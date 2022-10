Classement du Top 10 Kia de la LCH : 2e semaine (2022-2023)

La Ligue canadienne de hockey a dévoilé aujourd’hui son Classement du Top 10 Kia de la LCH pour la deuxième semaine d’activité de la saison 2022-2023.

Classement du Top 10 Kia de la LCH – 2e semaine

1. ICE de Winnipeg

2. Phoenix de Sherbrooke

3. Remparts de Québec

4. Thunderbirds de Seattle

5. Blazers de Kamloops

6. Olympiques de Gatineau

7. Winterhawks de Portland

8. Mooseheads d’Halifax

9. Steelheads de Mississauga

10. 67’s d’Ottawa

11. Rebels de Red Deer

12. Silvertips d’Everett

13. Spitfires de Windsor

Une de quatre équipes au sommet de la Ligue de l’Ouest, le ICE de Winnipeg a partagé les honneurs de ses deux matchs au calendrier cette semaine, battant notamment Regina 5-2 en Saskatchewan. Le joueur de centre et étoile montante Zach Benson a continué d’impressionner en récoltant deux passes en route vers la une cinquième victoire de suite pour les siens. Choix projeté au début du premier tour du prochain Repêchage de la LNH, Benson a pris les commandes de l’attaque à Winnipeg cette saison, avec une récolte de neuf points en six matchs, un sommet chez le ICE.

Démontrant des signes d’une véritable puissance offensive, le Phoenix de Sherbrooke a pris la tête depuis le début de la saison avec une production de 35 buts en sept rencontres pour maintenir son invincibilité en temps réglementaire, soit une récolte de 13 points sur une possibilité de 14. La semaine dernière, le Phoenix a marqué 18 buts, notamment huit contre Moncton, un sommet cette saison, alors que les joueurs de centre Justin Gill et Ethan Gauthier ont chacun marqué deux fois. Le duo occupe actuellement le premier et le deuxième rang du circuit avec des récoltes respectives de 16 et de 14 points.

Ajoutant deux autres victoires cette semaine, les Remparts de Québec ont maintenant remporté cinq de leurs six matchs cette saison, plus récemment aux dépens de Blainville-Boisbriand et de Rimouski. Le premier de ces matchs marquait le retour au jeu de l’espoir des Panthers de la Floride Evan Nause, un défenseur à vocation offensive qui a amassé trois points au cours du weekend, notamment le but gagnant contre l’Océanic.

Toujours parfaits depuis le début de la saison, les Thunderbirds de Seattle ont remporté deux autres victoires cette semaine, soit à Kelowna et à Vancouver. Dans ce dernier cas, le défenseur à vocation offensive Kevin Korchinski a joué les héros en prolongation pour procurer une victoire de 3-2 aux siens. Choix de premier tour des Blackhawks de Chicago l’été dernier, Korchinski a repris là où il a laissé à son retour au jeu avec trois points en deux rencontres.

Gagnants de trois de leurs quatre matchs cette saison, notamment les deux de la dernière semaine, les hôtes de la Coupe Memorial 2023 présentée par Kia, les Blazers de Kamloops ont remporté deux victoires de suite sur Victoria ou le club a inscrit huit buts au total. À l’attaque, l’ailier gauche de talent Caedan Bankier, choix de troisième tour en 2021 par le Wild du Minnesota continue de faire tourner les têtes en début de saison, ayant marqué un but dans chacun de ses trois premiers matchs depuis son retour des camps d’entraînement de la LNH. Bankier a terminé la dernière saison tout juste sous la barre d’une production d’un point par match.

Gagnants à leurs trois derniers matchs, les Olympiques de Gatineau ont conclu un court séjour à domicile par des victoires sur Val-d’Or, Rouyn-Noranda, puis sur les champions de la Coupe du Président à Shawinigan. Totalisant 12 buts, les Olympiques ont été témoins d’une contribution impressionnante de l’ailier droit de 20 ans Cole Cormier qui a marqué sept buts en huit matchs, n’étant écarté de la feuille de pointage qu’à deux occasions cette saison.

Un de trois clubs de la Ligue de l’Ouest toujours invaincu cette saison, les Winterhawks de Portland ont ajouté deux autres victoires cette semaine, battant d’abord Medicine Hat en prolongation avant d’aller battre leurs rivaux de Spokane chez eux. Dans ce match, le vétéran ailier droit Robbie Fromm-Delorme a inscrit deux buts pour démontrer son impressionnante progression offensive à sa dernière saison dans le circuit avec un total de neuf points en cinq matchs, un sommet chez les siens.

Invaincus en temps réglementaire après quatre matchs, les Mooseheads d’Halifax poursuivent leur ascension après avoir amassé trois points sur une possibilité de quatre contre Victoriaville et Charlottetown. L’espoir des Blue Jackets de Columbus Jordan Dumais est dominant en ce début de saison avec 11 points en quatre matchs, notamment quatre matchs de suite de plus d’un point. Le talentueux ailier droit continue de bâtir sur la dernière campagne où il a été un de seulement sept joueurs de la LHJMQ à franchir le cap des 100 points.

Ajoutant deux autres victoires cette semaine, les Steelheads de Mississauga ont signé la victoire dans trois de leurs quatre matchs pour démarrer la campagne 2022-2023. Ils ont démarré leur semaine par une impressionnante victoire sur la route contre Owen Sound, un autre aspirant au titre cette saison, où le gardien suisse Alessio Beglieri a brillé malgré une charge de travail limitée en route vers sa première victoire par jeu blanc. En trois sorties cette saison, Beglieri a été dominant devant sa cage, affichant un pourcentage d’arrêt de .936 et une moyenne de buts alloués de 1,61.

Gagnants de quatre matchs consécutifs pour démarrer la nouvelle saison, les 67’s d’Ottawa ont appuyé leur succès sur leurs 20 buts marqués. Avec un total de neuf buts marqués dans leurs victoires sur Kitchener et North Bay, les 67’s ont été menés par un duo dynamique composé de l’espoir du Repêchage de la LNH en 2023 Luca Pinelli et de l’espoir des Flames de Calgary et étoile montante Jack Bech. Le groupe d’attaquants enflammé est complété par l’ailier droit autrichien et espoir des Canadiens de Montréal Vinzenz Rohrer qui a amassé quatre points en autant de rencontres.

Mentions honorables

Les Rebels de Red Deer ont été dominants aux deux bouts de la patinoire, marqué par un différentiel de plus-13 et seulement neuf buts accordés à l’adversaire. Ce rythme impressionnant s’est poursuivi la semaine dernière alors que les Rebels ont blanchi Lethbridge avant de limiter Calgary à deux petits buts dans une victoire en prolongation.

Victorieux contre Prince George samedi après avoir perdu contre Medicine Hat la veille, les Silvertips d’Everett ont conclu le weekend sur une belle note alors que le club a inscrit six buts contre les Cougars, grâce au doublé du choix au repêchage international de 2022, le Tchèque Dominik Rymon.

Amassant sept points sur une possibilité de huit cette saison, les Spitfires de Windsor sont toujours invaincus en temps réglementaire, signant notamment trois victoires la semaine dernière. Parmi les faits saillants, notons la victoire de lundi en prolongation contre Sault Ste. Marie où le vétéran Alex Christopoulos a marqué le but vainqueur pour prolonger à trois sa séquence de matchs avec au moins un but.