Classement du Top 10 Kia de la LCH 2022-2023 – 9e semaine

La Ligue canadienne de hockey a dévoilé aujourd’hui la neuvième édition hebdomadaire du Classement du Top 10 Kia de la LCH pour la saison 2022-2023.

Classement du Top 10 Kia de la LCH – 9e semaine

1. Remparts de Québec (21-3-0-1)

2. ICE de Winnipeg (22-3-0-0)

3. Thunderbirds de Seattle (15-4-1-0)

4. 67’s d’Ottawa (19-4-0-0)

5. Winterhawks de Portland (17-3-1-1)

6. Blades de Saskatoon (15-4-1-0)

7. Phoenix de Sherbrooke (18-5-1-1)

8. Rebels de Red Deer (18-4-0-3)

9. Spirit de Saginaw (17-6-1-0)

10. Tigres de Victoriaville (16-6-1-2)

MH. Blazers de Kamloops (11-5-3-1)

MH. Attack d’Owen Sound (14-7-1-1)

MH. Knights de London (13-7-1-0)

Les Remparts de Québec détiennent la couronne nationale pour la deuxième fois cette saison après avoir conclu la dernière semaine avec deux victoires. Ils ont d’ailleurs signé un gain de 5 à 2 ce weekend face à Gatineau, au cours duquel les Remparts ont démontré leurs talents offensifs avec quatre buts sans réplique. L’espoir des Blue Jackets de Columbus James Malatesta a pavé la voie avec deux buts et une aide, en route vers une victoire. Cette saison, Malatesta se classe au troisième rang des pointeurs de son équipe derrière les attaquants Zachary Bolduc (Blues de St. Louis) et Théo Rochette.

Avec une fiche de .500 au cours de la semaine, le ICE de Winnipeg a amassé quatre points en autant de matchs, signant des victoires face à Lethbridge et Saskatoon. Dans le gain de 6 à 3 face aux Blades, sept patineurs du ICE ont fini la soirée avec plus d’un point, dont le vétéran défenseur Ben Zloty qui a fait scintiller la lumière rouge en plus d’ajouter deux aides. En 2022-2023, Zloty se classe au troisième rang parmi les défenseurs de la Ligue de l’Ouest avec 28 points, soit six buts et 22 mentions d’aide en 25 matchs.

Avec deux victoires à domicile face à Kelowna et une autre équipe du classement national, Portland, les Thunderbirds de Seattle ont égalé leur meilleur classement de la saison avec une troisième place au Canada. Contre les Winterhawks, les Thunderbirds ont été dominants avec un gain de 6 à 1, notamment grâce à une avance forgée par quatre buts sans réplique qui a tenu jusqu’au milieu du dernier tiers. Le nouveau venu et espoir des Blackhawks de Chicago Nolan Allan a fait tourner les têtes avec une soirée de trois points, soit un but et deux aides.

Favoris dans la Ligue de l’Ontario, les 67’s d’Ottawa ont fini la semaine sur une bonne note dimanche alors que le club a vaincu Sudbury 5 à 1. À la ligne bleue, le défenseur de première année Henry Mews a brillé alors qu’il a trouvé le fond du filet deux fois. Cette saison, l’arrière de 16 ans a démontré qu’il était solide à l’attaque avec trois buts et sept aides pour 10 points en 14 sorties. Mews sera admissible au Repêchage de la LNH en 2024.

Avec une seule victoire au cours d’un séjour de trois matchs à l’étranger, les Winterhawks de Portland l’ont emporté 5 à 2 à Everett dans un match où l’équipe a profité d’une attaque équilibrée. Parmi les producteurs, il y a eu l’ailier gauche recrue Josh Zakreski qui a connu sa troisième partie de plus d’un point cette saison. Devant le filet, le gardien Dante Giannuzzi a repoussé 24 tirs pour signer sa 11e victoire de l’année, ce qui le place au troisième rang de la ligue.

Avec deux points de plus cette semaine, les Blades de Saskatoon ont impressionné en remportant le deuxième duel contre les meneurs de la Ligue de l’Ouest, Winnipeg, par la marque de 5 à 2 samedi. Dans ce match, l’ailier gauche bélarusse Egor Sidorov a marqué trois buts, dont deux en troisième période. Avec cette performance, Sidorov a réussi son deuxième tour du chapeau de la saison et a porté sa fiche à 21 points avec 12 buts et neuf aides en seulement 10 sorties.

Vainqueur de deux de ses trois matchs au cours de la semaine, le Phoenix de Sherbrooke conserve le premier rang de la division Ouest de la LHJMQ avec un bilan de 18-5-1-1. Parmi les faits saillants de la semaine, il y a la victoire de 4-1 à Gatineau au cours de laquelle le vétéran joueur de centre Justin Gill a inscrit son 20e filet de la saison, ce qui le place à égalité au sommet de la ligue à ce chapitre. À sa deuxième saison complète avec le Phoenix, Gill mène l’équipe avec 39 points en 25 parties.

Avec une séquence de trois matchs avec au moins un point, les Rebels de Red Deer ont retrouvé le chemin de la victoire, concluant la dernière semaine avec un bilan de 2-0-0-1. Parmi les faits saillants, il y a la victoire de 6-1 contre Prince Albert au cours de laquelle le vétéran joueur de centre Kai Uchacz a fini le match avec un but et deux aides. Avec 30 points en 25 matchs, Uchacz se classe au premier rang des pointeurs de l’équipe, de même que deuxième dans la ligue avec 18 buts, étant devancé seulement par Connor Bedard.

En feu avec neuf gains d’affilée, le Spirit de Saginaw a pris les commandes de l’Association Ouest de la Ligue de l’Ouest avec une fiche de 17-6-1-0. L’équipe poursuit sur sa lancée au cours de la dernière semaine avec des victoires face à Flint, Sarnia et Windsor et parmi les moments impressionnants, il y a le triomphe de samedi par le compte de 7 à 2 contre les Spitfires, où le défenseur de première année Zayne Parekh a fini avec quatre points, soit deux buts en avantage numérique et deux aides. Sa première mention d’aide a préparé l’éventuel but gagnant.

Obtenant la reconnaissance nationale pour la première fois de la saison, les Tigres de Victoriaville ont récolté neuf points à leurs cinq dernières sorties, notamment grâce à leur victoire de 4 à 1 la semaine dernière face à Québec – qui figure aussi au classement national – de même qu’avec une dégelée de 8 à 0 contre Chicoutimi. Dans ce match, les Tigres ont vu leur capitaine Maxime Pellerin égaler un sommet en un match avec quatre points, alors qu’entre les poteaux, le gardien recrue Gabriel D’Aigle a repoussé les 36 tirs dirigés contre lui pour son deuxième jeu blanc de la saison.

Mention honorable

Les Blazers de Kamloops, hôtes de la Coupe Memorial 2023 présentée par Kia ont impressionné en récoltant deux victoires à l’étranger, dont une de 4 à 1 face à leurs rivaux de Prince George. Celui qui a été le meneur est l’espoir du Wild du Minnesota Caedan Bankier, qui a connu un match de deux buts pour la deuxième fois en trois sorties.

Avec une modeste séquence de trois matchs avec au moins un point, l’Attack d’Owen Sound a grimpé au premier rang de la division Midwest de la Ligue de l’Ontario avec 30 points en 23 matchs. Parmi les meilleures performances du club au cours de la dernière semaine, Colby Barlow, qui devrait être repêché au premier tour du Repêchage de la LNH en 2023, a inscrit cinq buts et deux aides pour sept points en trois parties.

Récoltant l’attention nationale pour la première fois de la saison, les Knights de London ont remporté deux victoires à l’étranger et leur première s’est soldée par la marque de 4 à 0 face à leurs rivaux de Kitchener. Dans ce match, le gardien de 20 ans Brett Brochu a réussi 28 arrêts pour signer son cinquième jeu blanc en carrière.