Classement du Top 10 de la LCH Kia : La LHJMQ représentée par ses meneurs d’association

Classement du Top 10 de la LCH Kia – Semaine 8

1. ICE de Winnipeg

2. Silvertips d’Everett

3. Blazers de Kamloops

4. Oil Kings d’Edmonton

5. Knights de London

6. Islanders de Charlottetown

7. Phoenix de Sherbrooke

8. Steelheads de Mississauga

9. Battalion de North Bay

10. Océanic de Rimouski

MH. Frontenacs de Kingston

MH. Olympiques de Gatineau

MH. Rebels de Red Deer

Et de quatre semaines de suite pour le ICE de Winnipeg, le club le plus dominant du circuit et vainqueur de huit matchs de suite, qui a maintenant 38 points en 20 parties. Le ICE est mené par le joueur de centre de 17 ans Matthew Savoie, qui devrait être choisi au premier tour du prochain Repêchage de la LNH et qui est le meilleur pointeur de la Ligue de l’Ouest avec 33 points, soit 11 buts et 22 aides. Il connaît une séquence de huit matchs avec au moins un point, au cours de laquelle il a noirci la feuille de pointage à 17 occasions.

Le début de saison des Silvertips d’Everett est presque aussi impressionnant que ce que l’on voit à Winnipeg. Alors que le mois de décembre approche, ils sont toujours invaincus en temps réglementaire après 16 parties, leur seul match imparfait étant une défaite en tirs de barrage face à leurs rivaux de Portland à la fin octobre. Quelques performances impressionnantes ont propulsé les Silvertips vers la victoire au cours de la dernière semaine, dont celle du défenseur né en 2002 et espoir des Hurricanes de la Caroline Ronan Seeley, récent Joueur de la semaine de la Ligue de l’Ouest qui a inscrit deux buts et cinq aides au cours de ses quatre derniers matchs, dont deux sorties de trois points dans des gains contre Portland et Spokane.

Dans la division de la Colombie-Britannique, les Blazers de Kamloops n’avaient qu’un match cette semaine, mais ils en ont profité en signant une victoire de 5-1 à Seattle, où l’espoir en vue du Repêchage de la LNH en 2022, Matthew Seminoff a réussi le premier tour du chapeau de sa carrière, ce qui porte son total à 10 buts cette saison. Il est l’un des 13 joueurs de la ligue à avoir atteint le plateau des 10 buts et il a du coup aidé les Blazers à porter à trois leur série de victoires.

Les Oil Kings d’Edmonton complètent le Top 4 de la Ligue de l’Ouest alors qu’ils continuent de profiter de l’impressionnant retour de l’ailier gauche Jake Neighbours, qui compte maintenant quatre points en autant de matchs après avoir amorcé la saison dans les rangs professionnels avec les Blues de St. Louis. Par ailleurs, l’espoir des Coyotes de l’Arizona Dylan Guenther a fait une transition sans embûches au centre de la patinoire, alors qu’il affiche désormais 22 points en 19 rencontres, le plaçant à égalité au sommet des pointeurs de l’équipe avec l’attaquant et espoir prometteur des Blackhawks de Chicago Jalen Luypen.

Dans la Ligue de l’Ontario, les Knights de London ont rebondi après deux décevants revers face à Sarnia en signant deux gains dans un programme double ce weekend face à leurs rivaux de Kitchener. Chez les Knights, l’espoir des Predators de Nashville Luke Evangelista continue de dominer les attaquants, terminant la semaine avec neuf points, dont deux matchs d’affilée de quatre points contre les Rangers. Avec 15 buts et 12 aides en 15 parties, le prometteur ailier droit n’est qu’à sept points de Tucker Robertson de Peterborough et du premier rang des pointeurs de la ligue.

Dans la LHJMQ, les Islanders de Charlottetown sont les meilleurs, pointant au sixième rang de la huitième édition du Top 10 Kia de la LCH après des victoires face à Moncton et Acadie-Bathurst, ce qui porte leur série victorieuse à cinq. Au total, en deux gains, les Islanders ont inscrit 13 buts, la meilleure performance venant de l’espoir des Canadiens de Montréal Xavier Simoneau avec trois buts et trois aides, ce qui le fait passer au premier rang des pointeurs de la ligue avec 34 points, soit deux de plus qu’un autre espoir des Canadiens, Joshua Roy du Phoenix de Sherbrooke.

Le Phoenix descend d’une place dans ce classement après un weekend aux résultats hétéroclites, soit une victoire contre Blainville-Boisbriand, une autre face à Rimouski, en prolongation, suivi d’une défaite en prolongation contre Victoriaville.

De retour dans la Ligue de l’Ontario, les Steelheads de Mississauga, tout feu tout flamme, ont remporté trois parties de suite, ce qui fait partie d’une séquence dominante au cours de laquelle l’équipe a récolté 17 points sur une possibilité de 20 à ses 10 derniers matchs. Avec sa première présence de la saison dans le Top 10 Kia de la LCH, Mississauga est maintenant à seulement trois points du Battalion de North Bay et du premier rang de la division Centrale de la Ligue de l’Ontario. Syntonisez CHL TV jeudi, alors que les Steelheads seront à Sudbury pour affronter les Wolves et tenter du coup de porter à quatre leur série de victoires.

Chez le Battalion, celui qui a mené l’attaque est l’espoir des Sharks de San Jose Brandon Coe, qui a récolté huit points en trois matchs cette semaine. Il se retrouve ainsi à un seul point du sommet de la ligue, ce qui l’a aussi aidé à se tailler une place au sein de l’Équipe de la semaine de la LCH. Pendant ce temps, le Battalion continue d’assister à l’impressionnant retour de l’ailier droit Matvey Petrov, un espoir des Oilers d’Edmonton et tout premier choix du Repêchage international de la LCH en 2020 qui avait eu un peu de difficulté à s’ajuster à son nouvel environnement à sa première saison en Amérique du Nord. Cette saison, il compte 27 points en 19 matchs et occupe le troisième rang des pointeurs de l’équipe.

Pour compléter l’édition de la huitième semaine du Classement du Top 10 Kia de la LCH, on retrouve l’Océanic de Rimouski, qui a amassé trois points sur quatre à ses deux dernières sorties pour grimper en deuxième place de l’Association de l’Est de la LHJMQ, à seulement deux points de Charlottetown.

Dans la catégorie mention honorable, il y a les Frontenacs de Kingston, qui affichent un bilan de 2-0-1-0 à leurs trois dernières parties, portant le total de points de l’équipe à 21 en 16 matchs, soit un seul point de moins que le premier rang de la division Est de la Ligue de l’Ontario. Un des joueurs les plus impressionnants des Frontenacs cette saison est l’ailier droit de 20 ans Lucas Edmonds, dont les 30 points le placent parmi les candidats dans la course au sommet des pointeurs du circuit ontarien.

Ailleurs, les Olympiques de Gatineau continuent de faire du bruit dans la LHJMQ, ayant grimpé au second rang de l’Association de l’Ouest. Avec Moncton, les Olympiques sont souvent épiés par les évaluateurs de talent, puisqu’ils dominent la ligue avec quatre joueurs apparaissant au classement de novembre de la Centrale de recrutement. Le talentueux défenseur Tristan Luneau se démarque, avec 11 points en 16 matchs, et devrait être un choix de premier tour au Repêchage de la LNH en 2022.

Finalement, les Rebels de Red Deer dans la Ligue de l’Ouest – gagnants de cinq matchs de suite – commencent à attire l’attention alors qu’ils poursuivent leur ascension dans l’Ouest. Accusant seulement deux points de retard sur Edmonton et le premier rang de la division Centrale, les Rebels comptent sur une attaque bien équilibrée, tandis qu’ils ont aussi pu profiter la semaine dernière des succès du gardien né en 2003 Chase Coward, qui a repoussé les 22 tirs dirigés vers lui par les rivaux de Calgary vendredi pour enregistrer le premier jeu blanc de sa carrière.