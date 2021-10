Classement du Top 10 de la LCH Kia : Les Remparts gardent le cap tandis que le ICE et les Knights sont toujours invaincus

Classement du Top 10 de la LCH Kia – Semaine 4

1. Remparts de Québec

2. ICE de Winnipeg

3. Edmonton Oil Kings

4. Knights de London

5. Blazers de Kamloops

6. Silvertips d’Everett

7. Titan d’Acadie-Bathurst

8. Rangers de Kitchener

9. Océanic de Rimouski

10. Frontenacs de Kingston

MH. Blades de Saskatoon

MH. Cataractes de Shawinigan

MH. 67’s d’Ottawa

Impossible de détrôner les Remparts de Québec. Détentrice du premier rang au classement Top 10 de la LCH Kia pour la deuxième semaine d’affilée, la formation de Québec a complété sa dernière série hebdomadaire de matchs avec deux autres victoires, ayant alors marqué un total de 15 buts et prolongé sa série victorieuse à huit rencontres, pour une étincelante fiche globale de 8-1-0-0.

Auteurs vendredi d’un gain de 6-2 contre Blainville-Boisbriand, une équipe qui apparaissait alors au classement national, les Remparts ont vu le vétéran attaquant Zachary Gravel donner le ton alors que celui-ci a été un des six membres de la formation à récolter plus d’un point en route vers la victoire. Deux soirs plus tard, c’était au tour de l’espoir des Blue Jackets de Columbus James Malatesta de paver la voie pour les siens alors qu’il a inscrit deux buts et une mention d’aide, faisant de lui un des quatre patineurs des Remparts à amasser trois points ou plus. Se soldant finalement par une victoire de 9-4 contre Chicoutimi, le duel de dimanche été ponctué de sept buts sans riposte en deuxième moitié de rencontre. En cours de route, le joueur de centre non réclamé Théo Rochette y est allé de deux prestations de deux points d’affilée, si bien qu’il a inscrit son nom sur la feuille de pointage dans huit matchs sur une possibilité de neuf cette saison, en plus de s’emparer de la tête du classement des marqueurs de la LHJMQ en vertu d’une production de 17 points.

Par ailleurs, les Remparts continuent d’être quasi imbattables dans leur propre zone, eux qui misent notamment sur le gardien de but recrue William Rousseau. Celui-ci affiche un excellent taux d’arrêts de .949 avec une moyenne de buts alloués par match de 1,30 en trois sorties.

Après les Remparts, les autres clubs de la LHJMQ qui ont trouvé place dans la quatrième édition du classement Top 10 de la LCH Kia sont le Titan d’Acadie-Bathurst, qui occupe le septième rang et figure au classement pour la quatrième fois cette saison, de même que l’Océanic de Rimouski au neuvième rang et les Cataractes de Shawinigan, à qui on a accordé une mention honorable.

Dans l’Ouest, le ICE de Winnipeg continue de dominer ses adversaires, ayant maintenant remporté chacun de ses neuf matchs par une différence de buts cumulative de plus-41. La puissance à l’attaque du ICE a été plus que jamais été en évidence, samedi, alors qu’en dépit d’un déficit de 4-1 aux mains de Moose Jaw en milieu de troisième période, les joueurs de la formation du Manitoba ont pu conserver leur fiche parfaite intacte en marquant quatre buts en un peu plus de huit minutes. Trois des filets ont été inscrits à armes égales, tandis que l’éventuel but vainqueur a été réussi avec 45 secondes à faire.

Cette remarquable remontée a eu lieu trois jours après une victoire à sens unique aux dépens de la même équipe, au cours de laquelle Winnipeg a atteint la dizaine au chapitre des buts pour la deuxième fois cette saison. À l’occasion de cet affrontement, mercredi, le ICE a ouvert les vannes en troisième période, trouvant le fond du filet sept fois. À l’avant, le ICE profite de l’éclosion du petit joueur de centre Matthew Savoie, un espoir qui pourrait être réclamé tôt à l’occasion du prochain Repêchage de la LNH et qui connaît actuellement une série de sept matchs avec au moins un point, séquence qui lui a permis d’inscrire six buts et sept aides pour un total de 13 points.

Outre le ICE, les autres équipes de la Ligue de l’Ouest qui ont fait belle impression sont les Oil Kings d’Edmonton, qui ont signé trois victoires à leurs quatre plus récentes sorties, dont une au compte de 5-4 contre leurs rivaux de Medicine Hat au cours de laquelle l’espoir des Coyotes de l’Arizona Dylan Guenther a été muté au centre avant de connaître une soirée de deux points, notamment ponctuée de l’éventuel filet vainqueur. Les autres clubs reconnus dans la Ligue de l’Ouest sont les Blazers de Kamloops et les Silvertips d’Everett – qui comptent six victoires chacun – de même que les Blades de Saskatoon, qui font partie de la liste pour la première fois cette saison à titre de récipiendaires d’une mention honorable.

Dans la Ligue de l’Ontario, les Knights de London se sont hissés au quatrième rang après avoir prolongé leur série de matchs sans défaite à six, leur plus récente victoire survenant vendredi quand ils ont défait leurs rivaux d’Owen Sound pour la troisième fois cette saison. Dans l’ensemble, les Knights continuent de profiter de la belle production de l’espoir des Predators de Nashville et du nouveau capitaine de l’équipe, Luke Evangelista, qui a pavé la voie dans l’affrontement de vendredi en récoltant deux points, y allant notamment d’un but en désavantage numérique tôt en troisième période qui s’est avéré le but vainqueur. De son côté, le gardien de but né en 2002 Brett Brochu a continué de se dresser devant l’adversaire, lui qui n’a accordé que 14 buts en six rencontres. Ça lui donne un taux d’arrêts de .931 et une moyenne de buts alloués par match de 2,25, statistiques qui le placent parmi les meneurs de la ligue à ce chapitre.

Venant compléter la liste, il y a la deuxième équipe la mieux classée dans la Ligue de l’Ontario, les Rangers de Kitchener, qui n’ont subi qu’une défaite en six affrontements et se placent au huitième rang dans cette quatrième édition du classement Top 10 de la LCH Kia. Les Frontenacs de Kingston occupent la 10e place tandis que les 67’s d’Ottawa font leur apparition à titre de nouveaux récipiendaires d’une mention honorable.