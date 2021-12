Classement du Top 10 de la LCH Kia : Les clubs de la LHJMQ en hausse

Classement du Top 10 de la LCH Kia – Semaine 11

1. ICE de Winnipeg

2. Oil Kings d’Edmonton

3. Frontenacs de Kingston

4. Islanders de Charlottetown

5. Blazers de Kamloops

6. Silvertips d’Everett

7. Phoenix de Sherbrooke

8. Battalion de North Bay

9. Remparts de Québec

10. Knights de London

MH. Thunderbirds de Seattle

MH. Olympiques de Gatineau

MH. Steelheads de Mississauga

Le ICE de Winnipeg refuse de laisser son trône au sommet du Classement du Top 10 Kia de la LCH qu’il occupe depuis sept semaines consécutives. Depuis la dernière parution de ce classement, Winnipeg a accueilli les Oil Kings d’Edmonton deux fois, remportant le deuxième des matchs. Après avoir perdu 3-2 mercredi, le ICE a retrouvé le sentier de la victoire trois soirs plus tard alors que le duo dynamique admissible au Repêchage de la LNH 2022 a impressionné pour conduire l’équipe à la victoire. L’équipe a ainsi cimenté en tête de la Ligue de l’Ouest avec 44 points en 27 matchs. Pendant ce temps, le joueur de centre Conor Geekie a aussi inscrit son nom dans la colonne des marqueurs, inscrivant son neuvième but de la saison pour porter sa récolte à 44 points en 27 matchs.

Malgré leur seule victoire de la semaine dernière, les Oil Kings d’Edmonton ont impressionné dans leur victoire sur Winnipeg en tête, un duel où l’espoir des Canadiens de Montréal Kaiden Guhle – un nouveau venu dans la capitale albertaine – a joué les héros en marquant son premier but comme membre des Oil Kings et l’éventuel but de la victoire avec moins de sept minutes à jouer en troisième période. Guhle est l’un de quatre joueurs des Oil Kings qui s’absenteront pour faire partie d’Équipe Canada au Championnat du monde junior, un sommet dans la LCH, avec les attaquants Dylan Guenther (Coyotes de l’Arizona) et Jake Neighbours (Blues de St-Louis) ainsi que le gardien Sebastian Cossa (Red Wings de Detroit).

Au cinquième rang, on retrouve les Blazers de Kamloops qui ont signé une grosse victoire de 7 à 1 sur Vancouver, un rival de la division de la Colombie-Britannique, après avoir perdu contre cette même équipe cinq soirs avant. Le capitaine Logan Stankoven a joué un rôle clé pour les Blazers alors que l’espoir des Stars de Dallas a amassé trois points en avantage numérique tandis que le gardien Dylan Garand, un espoir des Rangers de New York a repoussé 20 tirs pour remporter sa 15e victoire de la saison. Originaire de Victoria, Garand lutte actuellement pour le poste de premier gardien avec Équipe Canada pour le Mondial junior.

En terminant, les Silvertips d’Everett au huitième rang figurent au classement national pour la huitième fois cette saison. Auteurs d’une victoire important contre Kelowna, les Silvertips ont été propulsés par l’ailier droit finlandais et espoir du Lightning de Tampa Bay Niko Huuhtanen, qui a disputé son deuxième match de deux buts du mois en route vers un gain de 5-3. Ailleurs dans la Ligue de l’Ouest, les Thunderbirds de Seattle ont décroché une mention honorable après avoir remporté deux matchs en déplacement sur Kamloops et Kelowna pour porter à huit matchs leur série de rencontres consécutives avec au moins un point. Avec une fiche de 17-6-3-0 cette saison, les Thunderbirds n’accusent que quatre points de retard sur le premier rang dans l’Association Ouest de la Ligue de l’Ouest.

—

Représentant la Ligue de l’Ontario, les Frontenacs de Kingston affichent une belle progression au classement national ayant remporté leurs trois matchs du weekend et leurs huit derniers au calendrier après avoir battu Hamilton, Niagara et Mississauga. Avec l’absence de Shane Wright parti avec Équipe Canada Junior, les tâches offensives relèvent maintenant des vétérans attaquants Lucas Edmonds et Jordan Frasca. Edmonds a amassé quatre buts et huit passes en trois matchs pour ainsi passer au premier rang des marqueurs du circuit avec 52 points en 25 rencontres. Grâce à leurs récentes victoires, les Frontenacs se sont hissés au premier rang de l’Association Est de la Ligue de l’Ontario avec un bilan de 17-5-3-0 et 37 points.

Au huitième rang, le Battalion de North Bay a partagé les honneurs de ses matchs du weekend en amassant trois points en autant de matchs, notamment grâce à une victoire de 5-4 en prolongation sur Sault Ste. Marie ou le club a comblé un déficit pour forcer la prolongation avec moins de quatre minutes à écouler en troisième sur le 17e but de Matvey Petrov cette saison. Le nouveau membre de l’organisation des Sharks de San Jose Brandon Coe a ensuite fermé les livres en prolongation. Globalement, Petrov a été plutôt en verve la semaine dernière avec deux autres buts deux soirs plus tard, portant son total à 19 buts cette saison, au quatrième rang dans la Ligue de l’Ontario à ce chapitre.

En terminant, les Knights de London occupent le 10e rang, ce qui leur vaut une place au classement national pour la 10e fois cette saison, un sommet chez les clubs de la Ligue de l’Ontario. Malgré des défaites contres Windsor et Guelph, les Knights se maintiennent au sommet de l’Association Ouest de la Ligue de l’Ontario en vertu de leur fiche de 17-7-1-0 et 35 points. Les Knights chercheront à retrouver le sentier de la victoire vendredi à 19 h 30 à domicile contre Owen Sound. Ce match sera accessible sur CHL TV alors que pour la période des Fêtes, les partisans peuvent offrir le hockey en cadeau avec une passe d’accès complet aux matchs de la LCH. Ailleurs dans la Ligue de l’Ontario, les Steelheads de Mississauga ont signé deux victoires en trois matchs, marqués par un gain de 9-1 sur Niagara où le joueur de centre recrue Owen Beck a marqué trois buts, notamment avec son troisième inscrit avec 13 secondes à faire au match.

—

Tête de lice dans la LHJMQ, les Islanders de Charlottetown au quatrième rang ont conclu la semaine avec deux victoires en trois matchs, notamment leur gain de 5-3 sur les Sea Dogs où l’ailier gauche recrue Jakub Brabenec a disputé son premier match de deux buts de la campagne. Avec 32 points en 28 sorties, l’espoir des Golden Knights de Vegas mène les pointeurs chez les recrues de la LHJMQ, tandis que les Islanders ont amassé des points dans huit de leurs 10 derniers matchs pour se maintenir au premier rang de l’Association Est de la LHJMQ.

Au septième rang, le Phoenix de Sherbrooke a dû passer par la prolongation à ses quatre derniers matchs, notamment un gain de 2-1 sur Gatineau qui a pris fin en fusillade après une victoire de 3-2 sur Blainville-Boisbriand. À l’attaque, le Phoenix profite toujours d’une solide performance de l’espoir montant des Canadiens de Montréal Joshua Roy, dont les 45 points le placent au deuxième rang des marqueurs du circuit tandis que la deuxième moitié de saison l’accueillera avec une motivation additionnelle après avoir été parmi les derniers joueurs retranchés au sein d’Équipe Canada Junior.

Ailleurs dans la LHJMQ, les Remparts de Québec au neuvième rang ont battu Rouyn-Noranda et Baie-Comeau. Les Remparts ont ainsi remporté leurs quatre derniers matchs, notamment avec des victoires dans sept de leurs 10 derniers matchs. Cette saison, les Remparts ont un bilan de 19-9-0-0, pour 38 points à deux points de Charlottetown au sommet de l’Association Est de la LHJMQ. Pendant ce temps, les Olympiques de Gatineau ont décroché une mention honorable après avoir battu Sherbrooke et Blainville-Boisbriand. Dans ce dernier cas, la victoire a été marquée par une performance de six buts, portée par la production de cinq points d’Antonin Verreault un espoir en vue du Repêchage de la LNH en 2022..