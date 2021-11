Classement du Top 10 de la LCH Kia : Rimouski et Charlottetown de retour

Classement du Top 10 de la LCH Kia – Semaine 7

1. ICE de Winnipeg

2. Silvertips d’Everett

3. Knights de London

4. Blazers de Kamloops

5. Oil Kings d’Edmonton

6. Phoenix de Sherbrooke

7. Islanders de Charlottetown

8. 67’s d’Ottawa

9. Océanic de Rimouski

10. Frontenacs de Kingston

MH. Thunderbirds de Seattle

MH. Remparts de Québec

MH. Greyhounds de Sault Ste. Marie

Pour la troisième semaine de suite, le ICE de Winnipeg est l’équipe la mieux classée dans la ligue à la suite d’une période de sept jours où la formation manitobaine a remporté trois matchs et prolongé à six sa série de victoires pour ainsi améliorer sa récolte à 34 points au classement, la meilleure dans la LCH, et ce, après 18 rencontres.

L’équipe derrière le ICE se fait toutefois remarquer aussi alors que les Silvertips d’Everett sont toujours invaincus en temps réglementaire après 13 sorties, la seule partie imparfaite du club survenant à la fin d’octobre à l’occasion d’une défaite en fusillade contre ses rivaux de Portland. Le chef de file chez les Silvertips a été le joueur de centre tchèque Michael Gut qui, en dépit du fait qu’il n’ait participé qu’à 10 matchs, a inscrit 15 points, un sommet dans l’équipe, en vertu d’une production de trois buts et 12 mentions d’aide. Face aux rivaux de Tri-City, vendredi, Gut a préparé trois buts pour ainsi amasser trois points et égaler sa meilleure récolte de la saison, en plus d’aider les siens à s’imposer 6-0 à domicile. Dans l’ensemble, les Silvertips profitent de l’apport offensif d’un peu tout le monde, alors que six joueurs ont déjà atteint le cap des 10 points, dont deux défenseurs réclamés par des clubs de la LNH en Ronan Seeley (Hurricanes de la Caroline) et Olen Zellweger. Ces deux-là ont tous deux inscrit trois buts et sept aides cette saison. Pendant ce temps, les Silvertips continuent d’être solides en défensive notamment en vertu du bon travail devant le filet des gardiens de but Braden Holt et Koen MacInnes, qui forment un bon duo, n’ayant accordé que 20 buts, soit le plus modeste total du genre dans la ligue. Dans toutes les principales catégories, le duo affiche des statistiques quasi identiques, donnant à Everett de réelles chances de l’emporter à tous les matchs. Soyez des nôtres sur CHL TV vendredi soir (22 h 30 HE / 19 h 30 HP) alors que les Silvertips seront à Vancouver pour affronter les Giants et tenter de prolonger à 14 leur série de matchs sans défaite en temps réglementaire.

Une autre équipe de la Ligue de l’Ouest qui a retenu l’attention sont les Blazers de Kamloops, qui occupent le quatrième rang à la suite d’une semaine où ils ont décroché des victoires consécutives contre Vancouver après avoir essuyé une défaite de 3-2 dans un match chaudement disputé contre leurs rivaux de Kelowna, tandis que les Oil Kings d’Edmonton suivent en cinquième place. Ceux-ci, qui ont amassé au moins un point au classement dans chacune de leurs cinq dernières sorties, ont bien des raisons d’être optimistes depuis le récent retour de l’ailier gauche Jake Neighbours après que celui-ci eut entrepris la campagne avec les Blues de St. Louis. À son premier match de la saison, vendredi contre Regina, Neighbours s’est signalé entre enregistrant deux mentions d’aide en route vers un gain de 6-3 obtenu à l’étranger. Enfin, complétant le tableau des équipes retenues dans la Ligue de l’Ouest sont les Thunderbirds de Seattle, qui ont droit à une mention honorable après avoir amassé trois points sur une possibilité de quatre pendant la semaine pour se retrouver avec un bilan de 10-3-1-0.

Dans la Ligue de l’Ontario, en tête du groupe se trouvent les Knights de London, qui ont décroché deux victoires au cours de la fin de semaine en vertu d’une production de 14 buts au total. Auteur de deux buts dans la victoire de 7-4 aux dépens des Otters d’Érié, dimanche, l’espoir des Stars de Dallas Antonio Stranges a amassé trois points en tout pour ainsi disputer un troisième match de suite de plus d’un point. Offrant une production à l’attaque fort précieuse à titre de joueur de soutien, Stranges adopte une approche où tirer au but représente toujours sa première option, si bien qu’il a décoché au moins quatre tirs au but dans chacune de ses neuf sorties jusqu’ici et se retrouve au sixième rang des marqueurs de son équipe avec 10 points. Par ailleurs, le dernier week-end a aussi permis aux Knights de découvrir davantage les qualités des attaquants recrues que sont l’ailier gauche Brody Crane et le joueur de centre Denver Barkey, qui ont chacun récolté trois points dans la victoire contre les Otters. Réclamé par les Knights au premier tour du Repêchage de la Ligue de l’Ontario en 2021, Barkey a profité des quelques premières semaines de la saison pour s’acclimater aux rangs juniors et il a trouvé ses repères à l’attaque ce mois-ci, lui qui connaît présentement une séquence de trois matchs avec au moins un point.

Une autre équipe qui continue de progresser au classement sont les 67’s d’Ottawa. Après avoir eu droit à une mention honorable la semaine dernière, ceux-ci se retrouvent au huitième rang de l’édition de la septième semaine du Classement du Top 10 de la LCH Kia. En vertu de victoires décrochées dans quatre de leurs six plus récentes sorties – qui sont venues bonifier une séquence au cours de laquelle l’équipe a amassé neuf points sur un maximum possible de 12 –, les 67’s se sont hissés au deuxième rang dans la Ligue de l’Ontario avec une fiche de 10-5-0-1, pour 21 points, soit deux points derrière London au premier rang. Après s’être incliné devant Mississauga, vendredi, Ottawa a rebondi en allant chercher d’importantes victoires contre Hamilton et Oshawa, y allant notamment d’un gain de 6-3 samedi contre les Bulldogs au cours d’un match où les 67’s sont venus de l’arrière en vertu d’une poussée de quatre buts en troisième période. L’auteur du filet vainqueur pour Ottawa a été le joueur de centre Vsevolod Gaidamak, qui y est allé d’une prestation de deux points pour ensuite ajouter deux autres buts et une mention d’aide dimanche contre les Generals. Premier choix d’Ottawa à l’occasion du repêchage international de la LCH 2020, Gaidamak n’a guère eu de difficulté à s’ajuster aux patinoires nord-américaines puisqu’il amassé 18 points après 16 rencontres, ce qui lui vaut le deuxième rang chez les marqueurs de l’équipe, un point derrière Cameron Tolnai, lui aussi un joueur de centre.

L’autre équipe de la Ligue de l’Ontario qui a été retenue au sein du classement, en 10e place, sont les Frontenacs de Kingston qui, après avoir baissé pavillon devant Oshawa vendredi, ont rebondi le lendemain devant un auditoire national, alors que la principale tête d’affiche du Repêchage de la LNH en 2022, Shane Wright a volé le spectacle en enfilant le but vainqueur en fusillade pour leur procurer un gain de 5-4 contre Mississauga. Enfin, une mention honorable aux Greyhounds de Sault Ste. Marie, qui continuent d’être une puissance à l’attaque comme en fait foi leur total de 73 buts marqués cette saison, un sommet dans la Ligue de l’Ontario, notamment en vertu de la contribution de l’ailier gauche de 20 ans Tye Kartye. Celui-ci a enfilé 15 buts en autant de sorties, ce qui lui permet d’occuper le premier rang chez les buteurs de la ligue, à égalité avec Sasha Pastujov de Guelph.

En premier lieu dans la LHJMQ vient le Phoenix de Sherbrooke au sixième rang, alors que l’équipe de l’Estrie a aligné sept victoires, à l’aide notamment d’une semaine parfaite ponctuée de trois victoires. Une d’entre elles a été acquise au compte de 8-1 aux dépens de Blainville-Boisbriand, quand l’ailier gauche et espoir des Canadiens de Montréal Joshua Roy a inscrit un but et trois aides pour ainsi connaître son deuxième match de quatre points de la campagne. Actuellement engagé dans une séquence de sept matchs avec au moins un point qui lui a valu d’inscrire cinq buts et neuf aides pour un total de 14 points, Roy affiche un total de 30 points depuis le début de la saison pour ainsi occuper le premier rang dans la ligue à égalité avec l’attaquant de Shawinigan et espoir des Oilers d’Edmonton Xavier Bourgault. Bien que ce soit Roy qui dicte le ton offensivement chez le Phoenix, l’équipe profite aussi d’un bon soutien à l’attaque de la part du capitaine de 20 ans Xavier Parent, qui totalise 26 points en 15 matchs cette saison et a cumulé 10 points à ses quatre plus récentes sorties, et du défenseur recrue David Spacek, qui a amassé 19 points en 16 rencontres, bons pour le troisième rang des marqueurs chez les défenseurs de la LHJMQ.

De leur côté, les Islanders de Charlottetown continuent de gagner puisqu’ils ont signé la victoire à leurs trois dernières sorties, ce qui fait que l’équipe a récolté au moins un point dans neuf de leurs 10 plus récentes rencontres. Dans l’ensemble, la fin de semaine leur a permis de décrocher des victoires sur la route contre Cap-Breton et Halifax, alors qu’ils ont notamment marqué deux buts avec moins de cinq minutes à disputer en troisième période contre les Mooseheads pour éviter la prolongation et s’en tirer avec un gain de 6-4. L’autre équipe qu’on retrouve dans l’édition de la septième semaine du Classement du Top 10 de la LCH Kia est l’Océanic de Rimouski, qui occupe la neuvième place après avoir signé des victoires consécutives pour se retrouver avec une fiche de 11-4-1-1 et un total de 24 points cette saison, bonne pour le premier rang dans la division Est de la LHJMQ. L’Océanic a deux points d’avance sur les Remparts de Québec, qui ont eu droit à une mention honorable après avoir connu des succès mitigés en fin de semaine, quand ils ont vaincu Baie-Comeau 6-1, vendredi, pour ensuite s’incliner par le même écart de buts deux jours plus tard.