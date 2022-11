Classement du Top 10 Kia de la LCH 2022-2023 – 8e semaine

La Ligue canadienne de hockey a dévoilé aujourd’hui la septième édition hebdomadaire du Classement du Top 10 Kia de la LCH pour la saison 2022-2023.

Classement du Top 10 Kia de la LCH : 8e semaine

1. ICE de Winnipeg (20-1-0-0)

2. Remparts de Québec (19-2-0-1)

3. 67’s d’Ottawa (18-2-0-0)

4. Winterhawks de Portland (16-1-1-1)

5. Thunderbirds de Seattle (13-3-1-0)

6. Phoenix de Sherbrooke (16-4-1-1)

7. Blades de Saskatoon (15-4-0-0)

8. Rebels de Red Deer (16-4-0-2)

9. Battalion de North Bay (14-6-0-0)

10. Spitfires de Windsor (12-4-3-0)

MH. Spirit de Saginaw (14-6-1-0)

MH. Olympiques de Gatineau (14-7-2-0)

MH. Mooseheads de Halifax (13-5-2-1)

Pour une deuxième semaine d’affilée, le ICE de Winnipeg a terminé la semaine avec deux victoires consécutives contre Regina, ce qui porte sa série de victoires à 15. Dans ces deux victoires, les joueurs du ICE ont combiné leurs efforts pour 14 buts, soulignés par une performance de 9-5 jeudi, dans laquelle l’équipe a capitalisé à cinq reprises en troisième, en route vers la victoire. Matthew Savoie, choix de premier tour des Sabres de Buffalo de 2022, a mené le bal avec un tour du chapeau et trois passes.

Toujours en tête de la LHJMQ, les Remparts de Québec ont remporté deux des trois matchs de la semaine alors que le club a battu Rimouski et a partagé sa série aller-retour avec Sherbrooke, classé au niveau national. Contre l’Océanic, les Remparts l’ont emporté avec une victoire de 5-0 sur la route dans laquelle les attaquants James Malatesta (Columbus Blue Jackets) et Nathan Gaucher (Anaheim Ducks) ont chacun marqué une paire de buts, tandis qu’entre les poteaux, le gardien recrue Quentin Miller a repoussé 38 tirs pour enregistrer son premier jeu blanc en carrière.

Au troisième rang du classement national, les 67 d’Ottawa continuent de trouver la colonne des victoires, clôturant la semaine avec trois autres victoires. Les 67 ont commencé la semaine du bon pied, repartant avec un retrait de 7-1 de Kingston qui a vu six patineurs différents trouver le fond du filet, y compris le centre recrue Cooper Foster qui a marqué deux fois et ajouté une passe décisive. Au cours de la saison, Foster se classe deuxième parmi les recrues de l’OHL avec 10 buts et sept passes pour 17 points en 20 apparitions.

Les Winterhawks de Portland, qui se maintiennent au sommet de l’Association Ouest de la Ligue de l’Ouest après avoir accumulé des points dans 11 matchs consécutifs, ont connu une semaine parfaite avec un trio de victoires. Le weekend s’est soldé par une victoire de 3 à 2 sur Kamloops, samedi, où les Winterhawks ont inscrit trois buts sans riposte après avoir vu leurs adversaires prendre les devants. Le jeune défenseur Ryan McCleary, un choix de septième tour des Penguins de Pittsburgh en 2021, a compté le but victorieux avec 15 secondes à faire en prolongation.

Limités à une seule rencontre cette semaine, les Thunderbirds de Seattle en ont tiré le meilleur parti en signant une victoire de 2-1 en prolongation contre Everett, où les attaquants Kyle Crnkovic et Gracyn Sawchyn ont fourni l’apport offensif. En étant à sa première saison avec les Thunderbirds, Sawchyn, né en 2005, se classe au deuxième rang des marqueurs parmi toutes les recrues de la Ligue de l’Ouest avec 19 points, dont cinq buts et 14 mentions d’aides en 17 parties.

En ayant le dessus sur Drummondville et en partageant un programme double avec Québec, le Phoenix de Sherbrooke a ajouté quatre points à sa fiche au cours de la semaine pour conserver le premier rang de l’Association Ouest de la LHJMQ avec une fiche de 16-4-1-1. Le Phoenix a remporté une victoire décisive de 5-1, dimanche, face aux Remparts, grâce à Joshua Roy, choix de cinquième tour des Canadiens de Montréal en 2021 et lauréat du trophée Jean Béliveau, qui a trouvé le fond du filet à trois reprises, marquant ainsi son deuxième tour du chapeau de novembre.

Parmi les équipes les plus en vue du circuit, les Blades de Saskatoon ont remporté quatre victoires consécutives, incluant un triomphe de 4 à 3 en prolongation contre Medicine Hat, la semaine dernière, alors que quatre joueurs différents ont contribué offensivement. Parmi eux, l’ailier gauche Brandon Lisowsky, né en 2004, a ajouté une passe pour se hisser au deuxième rang des marqueurs de l’équipe avec 22 points en 19 rencontres. Devant le filet, le gardien Ethan Chadwick a repoussé 16 tirs pour la formation à la défensive étanche.

Les Rebels de Red Deer ont enregistré trois points en autant de rencontres. La semaine a été marquée par une victoire de 4-1 à Edmonton, où la formation a capitalisé à trois reprises sur l’avantage numérique pour l’emporter. Les Rebels ont été menés par le capitaine Jayden Grubbe, choix de troisième ronde des Rangers de New York en 2021, qui a marqué un but et ajouté deux passes. Cette saison, Grubbe occupe le deuxième rang des marqueurs de l’équipe avec 24 points, dont six buts et 18 passes en 20 matchs.

Le Battalion de North Bay a remporté deux de ses trois rencontres au calendrier cette semaine et se place au-devant de la scène nationale pour la troisième semaine consécutive après des victoires importantes contre Kingston et Owen Sound. Jeudi, North Bay a entamé la semaine du bon pied en battant Kingston 6 à 2. Le joueur de centre de 21 ans Kyle Jackson, un choix de septième tour du Kraken de Seattle en 2022, a réussi son troisième tour du chapeau en carrière, tandis que son coéquipier Justin Ertel (Stars de Dallas) a terminé la rencontre avec quatre points.

Après s’être inclinés face à Sarnia vendredi, les Spitfires de Windsor se sont relevés de belle façon deux soirs plus tard, doublant Kitchener dans une victoire de 8-4 sur la route. Les Spitfires ont trouvé le fond du filet à quatre occasions en première période pour se sauver avec la victoire. Le vétéran ailier droit Alex Christopoulos a mené la charge chez les Spitfires, comptant à deux reprises en plus d’ajouter une passe. Évoluant au sein d’un groupe d’attaquants bien équilibré, Christopoulos est l’un des cinq patineurs de Windsor à avoir déjà dépassé le plateau des 20 points cette saison.

Mentions honorables

Attirant l’attention nationale pour la première fois cette saison, le Spirit de Saginaw a remporté six victoires consécutives et s’est hissé au premier rang de la division Ouest de la Ligue de l’Ontario avec une fiche de 14-6-1-0. Parmi les incontournables à Saginaw, on retrouve l’exceptionnel ailier gauche recrue Michael Misa qui mène toutes les recrues de la Ligue de l’Ontario avec 19 points en 15 matchs.

De retour parmi l’élite nationale, les Olympiques de Gatineau ont connu une semaine parfaite, remportant trois victoires et portant leur séquence victorieuse à cinq. Le meneur des Olympiques cette semaine a été Zachary Dean, choix de première ronde des Golden Knights de Vegas en 2021, qui a inscrit 10 points en trois rencontres.

Les Mooseheads d’Halifax ont remporté deux victoires consécutives à domicile contre Saint John. Ils ont fait preuve d’une grande efficacité offensive en inscrivant 14 buts dans ces deux victoires. Parmi les faits saillants, le match de vendredi a permis à Jordan Dumais, choix de troisième tour des Blue Jackets de Columbus en 2022, d’inscrire son troisième tour du chapeau de la saison en plus d’obtenir trois passes.