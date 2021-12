Classement du Top 10 de la LCH Kia : Les unités spéciales propulsent les Islanders

Classement du Top 10 de la LCH Kia – Semaine 10

1. ICE de Winnipeg

2. Oil Kings d’Edmonton

3. Silvertips d’Everett

4. Blazers de Kamloops

5. Islanders de Charlottetown

6. Battalion de North Bay

7. Knights de London

8. Phoenix de Sherbrooke

9. Frontenacs de Kingston

10. Giants de Vancouver

MH. Remparts de Québec

MH. Steelheads de Mississauga

MH. Cataractes de Shawinigan

Pour une sixième semaine consécutive, le ICE de Winnipeg ICE occupe le premier rang du classement national et celui de la Ligue de l’Ouest avec une récolte de 45 points après 25 matchs, partageant les honneurs d’une série de deux matchs à domicile contre Saskatoon. Toujours actif au cours de cette séquence de succès, le joueur de centre admissible au Repêchage de la LNH en 2022 Matthew Savoie, qui a inscrit au moins un point à ses 13 derniers matchs pour se hisser au premier rang des marqueurs de la Ligue de l’Ouest cette saison en vertu de ses 41 points. Le weekend dernier, Savoie a préparé le but gagnant de Connor McClennon vendredi tandis qu’il a été un de deux marqueurs de Winnipeg samedi dans le deuxième match contre les Blades.

Le ICE devra maintenir le rythme pour résister à l’assaut des Oil Kings d’Edmonton, qui ont remporté leurs trois derniers matchs, notamment en marquant 15 buts dans une paire de victoires à domicile contre Medicine Hat et Moose Jaw. Contre les Tigers vendredi, le choix de premier tour des Coyotes de l’Arizona Dylan Guenther a marqué trois fois en troisième période pour réaliser son deuxième tour du chapeau en carrière en route vers un gain de 8 à 2, tandis que le choix de premier tour des Blues de St-Louis Jake Neighbours a joué les héros le lendemain contre les Warriors en disputant son troisième match de suite de trois points pour conduire son club à un gain de 7-4. Guenther et Neighbours seront accompagnés de leurs coéquipiers, soit le défenseur Kaiden Guhle et le gardien Sebastian Cossa comme quatre représentants des Oil Kings, un sommet dans la LCH, au camp de sélection d’Équipe Canada en vue du Championnat du monde junior.

Les Silvertips d’Everett tiennent bon au troisième rang après avoir signé une paire de victoires marquées par un 8-2 sur Tri-City où le défenseur Olen Zellweger a mené le groupe avec un but et quatre passes. L’espoir des Ducks d’Anaheim aura amassé neuf points au total en quatre matchs des Silvertips la semaine dernière. Cette victoire survenait dans les traces d’un gain de 9-2 sur Spokane deux soirs plus tôt où le capitaine Jackson Berezowski a été un de sept joueurs d’Everett à conclure la rencontre avec plus d’un point.

Malgré une semaine plus difficile, les Blazers de Kamloops sont toujours au sommet de la division de la Colombie-Britannique dans la Ligue de l’Ouest avec une fiche impressionnante de 17-4-0-0. L’équipe a perdu des matchs à l’arraché contre ses rivaux provinciaux de Vancouver et Kelowna, mais le gardien et espoir des Rangers de New York Dylan Garand a tout de même bien fait en réalisant 55 arrêts pour se hisser à égalité au sommet de la Ligue de l’Ouest au chapitre de la moyenne de buts alloués (1,90) et le pourcentage d’arrêts (.931).

Toujours dans la Ligue de l’Ouest, les Giants de Vancouver se pointent au 10e rang après une semaine impressionnante de trois victoires en trois rencontres pour prolonger à six matchs leur série de victoires consécutives. Parmi les triomphes, il y a eu des victoires clés contre des équipes mieux classées, notamment un gain de 3-1 sur Kamloops ou le gardien et espoir des Golden Knights de Vegas Jesper Vikram a repoussé 39 tirs. Samedi, les Giants ont vaincu les Silvertips d’Everett 6 à 5 grâce notamment aux deux buts de l’espoir des Sénateurs d’Ottawa Zack Ostapchuk, infligeant ainsi à Everett sa troisième défaite en temps réglementaire seulement cette saison.

—

En tête des représentants de la LHJMQ, il y a les Islanders de Charlottetown, qui après avoir aligné quatre matchs sans défaite en temps réglementaire et amassé des points dans neuf de leurs 10 derniers matchs, occupent le premier rang de l’Association Est avec 36 points. En tête de lice chez les Islanders, on retrouve le vétéran joueur de centre et espoir des Canadiens de Montréal, Xavier Simoneau, qui est en pleine lutte du championnat des marqueurs du circuit avec ses 42 points. Charlottetown compte aussi sur un des meilleurs défenseurs offensifs du circuit en Lukas Cormier, le défenseur de l’année en titre dans la LHJMQ, qui a amassé 32 points en 25 matchs cette saison.

L’autre club de la LHJMQ figurant au classement hebdomadaire est le Phoenix de Sherbrooke au huitième rang avec deux victoires en trois matchs la semaine dernière, notamment avec une remontée victorieuse couronnée en prolongation contre Shawinigan, où l’espoir des Canadiens de Montréal Joshua Roy a inscrit le but victorieux avec 20 secondes à écouler en prolongation pour le hisser au sommet des marqueurs du circuit avec 45 points.

Dans la catégorie des mentions honorables, les Remparts de Québec sont de retour sous les réflecteurs après avoir amassé quatre points sur une possibilité de six. Comptant sur un duo dynamique devant le filet, la dernière semaine a permis au vétéran Fabio Iacobo de briller en accordant seulement cinq buts sur 89 tirs en trois matchs, l’aidant à l’emporter sur Drummondville et Halifax pour conclure la semaine avec un étincelant pourcentage d’arrêts de .944%. Les Cataractes de Shawinigan obtiennent aussi une mention honorable après avoir récolté cinq points sur une possibilité de six. Le choix de premier tour des Oilers d’Edmonton Xavier Bourgault a amassé cinq buts et quatre passes dans ces trois matchs, notamment son deuxième tour du chapeau de la saison dans le gain de 5-4 sur Halifax samedi.

—

Dans la Ligue de l’Ontario, le Batalion de North Bay obtient son meilleur classement de la saison au sixième rang. Premier dans l’Association Est de la Ligue de l’Ontario avec 32 points en 24 matchs, le Battalion a été invaincu en temps réglementaire à ses quatre dernières sorties après une paire de victoires en déplacement au cours du weekend , soit à Hamilton et à Niagara ou l’équipe a inscrit un total de 10 buts. Cette séquence a permis au vétéran ailier droit Brandon Coe de briller avec trois buts et quatre passes, étirant sa séquence de matchs avec au moins un point à 13 rencontres et sa production totale à 46 points, soit six points de plus que son plus proche poursuivant en tête des marqueurs du circuit. Coe a ensuite conclu sa semaine en signant un premier contrat professionnel avec les Sharks de San Jose.

Au septième rang, on retrouve les Knights de London qui figurent au classement national pour une neuvième fois cette saison, un sommet dans la Ligue de l’Ontario, après avoir remporté deux de leurs trois matchs de la semaine. Les Knights continuent de profiter de la production de l’espoir des Predators de Nashville Luke Evangelista qui occupe le troisième rang des marqueurs du circuit avec 40 points en 21 matchs. Ce rendement lui a valu une invitation au camp de sélection d’Équipe Canada pour le Championnat du monde junior. Si Evangelista est retenu au sein de l’équipe nationale, il sera rejoint par son coéquipier Brett Brochu qui est déjà assuré d’occuper un des trois postes de gardiens.

En terminant, les Frontenacs de Kingston sont de retour au classement national au neuvième rang après une absence de deux semaines. Après avoir remporté leurs trois matchs de la dernière semaine, les Frontenacs sont actuellement engagés dans une séquence de cinq victoires et à un point du premier rang dans l’Association Est de la Ligue de l’Ontario. À noter la semaine dernière, le gardien finlandais et espoir des Sénateurs d’Ottawa Leevi Merilainen a offert une superbe prestation vendredi contre Oshawa pour repousser 28 tirs en route vers son premier jeu blanc en carrière. Par ailleurs, les Steelheads de Mississauga ont obtenu une mention honorable au terme d’une semaine parfaite marquée par des victoires sur Ottawa et Oshawa pour porter leur fiche à 13-6-1-1 cette saison. Les Steelheads visent une troisième victoire de suite jeudi soir en rendant visite aux Petes à Peterborough à compter de 19 h 05 (HE). Ce match pourra être suivi sur CHL TV.