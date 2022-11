Classement du Top 10 Kia de la LCH 2022-2023 – 6e semaine

La Ligue canadienne de hockey a dévoilé aujourd’hui la sixième édition hebdomadaire du Classement du Top 10 Kia de la LCH pour la saison 2022-2023.

Classement du Top 10 Kia de la LCH – 6e semaine

1. Rebels de Red Deer

2. Remparts de Québec

3. ICE de Winnipeg

4. 67’s d’Ottawa

5. Phoenix de Sherbrooke

6. Winterhawks de Portland

7. Spitfires de Windsor

8. Thunderbirds de Seattle

9. Mooseheads d’Halifax

10. Battalion de North Bay

MH. Blades de Saskatoon

MH. Tigres de Victoriaville

MH. Silvertips d’Everett

Invaincus en 15 matchs, les parfaits Rebels de Red Deer ont poursuivi sur leur lancée victorieuse au cours de la dernière semaine en signant deux victoires à l’étranger face à Swift Current et Moose Jaw. Tirant de l’arrière par deux buts à mi-chemin de la rencontre de samedi contre les Warriors, les Rebels ont marqué quatre buts sans réplique, dont deux du vétéran joueur centre Kai Uchacz qui mène maintenant les patineurs de la Ligue de l’Ouest avec 15 buts cette saison, ce qui dépasse sa production de 14 buts survenue en 52 matchs il y a un an.

Concluant un séjour à domicile de cinq matchs sans défaite pour porter leur séquence victorieuse en temps réglementaire à 13 matchs, les Remparts de Québec continuent de dominer dans la LHJMQ. La semaine dernière a été marquée par des gains contre Chicoutimi, Shawinigan et Rimouski. Solides des deux côtés de la patinoire, les Remparts mènent la ligue pour les buts marqués (77) et les buts alloués (29) et n’ont subi qu’une défaite en temps réglementaire en 17 matchs pour afficher un dossier de 15-1-0-1 cette saison.

Signant deux victoires à domicile face à Everett et Tri-City, le ICE de Winnipeg continue d’impressionner, ayant subi un seul revers en 16 sorties cette saison. La clé de la dernière victoire, acquise mardi face aux Silvertips, a été une soirée de quatre points de l’ailier droit de 20 ans Connor McClennon, qui a noirci la feuille de pointage quatre fois, dont deux buts, en plus d’avoir préparé le but tardif de son coéquipier Zach Benson qui donnait les devants aux siens. Cette saison, McClennon mène le ICE avec 11 buts et 24 points.

Les 67’s d’Ottawa continuent d’accumuler les victoires, cette fois contre Barrie et Peterborough pour conserver le premier rang de la Ligue de l’Ontario avec une impressionnante fiche de 12-1-0-0. Face aux Petes samedi, les 67’s ont eu droit à un effort de deux buts du joueur de centre de deuxième année Brad Gardiner, ce qui lui donne 12 points en 13 matchs. Désigné par la Centrale de recrutement en vue du prochain Repêchage de la LNH, Gardiner a déjà surpassé sa production réalisée en 53 matchs en tant que recrue.

Amassant trois points sur une possibilité de quatre cette semaine, le Phoenix de Sherbrooke a impressionné avec une dominante victoire de 6-0 face à Val-d’Or, au cours de laquelle l’espoir des Canadiens de Montréal Joshua Roy a marqué trois fois pour signer son deuxième tour du chapeau en carrière, alors que devant le filet, le gardien de première année Samuel St-Hilaire a repoussé les 22 tirs pour enregistrer son tout premier jeu blanc. Cette saison, le gardien né en 2004 a trouvé la colonne des victoires cinq fois en six sorties, en plus d’afficher une moyenne de buts alloués de 1,30 et un taux d’efficacité de .940.

Invaincus en temps réglementaire à leurs cinq dernières sorties, les Winterhawks de Portland ont prolongé cette séquence avec trois gains au cours de la dernière semaine, dont une victoire enlevante de 8 à 7 en fusillade dimanche contre Spokane au cours de laquelle les Winterhawks avaient une avance de quatre buts en première période avant de finalement l’emporter en tirs de barrage. En tout au cours de ce duel, cinq patineurs des Winterhawks ont trouvé le fond du filet et ont tous conclu la soirée avec plus d’un point. L’ailier droit né en 2003 James Stefan a pour sa part obtenu quatre aides.

Aucun club de la Ligue de l’Ontario ne fait davantage scintiller la lumière rouge que les Spitfires de Windsor qui ont marqué 75 fois en 15 matchs. L’équipe en a ajouté au cours de la dernière semaine avec un total de 11 buts dans des gains face à Sarnia et Kingston. Celui qui est le meneur à Windsor est le vétéran ailier droit Alex Christopoulos, qui vient de marquer dans trois matchs d’affilée pour mener les Spitfires avec 11 buts, soit un de plus que l’espoir des Islanders de New York Matthew Maggio qui marque le rythme avec 21 points.

Malgré deux défaites face à Portland qui fait partie du classement national, les Thunderbirds de Seattle ont tout de même remporté une victoire au cours de la semaine, soit mardi dernier, 6 à 3 face à Prince George. Dans ce match, le talentueux ailier gauche et choix de premier tour des Oilers d’Edmonton en 2022 Reid Schaefer a mené les siens avec une performance de trois buts pour son deuxième tour du chapeau de la saison. Marqueur habile, Schaefer a fait bouger les cordages 13 fois en une douzaine de sorties cette saison après avoir conclu la campagne 2021-2022 avec 32 buts en 66 parties.

Vainqueurs de deux de leurs trois derniers matchs, les Mooseheads d’Halifax ont couronné la semaine de belle façon avec une victoire de 7-0 face à Saint John, au cours de laquelle l’espoir des Blue Jackets de Columbus Jordan Dumais a continué de briller avec son deuxième tour du chapeau de la saison. Cette année, le talentueux ailier droit a été tenu à l’écart de la feuille de pointage une seule fois pour mener la LHJMQ avec 32 points, soit 15 buts et 17 aides en 15 matchs.

Faisant partie des équipes de l’heure dans le circuit, le Battalion de North Bay a poursuivi sa séquence victorieuse pour la porter à cinq matchs grâce à des gains contre Niagara, Hamilton et Érié. Ils ont marqué neuf buts face aux IceDogs et parmi les producteurs clés, il y a l’ailier gauche bélarusse Nikita Tarasevich qui a réussi sa toute première performance de deux buts. Le prometteur joueur a inscrit sept points, soit quatre buts et trois aides, à ses cinq dernières sorties.

Mention honorable

Encore une fois considérés au sein du classement national, les Blades de Saskatoon ont remporté deux de leurs trois derniers matchs au cours de la semaine, couronnée par une victoire de 4-1 samedi à Brandon. Dans ce match, l’ailier gauche de première année Jordan Keller a trouvé le fond du filet dans une deuxième soirée de suite, notamment grâce à sa toute première performance de deux buts.

Les Tigres de Victoriaville ont récolté des points dans trois matchs de suite pour grimper au deuxième rang de l’Association Ouest de la LHJMQ avec une fiche de 10-5-0-2. Parmi les faits saillants de la dernière semaine, il y a la victoire de vendredi au compte de 1-0 face à Val-d’Or. Dans ce match, le vétéran gardien de but Nathan Darveau a bloqué 24 tirs pour signer son premier jeu blanc de la saison.

Vainqueurs de trois matchs de suite, les Silvertips d’Everett ont grimpé au deuxième rang de l’Association Ouest de la Ligue de l’Ouest après avoir connu du succès dans un séjour à domicile, notamment avec une victoire de 5-3 à Saskatoon au cours de laquelle le joueur de centre né en 2004 Austin Roest a inscrit deux points. Roest occupe maintenant le deuxième rang des pointeurs de la Ligue de l’Ouest avec 27 points en 16 matchs.