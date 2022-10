Classement du Top 10 Kia de la LCH : 1ère semaine 2022-2023

La Ligue canadienne de hockey a dévoilé aujourd’hui son Classement du Top 10 Kia de la LCH pour la première semaine d’activité de la saison 2022-2023.

Classement du Top 10 Kia de la LCH – 1ère semaine

1. ICE de Winnipeg

2. Remparts de Québec

3. Thunderbirds de Seattle

4. Phoenix de Sherbrooke

5. Blazers de Kamloops

6. Olympiques de Gatineau

7. Storm de Guelph

8. Sound Attack d’Owen Sound

9. Firebirds de Flint

10. Winterhawks de Portland

MH. Steelheads de Mississauga

MH. Mooseheads d’Halifax

MH. Silvertips d’Everett

Reprenant l’a où ils l’ont laissé, le ICE de Winnipeg, champion en titre du trophée Scotty Munro Memorial connait un départ parfait dans cette nouvelle saison, ce qui l’a déjà aidé à s’installer au sommet du classement national dans le cadre de l’édition présaison. Parmi les histoires à succès à Winnipeg, il y a le choix de premier tour des Coyotes de l’Arizona en 2022 Conor Geekie, qui a inscrit le premier tour du chapeau de sa carrière dans un gain de 5 à 2 samedi à Medicine Hat. Le deuxième choix au total du Repêchage de la Ligue de l’Ouest en 2019 avait conclu la dernière saison avec 70 points en 63 matchs.

Les Remparts de Québec se retrouvent au deuxième rang pour une deuxième semaine de suite. Ils ont impressionné en signant des victoires dans trois de leurs quatre sorties, marquées notamment par un gain de 3 à 2 en prolongation face à Gatineau samedi. Dans ce match, le joueur de 20 ans Théo Rochette a joué les héros en prolongation. Récemment retourné aux Remparts après un camp d’essai avec les Flyers de Philadelphie, Rochette continue de faire monter sa valeur après une éblouissante performance en 2021-2022 alors qu’il a mené l’équipe avec une récolte de 99 points.

Les Thunderbirds de Seattle connaissent un début de saison stable et conservent le troisième rang. Ils ne manquent pas d’attaque en ayant marqué 10 buts en deux matchs. Ils comptent sur une offensive équilibrée alors que huit différents patineurs ont trouvé le fond du filet, dont le nouveau venu Kyle Crnkovic, un ajout au cours de la saison morte en provenance de Saskatoon, qui a inscrit trois points en deux rencontres. L’ailier gauche de 20 ans a fini cinquième pointeur de la ligue la saison dernière avec 94 points.

Invaincu pour amorcer 2022-2023, le Phoenix de Sherbrooke attire l’attention nationale alors qu’il grimpe les rangs tôt dans la campagne. Parmi les quatre victoires du club, il y a le match d’ouverture, un gain de 3 à 1 contre Gatineau, qui fait aussi partie du classement national. Au cours de ce match, le vétéran joueur de centre Justin Gill a marqué deux fois pour propulser son équipe du bon côté de la feuille de pointage. Récemment invité au camp des recrues des Canucks de Vancouver, Gill a connu un départ dominant en cette nouvelle saison, alors qu’il mène déjà la ligue avec sept buts en quatre matchs.

Continuant de présenter un solide jeu alors que leurs meilleurs joueurs sont toujours dans des camps d’entraînement de la LNH, les hôtes de la Coupe Memorial 2023 présentée par Kia, les Blazers de Kamloops, ont trouvé le sentier de la victoire à leur deuxième sortie de la saison, surprenant Spokane dans un gain de 4 à 2. L’espoir du Wild du Minnesota Caedan Bankier a donné le ton avec un but et deux aides à son retour dans la formation, alors que le prometteur joueur appartenant aux Stars de Dallas Matthew Seminoff a aussi contribué avec une performance de plus d’un point.

Les Olympiques de Gatineau ont récolté des points dans trois de leurs quatre sorties, notamment grâce à un gain à domicile de 3 à 1 dimanche contre Québec, l’équipe numéro deux du classement national. Dans ce match, le choix de premier tour des Golden Knights de Vegas en 2021, Zachary Dean, a imposé le rythme avec une performance de deux points. Toujours à l’attaque, les Olympiques continuent de recevoir des dividendes depuis l’arrivée de l’ailier droit Joey Vetrano, lui qui s’est amené des Tigres de Victoriaville et qui a inscrit quatre points en autant de parties.

Le Storm de Guelph continue de profiter du retour de ses meilleurs joueurs des camps d’entraînement de la LNH et a amassé un point à ses deux premières sorties de la saison après une dure bataille qui s’est terminée par une victoire de 5-4 en prolongation face à Hamilton. Figurant parmi les favoris de la Ligue de l’Ontario cette saison, le Storm se targue d’avoir un excellent noyau de talents qui comprend le choix de deuxième tour des Bruins de Boston en 2022, le prometteur joueur de centre Matthew Poitras, qui a inscrit quatre points en deux sorties pour amorcer la campagne.

Parfait pour amorcer la nouvelle saison, l’Attack d’Owen Sound a inscrit deux victoires de suite face à ses rivaux clés à London et contre Kitchener. Dans ce dernier match disputé à domicile, le club a effacé un déficit creusé rapidement pour l’emporter. Les habiletés à soutenir l’attaque proviennent de partout dans la formation, alors qu’un des contributeurs offensifs clés cette saison à Owen Sound sera le capitaine Colby Barlow, un ailier gauche de 17 ans qui devrait être un choix de premier tour au prochain Repêchage de la LNH.

Ayant disputé un seul match jusqu’à présent, les Firebirds de Flint sont venus à court samedi face à Niagara. Il y a toutefois beaucoup d’engouement cette saison dans la Ville de la voiture, notamment avec le capitaine Brennan Othmann. Choix de premier tour des Rangers de New York en 2021, Othmann continuera de peaufiner son jeu cette année en démontrant sa magie offensive, déjà visible en ce début de saison alors qu’il a inscrit deux buts contre les IceDogs.

Ayant obtenu une mention honorable la semaine précédente, les Winterhawks de Portland se retrouvent sous les projecteurs nationaux après avoir remporté ses trois matchs depuis le début de la nouvelle saison, notamment par un jeu blanc de 3-0 à Kamloops à son premier match, une autre équipe du classement national; Kamloops. Parmi ceux qui se démarquent jusqu’à maintenant chez les Winterhawks, il y a le vétéran joueur de centre Gabe Klassen, qui compte déjà sept buts en trois sorties, dont une performance dominante de quatre buts face à Kelowna, qui a aidé les siens à l’emporter 6-5 en prolongation.

Mentions honorables

Avec une moyenne .500 après deux matchs, les Steelheads de Mississauga ont amorcé la saison jeudi avec une enlevante victoire de 4-3 en prolongation contre Niagara, au cours de laquelle l’ailier droit de deuxième année Zakary Lavoie a réussi le premier tour du chapeau de sa carrière, marquant son troisième filet en prolongation.

Parfaits à leur seul match cette saison, les Mooseheads d’Halifax se méritent une mention honorable après un gain de 5-4 en prolongation samedi contre le Cap-Breton, au cours duquel cinq différents patineurs ont fait scintiller la lumière rouge pour les gagnants. De son côté, l’espoir des Blue Jackets de Columbus Jordan Dumais a récolté trois mentions d’aide.

Attirant déjà l’estime nationale, les Silvertips d’Everett, qui se démarquent toujours défensivement, ont remporté leurs trois sorties cette saison en dominant les adversaires 12 à 3 au total des buts. Celui qui montre l’exemple pour les Silvertips est le joueur de centre né en 2004 Austin Roest, avec cinq points en trois matchs.