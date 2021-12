Classement du Top 10 de la LCH Kia : Les Blazers en feu à l’arrivée de décembre

Classement du Top 10 de la LCH Kia – Semaine 9

1. ICE de Winnipeg

2. Blazers de Kamloops

3. Silvertips d’Everett

4. Oil Kings d’Edmonton

5. Knights de London

6. Islanders de Charlottetown

7. Olympiques de Gatineau

8. Battalion de North Bay

9. Phoenix de Sherbrooke

10. Bulldogs de Hamilton

MH. Frontenacs de Kingston

MH. Storm de Guelph

MH. Remparts de Québec

Le ICE de Winnipeg est absolument incassable. Alors que nous tournons la page de nos calendriers pour entamer le dernier mois de l’année 2021, le club de la capitale manitobaine n’a subi qu’une seule défaite en temps réglementaire après 23 matchs, appuyé sur une attaque explosive qui lui a procuré un différentiel de plus-81 depuis le début de la campagne. Avec de nombreux joueurs efficaces autour des filets adverses, notamment Matthew Savoie et Conor Geekie, grands espoirs du Repêchage de la LNH en 2022, Winnipeg est simplement trop fort pour ses adversaires, comme l’indiquent ses 10 matchs de six buts ou plus et deux matchs de 10 buts ou plus. À noter que Geekie mène la Ligue de l’Ouest avec une récolte de 39 points et il est un de six porte-couleurs du ICE à figurer parmi les huit meilleurs marqueurs du circuit.

Parmi le quatuor de clubs de la Ligue de l’Ouest dominant le plus récent Classement du Top 10 Kia de la LCH, on retrouve aussi les Blazers de Kamloops au deuxième rang. Les meneurs de la division de la Colombie-Britannique entament le troisième mois du calendrier régulier sur une séquence de six victoires. Alignant certaines des futurs talents de la LNH les plus intrigants, comme le co-capitaine Logan Stankoven (Stars de Dallas) et le gardien Dylan Garand (Rangers de New York), les Blazers comptent sur des joueurs de premier plan d’un bout à l’autre de sa formation. Ailleurs, les toujours hermétiques Silvertips d’Everett connaissent un excellent début de saison subissant leur première défaite en temps réglementaire à leur 19e match seulement, 3-2 aux mains des Blazers au terme d’une bataille âprement disputée. Au total, les Silvertips n’ont accordé que 36 buts cette saison, un sommet dans le circuit, avec le duo dynamique composé de Braden Holt et de Koen MacInnes qui semblent en voie de s’inscrire dans la lignée des grands gardiens du passé à Everett. Les Oil Kings d’Edmonton complètent la liste des clubs de la Ligue de l’Ouest grâce à une attaque bien équilibrée marquée par la présence de talents de premier plan d’un bout à l’autre de la formation. Ce groupe est mené par le choix de premier tour des Coyotes de l’Arizona Dylan Guenther dont la transition de l’aile au centre a ajouté une flèche de plus à son arc. Le gros gardien et espoirs des Red Wings de Detroit Sebastian Cossa et Garand devraient être des étoiles au sein de l’équipe nationale du Canada en vue du prochain Championnat du monde junior.

Dans la Ligue de l’Ontario, les meneurs sont les Knights de London, gagnants de 15 de leurs 20 matchs cette saison. La progression de l’espoir des Predators de Nashville Luke Evangelista est éclatante. Après une récolte de deux petits points à sa saison recrue, il a inscrit près d’un point par match à sa deuxième saison et maintenant avec 33 points en 18 matchs, l’attaquant de talent est une menace constante dont le nom a figuré dans tous les sommaires de match de son équipe sauf un depuis le début de la saison 2021-2022, tandis que sa production globale n’est devancée que par quatre joueurs dans le circuit.

Des trois clubs de la Ligue de l’Ontario dans la neuvième semaine du Classement Top 10 Kia de la LCH, il y a aussi le Battalion de North Bay au huitième rang, actuel meneur de l’association Est du circuit avec une fiche impressionnante de 13-7-1-1. Nouveaux venus au sein de la formation cette saison, l’ailier gauche Matvey Petrov (Oilers d’Edmonton) et le défenseur admissible au Repêchage de la LNH en 2022 Ty Nelson ont déjà rapporté gros pour le Battalion après avoir été respectivement réclamés au premier rang du Repêchage international de la LCH et au Repêchage de la Ligue de l’Ontario en 2020. L’équipe compte aussi sur l’espoir montant des Sharks de San Jose et meilleur marqueur de la Ligue de l’Ontario Brandon Coe qui à sa dernière saison dans le circuit a amassé 39 points en 22 matchs. Au 10e rang du classement, les Bulldogs de Hamilton arrivent en décembre sur une belle note ayant amassé neuf points à leurs cinq derniers matchs. L’équipe regorge d’options à l’attaque, notamment le joueur de centre tchèque et espoir des Canadiens de Montréal Jan Mysak, qui après avoir rejoint le club à mi-chemin au cours de la saison 2019-2020 continue d’impressionner à sa deuxième saison, dominant les siens avec 28 points en 19 matchs. Les prochaines semaines devraient aussi permettre aux Bulldogs d’ajouter à leur arsenal offensif avec l’éventuel retour du joueur de centre blessé et espoir du Kraken de Seattle Ryan Winterton. Pendant ce temps, au-delà des Bulldogs, deux clubs de la Ligue de l’Ontario ont décroché une mention honorable dans ce classement de la neuvième semaine. Il s’agit des Frontenacs de Kingston, domicile de Shane Wright, meilleur espoir du Repêchage de la LNH en 2022 qui a amassé2 2 points en 19 matchs pour aider son club à afficher un bilan de 11-5-3-0 en ce début de saison ainsi que le Storm de Guelph, qui a rebondi récemment avec quatre victoires à ses cinq derniers matchs.

Dans la LHJMQ, les Islanders de Charlottetown continuent de faire des vagues au sommet de leur association avec 31 points en 22 matchs. Appuyés sur le vétéran joueur de centre et espoir des Canadiens de Montréal Xavier Simoneau, deuxième marqueur du circuit à un point de la tête, Charlottetown continue de dominer comme l’équipe l’a fait la saison dernière. Parmi les principaux joueurs de retour de l’édition de la saison dernière, il y a le talentueux défenseur Lukas Cormier, défenseur par excellence en titre dans le circuit qui continue de générer beaucoup d’attaque depuis la ligne bleue avec 30 points en 22 matchs cette saison, au deuxième rang des défenseurs du circuit à ce chapitre.

Ailleurs, les Olympiques de Gatineau ont retrouvé le sentier de la victoire ces dernières semaines avec quatre victoires consécutives. Le club de l’Outaouais profite de la contribution offensive d’un bon nombre, illustrant bien la profondeur de cette formation. Sept joueurs comptent 12 points ou plus cette saison. Au sommet, on retrouve l’espoir du Repêchage de la LNH en 2022 Antonin Verreault, un petit ailier gauche qui a fait sa place au sein de l’équipe il y a un an quand il a approché une production d’un point par match, ce qu’il continue de faire à sa deuxième campagne. Parmi les autres talents admissibles au Repêchage de la LNH en 2022, on retrouve le défenseur à vocation offensive Tristan Luneau, que plusieurs experts voient partir dès le premier tour l’été prochain. Enfin, le neuvième rang appartient au Phoenix de Sherbrooke qui continue de faire du bruit, décrochant une cinquième mention d’honneur depuis le début de la saison. Cela est dû en partie à la performance impressionnante de l’espoir des Canadiens de Montréal Joshua Roy, premier choix du Repêchage de la LHJMQ en 2019 qui a offert un rendement à la hauteur des attentes en produisant 39 points à sa troisième saison dans le circuit, un sommet jusqu’à présent. Terminant le mois de novembre avec une production de sept buts et 13 passes en 10 rencontres, Roy compte poursuivre à cette vive allure quand ses coéquipiers du Phoenix et lui sauteront sur la patinoire jeudi soir contre les Remparts de Québec. Ce match qui démarrera à 19 h sera offert sur CHL TV. Les Remparts de Québec obtiennent aussi une mention d’honneur cette semaine, grâce à la grande production offensive d’une poignée de joueurs, notamment Theo Rochette, Zachary Bolduc (Blues de St-Louis), James Malatesta (Blue Jackets de Columbus) ainsi que Nathan Gaucher, un espoir de sélection de premier tour du Repêchage de la LNH en 2022.