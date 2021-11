Classement du Top 10 de la LCH Kia : le Phoenix en tête de la LHJMQ

Classement du Top 10 de la LCH Kia – Semaine 6

1. ICE de Winnipeg

2. Knights de London

3. Blazers de Kamloops

4. Silvertips d’Everett

5. Oil Kings d’Edmonton

6. Phoenix de Sherbrooke

7. Remparts de Québec

8. Cataractes de Shawinigan

9. Thunderbirds de Seattle

10. Greyhounds de Sault Ste. Marie

MH. Wildcats de Moncton

MH. Firebirds de Flint

MH. 67’s d’Ottawa

Alors que le ICE de Winnipeg est toujours au sommet du circuit avec 28 points cette saison, les Blazers de Kamloops s’en approchent dans l’Ouest après avoir signé un septième gain d’affilée, dont une grosse victoire ce weekend face à Portland et deux de suite face à Victoria, ce qui a aidé les Blazers à grimper au troisième rang de cette sixième semaine du Top 10 Kia de la LCH.

Celui qui a mené le bal pour Kamloops est le vétéran ailier droit et espoir du Wild du Minnesota Josh Pillar, qui a récolté sept points à ses trois derniers matchs, dont un sommet personnel de cinq points, performance survenue mercredi dans la victoire de 7 à 1 contre les Winterhawks, alors qu’il a marqué deux fois et amassé trois mentions d’aide. En 12 parties, Pillar a inscrit 20 points, ce qui le place à trois points du premier rang de la ligue. En plus de Pillar, les Blazers profitent d’une contribution offensive constante de ses attaquants – sept joueurs ont déjà atteint le plateau des 10 points – un groupe qui comprend aussi le joueur de centre de troisième année et espoir des Stars de Dallas Logan Stankoven, qui a aussi brillé face à Portland, avec cinq points dont son deuxième tour du chapeau en carrière. Les Blazers tenteront maintenant de signer une huitième victoire de suite mercredi quand ils affronteront leurs rivaux de Kelowna.

Les Silvertips d’Everett font aussi grand bruit dans la Ligue de l’Ouest, se hissant au quatrième rang alors qu’ils sont invaincus en temps réglementaire en 10 rencontres. Parmi les meilleurs joueurs des Silvertips, on retrouve le gardien de troisième année Braden Holt, qui n’a accordé que huit buts en cinq présences devant le filet, pour une moyenne de buts alloués de 1,56 et un taux d’efficacité de .930, des statistiques qui le placent parmi les meilleurs de la ligue. Par ailleurs, les Oil Kings d’Edmonton apparaissent au classement pour la sixième semaine de suite, avec le cinquième rang, alors que les Thunderbirds de Seattle, classés neuvièmes, en sont à leur première présence de la saison.

Dans la Ligue de l’Ontario, les Knights de London conservent leur deuxième rang du Top 10 Kia de la LCH. Vendredi, l’équipe a porté à neuf sa série de victoires en ce début de saison après l’avoir emporté 2 à 1 contre Owen Sound –le cinquième gain des Knights contre l’Attack cette saison – avant de s’incliner le lendemain dans une bataille ardue qui s’est terminée 3 à 2 face aux Firebirds de Flint, qui obtiennent une mention honorable en cette sixième semaine du classement national. Pour les Knights, parmi ceux qui connaissent d’impressionnants débuts de campagne, il y a l’ailier gauche de première année Colton Smith, dont les neuf points en 10 matchs le placent au troisième rang des pointeurs de l’équipe. Considéré comme joueur à surveiller en vue du Repêchage de la LNH de 2022 par la Centrale de recrutement de la LNH, Smith a offert aux Knights un solide apport offensif secondaire derrière des vétérans comme le centre Sean McGurn et l’espoir des Predators de Nashville Luke Evangelista, ce dernier ayant obtenu au moins un point dans chacune de ses neuf parties. Les Knights tenteront de renouer avec la victoire à leur retour sur la glace mardi face à leurs rivaux de Guelph.

Quant aux Greyhounds de Sault Ste. Marie, ils continuent d’éclipser la compétition avec un sommet de 65 buts dans la Ligue de l’Ontario, ce qui a aidé l’équipe à amasser 18 points en 14 sorties, de même qu’à se classer au 10e rang du dernier classement. Les 67’s d’Ottawa se sont aussi illustrés, récoltant une mention honorable après avoir gagné leurs deux derniers matchs pour porter leur fiche à 8-4-0-0 en 2021-2022.

Dans la LHJMQ, le Phoenix de Sherbrooke est en progression, s’amenant au sixième rang du plus récent Top 10 Kia de la LCH. Après avoir amorcé une restructuration l’an passé, le Phoenix a pu effectuer un retour prometteur en ce début de saison. Même s’il a perdu ses deux premiers matchs de la saison 2021-2022, le club a remporté 10 de ses 11 rencontres suivantes, dont les quatre dernières. Au cours de cette séquence, les Sherbrookois ont signé un gain de 5 à 2 contre l’équipe classée septième, les Remparts de Québec, à la fin octobre, de même que deux victoires au cours du weekend face à Charlottetown et Rimouski. L’espoir des Canadiens de Montréal Joshua Roy maintient la cadence chez le Phoenix, ayant amassé au moins un point dans 11 de ses 12 dernières parties pour se retrouver au deuxième rang des pointeurs de la LHJMQ avec 23 points en 13 matchs. Roy et le Phoenix reprendront le collier jeudi face à Val-d’Or, alors qu’ils seront en quête d’un cinquième triomphe d’affilée.

Finalement, les Cataractes de Shawinigan complètent le tableau en pointant au huitième rang alors qu’ils mènent la LHJMQ avec 22 points, tandis que les Wildcats de Moncton, qui sont en feu et qui ont remporté leurs cinq dernières rencontres, ont reçu une mention honorable. C’est la première fois que l’équipe est reconnue dans le cadre du Top 10 Kia de la LCH cette saison.