Classement du Top 10 de la LCH Kia : Les Remparts passent en tête

Classement du Top 10 de la LCH Kia – 3e semaine

1. Remparts de Québec

2. ICE de Winnipeg

3. Titan d’Acadie-Bathurst

4. Oil Kings d’Edmonton

5. Knights de London

6. Blazers de Kamloops

7. Bulldogs de Hamilton

8. Océanic de Rimouski

9. Frontenacs de Kingston

10. Armada de Blainville-Boisbriand

MH. Foreurs de Val-d’Or

MH. Silvertips d’Everett

MH. Rangers de Kitchener

Les Remparts de Québec ont grimpé au classement. Après deux semaines d’affilée au deuxième rang, le club de la ville de Québec occupe maintenant le sommet du classement canadien à la suite d’un weekend parfait au cours duquel les Remparts ont signé trois gains à l’étranger pour porter leur série de victoires à six. Après avoir battu les Huskies de Rouyn-Noranda deux fois, Québec a de nouveau vaincu les Foreurs de Val-d’Or de façon convaincante, par la marque de 8 à 2. Pour les Remparts, celui qui a mené le bal est le joueur de centre né en 2002 Théo Rochette, qui est récemment revenu du camp de développement des Maple Leafs de Toronto et qui a déjà inscrit 13 points en seulement sept matchs – dont une partie de cinq points, un record personnel, face aux Foreurs – et qui occupe le deuxième rang des pointeurs de la ligue. De plus, les Remparts ont droit à des performances dominantes en ce début de saison devant le filet de la part du duo de gardiens Fabio Iacobo, âgé de 20 ans, et de la recrue William Rousseau, qui a continué de museler les adversaires. Iacobo s’est amené à Québec après avoir remporté les grands honneurs avec les Tigres de Victoriaville la saison dernière et n’a accordé que 11 buts en cinq sorties, tandis que Rousseau, âgé de 18 ans, a signé deux jeux blancs de suite en 125 minutes de jeu, pour un total de 65 arrêts.

Derrière la formation de Québec, une autre équipe de la LHJMQ fait partie de la plus récente édition du Top 10 de la LCH Kia, soit le Titan d’Acadie-Bathurst, qui est à nouveau au troisième rang grâce à une fiche de 6-0-0-1 en sept matchs cette saison, tandis que l’Océanic de Rimouski se retrouve en huitième place après avoir amassé des points à leurs cinq derniers matchs. Par ailleurs, l’Armada de Blainville-Boisbriand occupe le 10e rang et les Foreurs de Val-d’Or ont obtenu une mention honorable.

Dans l’Ouest, le ICE de Winnipeg continue de dominer la compétition, se trouvant au deuxième rang, alors qu’il n’a toujours pas subi la défaite en sept matchs au cours desquels ses joueurs ont marqué 32 buts de plus que leurs adversaires. Le ICE a encore une fois pu compter sur de solides performances des attaquants vétérans Mikey Milne et Owen Pederson, tandis que le tout premier choix du Repêchage de 2019 Matthew Savoie a connu une autre soirée de cinq points et que l’espoir des Flyers de Philadelphie Connor McClennon a marqué deux fois et a ajouté une mention d’aide, ce qui lui donne au moins un point à ses sept matchs depuis le début de la saison.

Le ICE a remplacé les Oil Kings d’Edmonton à titre d’équipe la mieux classée de la Ligue de l’Ouest après que l’équipe basée en Alberta eut trôné au sommet pendant deux semaines, en plus du classement précédant le début de la saison. Quant aux Blazers de Kamloops, ils sont maintenant au sixième rang après avoir obtenu une mention honorable la semaine précédente. Après avoir subi leur seule défaite en six sorties dans un duel serré contre leurs rivaux de Kelowna vendredi, les Blazers ont rebondi de belle façon avec une victoire de 5 à 0 face à Vancouver samedi. Dans ce match, cinq joueurs différents ont marqué et l’espoir des Rangers de New York Dylan Garand a repoussé les 23 tirs dirigés vers lui pour signer le neuvième jeu blanc de sa carrière. Ailleurs dans la Ligue de l’Ouest, les Silvertips d’Everett ont aussi été reconnus alors qu’ils sont toujours invaincus en quatre rencontres.

Les Knights de London, qui sont toujours des aspirants aux grands honneurs, sont les meilleurs de la Ligue de l’Ontario après avoir porté leur fiche à 5-0 grâce à des victoires face à Windsor et Sarnia au cours du weekend. Les Knights continuent de compter sur un impressionnant début de saison de l’espoir des Predators de Nashville Luke Evangelista, qui a amassé huit points en cinq matchs pour se retrouver à égalité au troisième rang des pointeurs de la ligue. Un autre qui attire l’attention est l’ailier gauche de première année Colton Smith, qui est tout juste derrière Evangelista chez les pointeurs de l’équipe avec sept points en cinq matchs. Choix de deuxième tour du Repêchage de la Ligue de l’Ontario en 2020, Smith a conclu le weekend avec deux matchs de plus d’un point, le premier avec deux buts contre les Spitfires, ce qui lui a valu la première étoile du match, avant de réussir le premier tour du chapeau de sa carrière le lendemain contre le Sting. Derrière London, il y a un autre club qui n’a pas encore subi la défaite dans la Ligue de l’Ontario, soit les Bulldogs de Hamilton, qui trônent au sommet de la division Est avec un bilan de 4-0, ce qui a aidé le club à se hisser parmi le Top 10 de la LCH Kiapour la première fois de la saison, en septième place. Les autres équipes à l’honneur dans la Ligue de l’Ontario sont les Frontenacs de Kingston, qui demeurent au neuvième rang, de même que les Rangers de Kitchener, toujours invaincus, qui ont récolté une mention honorable après avoir remporté leurs quatre premières parties de la campagne.