qu’il a inscrit deux victoires sur la route contre Lethbridge et Prince George pour porter sa fiche cette saison à 7-1-0-0. Solide aux deux extrémités de la patinoire, Winnipeg compte quatre patineurs qui ont une moyenne de plus d’un point par match, dont l’ailier gauche de 20 ans Owen Pederson, qui a inscrit 12 points en huit matchs, un sommet chez le ICE. L’équipe est aussi solide devant le filet où le gardien né en 2004 Daniel Hauser est toujours invaincu en six sorties.

Invaincu en neuf parties et bien positionné au sommet de la LHJMQ avec 19 points, le Phoenix de Sherbrooke continue de dominer l’adversaire, affichant un différentiel de plus-26 au chapitre des buts après des victoires ce weekend face à Saint John et à l’équipe championne en titre de la coupe du Président, Shawinigan. Puissance offensive, Sherbrooke domine le portrait des buteurs de la ligue alors que les trois joueurs les plus performants portent les couleurs du Phoenix, soit le joueur de centre né en 2003 Justin Gill, l’espoir des Canadiens de Montréal Joshua Roy, ainsi qu’Ethan Gaucher, un espoir du Repêchage de la LNH en 2023.

Menant l’Association Est de la LHJMQ avec une fiche de 7-1-0-1, les Remparts de Québec ont ajouté cinq points en trois parties avec notamment des victoires face à Acadie-Bathurst et à Saint John, champions en titre de la coupe Memorial. Marquant un total de 13 buts en deux victoires, les Remparts ont récemment profité du retour de Zachary Bolduc qui a participé au camp d’entraînement des Blues de St. Louis et qui a depuis inscrit trois buts et cinq mentions d’aide en cinq parties, dont un sommet en un seul match avec cinq points face aux Sea Dogs.

Invaincus en sept rencontres, les Thunderbirds de Seattle ont maintenu leur rythme parfait au cours de la dernière semaine en ajoutant trois gains, avec entre autres une victoire de 11-3 à l’étranger à Everett au cours de laquelle huit patineurs ont trouvé le fond du filet pour les vainqueurs alors que neuf joueurs ont fini la soirée avec plus d’un point. Parmi eux, on compte le choix de sixième tour des Flames de Calgary en 2021 Lucas Ciona, qui a inscrit son premier tour du chapeau en carrière au cours d’une soirée où il a dominé avec six points.

Grimpant au classement, on retrouve les Winterhawks de Portland, qui ont remporté deux matchs à domicile, notamment face à Edmonton et à Kamloops, qui fait partie du classement national, pour prolonger leur début de saison parfait avec sept victoires d’affilée. Dans un gain par jeu blanc contre les Blazers samedi, les locaux ont inscrit trois buts dans la deuxième moitié de la rencontre, dont deux réussis par Robbie Fromm-Delorme. L’ailier droit a amassé un point dans six de ses sept matchs cette saison.

Avec deux victoires à Baie-Comeau, les Olympiques de Gatineau ont porté leur fiche à 6-2-2-0 cette saison. Dans un gain de 4 à 0 vendredi, les Olympiques ont vu le prometteur défenseur et choix de deuxième tour des Ducks d’Anaheim en 2022 Tristan Luneau marquer son deuxième but de la saison, tandis que devant le filet, le vétéran gardien de but Tye Austin a repoussé les 24 tirs dirigés vers lui pour inscrire le premier jeu blanc de sa carrière. Austin est toujours invaincu en quatre sorties au cours desquelles il n’a accordé que sept buts au total.

Ajoutant trois points sur une possibilité de quatre au cours de la semaine, les hôtes de la Coupe Memorial 2023 présentée par Kia, les Blazers de Kamloops, ont signé une grosse victoire à Tri-City avant de disputer un match serré qui s’est terminé en tirs de barrage face à Portland, qui fait partie du classement national, le lendemain soir. Le capitaine et produit local Logan Stankoven était de retour pour ces parties après son audition au camp d’entraînement des Stars de Dallas. Il a marqué trois fois et a ajouté deux mentions d’aide au cours du weekend pour les Blazers.

Les Steelheads de Mississauga ont obtenu une reconnaissance nationale pour la troisième fois en 2022-2023, portant leur série de victoires à cinq après une semaine parfaite avec des gains face à London, Oshawa et Sarnia pour une fiche de 6-1-0-0 cette saison. Parmi les histoires intéressantes en ce début de campagne à Mississauga, il y a l’émergence du défenseur né en 2003 Chas Sharpe, qui occupe le deuxième rang des défenseurs de la Ligue de l’Ontario avec neuf points en sept matchs. Sharpe a conclu la campagne précédente avec 28 points en 62 parties.

Au sommet de l’Association Est de la Ligue de l’Ontario avec une fiche parfaite en six matchs, les 67’s d’Ottawa ont continué d’avoir du succès le weekend dernier en ajoutant deux victoires à leur dossier face à Oshawa et Guelph. On a pu assister à une impressionnante performance de la part du prometteur ailier droit et choix de premier tour des Sénateurs d’Ottawa en 2021 Tyler Boucher, qui a inscrit le but gagnant vendredi avant de réussir son premier match de plus d’un but de la saison deux jours plus tard. Boucher a inscrit six points en quatre parties depuis son retour du camp d’entraînement des Sénateurs.

Parfaits après sept matchs, les Rebels de Red Deer se retrouvent sous les projecteurs nationaux pour la première fois de la saison après un solide weekend marqué par des victoires à Moose Jaw et à Swift Current. Fidèles défensivement, les Rebels ont limité les chances de marquer contre eux, muselant l’opposition avec aplomb. Cette domination se poursuit devant le filet où le gardien recrue de 18 ans Kyle Kelsey a affiché un taux d’efficacité de .941 de même qu’une moyenne de buts alloués de 1,83 en six sorties victorieuses.

Mention honorable

Avec trois points au cours du weekend, les Spitfires de Windsor continuent d’être considérés au niveau national. Invaincue en temps réglementaire en six parties, l’équipe se classe au sommet de l’Association Ouest de la Ligue de l’Ontario. Parmi les meilleurs joueurs du club en ce début de saison, on compte le talentueux ailier droit et choix de cinquième tour des Islanders de New York en 2022 Matthew Maggio, qui a inscrit huit points en quatre matchs.

Avec une fiche de .500 au cours de la semaine, les Mooseheads de Halifax l’ont emporté à domicile face à Drummondville avant de s’incliner trois jours plus tard à Moncton. Au cours de cette dernière rencontre, le club a inscrit cinq buts, notamment grâce à une performance de deux points du joueur de centre né en 2004 Markus Vidicek, qui occupe le deuxième rang de l’équipe avec 11 points en seulement six matchs.

Remportant trois de leurs quatre matchs de la semaine, les Silvertips d’Everett continuent de démontrer leur flair offensif, menant la Ligue de l’Ouest avec 42 buts. Le dynamique duo composé des attaquants Austin Roest et Jackson Berezowski mène le bal, occupant le premier et le deuxième rang respectivement des pointeurs de la ligue.