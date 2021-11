Classement du Top 10 de la LCH Kia : Québec détrôné, Shawi en hausse

Classement du Top 10 de la LCH Kia – Semaine 5

1. ICE de Winnipeg

2. Knights de London

3. Oil Kings d’Edmonton

4. Remparts de Québec

5. Blazers de Kamloops

6. Cataractes de Shawinigan

7. Silvertips d’Everett

8. Blades de Saskatoon

9. Frontenacs de Kingston

10. Phoenix de Sherbrooke

MH. Islanders de Charlottetown

MH. Spirit de Saginaw

MH. Greyhounds de Sault Ste. Marie

Le ICE de Winnipeg a atteint le sommet. Après avoir été nommée deuxième équipe au pays deux fois de suite, la formation manitobaine de la Ligue de l’Ouest se retrouve au sommet de la cinquième édition du Classement de la LCH Kia. Après avoir amorcé la nouvelle saison avec 11 victoires d’affilée, soit une de moins que le meilleur début de saison de tous les temps dans la Ligue de l’Ouest, le ICE a finalement subi une première défaite vendredi face à l’équipe qui occupe la troisième place, les Oil Kings d’Edmonton, dans un duel serré qui s’est terminé par la marque de 3 à 1. Malgré cela, l’équipe a rapidement renoué avec la victoire le lendemain en vertu d’un gain éclatant de 7-0 à Lethbridge. Le gros joueur de centre Connor Geekie a conduit le ICE la victoire à Lethbridge. Un des grands espoirs du Repêchage de la LNH en 2022, Geekie a conclu la soirée avec un but et deux aides. Au total, Geekie a été l’un des huit patineurs de Winnipeg à obtenir plus d’un point dans cette victoire importante.

Derrière Winnipeg, il y a les Blazers de Kamloops, qui enflamment aussi l’Ouest en conservant le cinquième rang. Ayant poursuivi une séquence de quatre victoires au cours du weekend, les Blazers ont signé des gains face à Victoria et Prince George pour porter leur fiche à 8-1-0-0 et conserver le premier rang de la division de la Colombie-Britannique. Ailleurs, l’équipe qui occupe le septième rang, les Silvertips d’Everett, a récolté trois points sur une possibilité de quatre au cours du weekend. Avec 15 points en huit matchs cette saison, les Silvertips sont toujours invaincus en temps réglementaire et se retrouvent au sommet de la division des États-Unis. Pour compléter la Ligue de l’Ouest, on retrouve les Blades de Saskatoon qui grimpent au huitième rang après avoir récolté une mention d’honneur dans le dernier classement. Ils ont été menés par l’espoir des Sharks de San Jose et joueur de centre Tristen Robins, qui mène la Ligue de l’Ouest avec 21 points, soit sept buts et 14 aides en 10 matchs.

Un peu plus à l’est, les Knights de London ont pris le deuxième rang du dernier Top 10 de la LCH Kia après avoir signé deux gains de plus cette semaine pour porter à huit leur série de victoires pour amorcer la saison. Seule équipe de la LCH d’un océan à l’autre à afficher une fiche parfaite en ce début novembre, les Knights ont battu leurs rivaux de division d’Owen Sound la semaine dernière, et ce, pour la quatrième fois cette saison avant d’ajouter une autre victoire face à Sarnia deux jours plus tard. Alors que London a profité d’un apport offensif de tous les coûts, celui qui a mené la troupe est l’espoir des Predators de Nashville Luke Evangelista, dont les 10 buts le placent à égalité au sommet de la ligue. De plus, le gardien né en 2002 Brett Brochu a été pratiquement imbattable entre les poteaux, remportant les huit victoires de London en affichant une moyenne de buts alloués de 2,07 et un taux d’efficacité de .935, deux statistiques qui le placent au sommet de la Ligue de l’Ontario.

Au neuvième rang, on retrouve les Frontenacs de Kingston, menés par la tête d’affiche du Repêchage de la LNH en 2022 Shane Wright, qui sont sans défaite en temps réglementaire à leurs cinq dernières sorties. Après avoir perdu en prolongation face aux 67’s d’Ottawa vendredi, les Frontenacs ont inversé les rôles le lendemain, se sauvant avec une victoire de 4 à 3 dans la capitale canadienne.

Avec un début de saison relevé et peu d’écart au classement, deux autres équipes de la Ligue de l’Ontario ont été reconnues au classement de la cinquième semaine, avec à la fois le Spirit de Saginaw, qui est invaincu en temps réglementaire à ses cinq dernières sorties, et les Greyhounds de Sault Ste. Marie, qui ont 14 points pour la deuxième place de la Ligue de l’Ontario, s’amenant avec une mention honorable.

Dans la LHJMQ, les Remparts de Québec s’amènent au quatrième rang après deux semaines au sommet. Après un total de neuf victoires de suite, les Remparts ont trébuché au cours du weekend contre les Cataractes de Shawinigan et le Phoenix de Sherbrooke. L’équipe espère maintenant retrouver le chemin de la victoire, jeudi face à Saint John.

Pour les Cataractes, qui sont au sixième rang du dernier Top 10 de la LCH Kia après avoir obtenu une mention honorable la semaine précédente, l’équipe a maintenant remporté sept victoires de suite, dont un gain de 8 à 5 face à Blainville-Boisbriand, match au cours duquel l’espoir des Sabres de Buffalo Olivier Nadeau a été impliqué dans sept de ces buts. Derrière seulement son coéquipier Xavier Bourgault au chapitre des points, le choix de premier tour en 2021 des Oilers d’Edmonton a récolté 24 points en 12 sorties. Un autre qui s’est démarqué à l’attaque est l’ailier droit de Phoenix et espoir des Canadiens de Montréal Joshua Roy, premier choix au total au Repêchage de la LHJMQ en 2019 qui a inscrit 19 points en 11 matchs et qui au deuxième rang derrière seulement Bourgault et Nadeau dans la colonne des pointeurs de la ligue. Avec des performances de trois points en deux victoires ce weekend, Roy a aidé le Phoenix à obtenir le 10e rang de la cinquième semaine du classement.

Pour conclure la plus récente édition, les Islanders de Charlottetown récoltent la mention d’honneur de la cinquième semaine après avoir obtenu au moins un point à leurs cinq dernières parties.