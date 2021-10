Classement du Top 10 de la LCH Kia : Édition présaison 2021-2022

La Ligue canadienne de hockey a dévoilé aujourd’hui le classement présaison du Top 10 de la LCH Kia pour la saison 2021-2022.

Ce classement a été établi sur la base des avis du Bureau central de dépistage de la LNH et est publié avant le début de la saison 2021-2022 jeudi quand les Tigres de Victoriaville, champions en titre de la Coupe du Président de la LHJMQ accueilleront les Cataractes de Shawinigan. La Ligue de l’Ouest démarrera sa saison vendredi tandis que la Ligue de l’Ontario mettra ses activités en branle le 7 octobre. Le Classement du Top 10 de la LCH Kia sera ensuite publié chaque semaine.

1. Oil Kings d’Edmonton

Menés par des choix de premier tour de la LNH, tels Dylan Guenther (Coyotes de l’Arizona), Jake Neighbours (Blues de Saint-Louis) et Sebastian Cossa (Red Wings de Detroit), les Oil Kings semblent être une force dominante dans l’ouest, pouvant marquer à profusion tout en limitant l’équipe adverse. Chez les attaquants, aucun joueur n’a été plus productif que Guenther la saison dernière en point par match, inscrivant 24 points en seulement 12 matchs avant de se rendre au Championnat mondial de hockey des moins de 18 ans, alors qu’à la fin de la saison, Neighbours avait pris la tête des meilleurs pointeurs de l’équipe avec une récolte de 33 points en 19 matchs, bon pour le septième rang dans la ligue. Devant le filet, Cossa a été presque parfait avec une seule défaite en temps réglementaire en 19 matchs, tout en menant la Ligue de l’Ouest avec une moyenne de buts alloués de 1,57 et un pourcentage d’arrêts de .941.

2. Remparts de Québec

Comptant sur une attaque bien équilibrée mise en vedette par des talents repêchés de la LNH comme James Malatesta (Blue Jackets de Columbus), Viljami Marjala (Sabres du Buffalo), le nouveau venu Zachary Bolduc (Blues de Saint-Louis), ainsi que l’espoir au Repêchage de la LNH de 2022, Nathan Gaucher, la créativité offensive ne manque pas chez les Remparts. Cela continue ensuite à l’arrière avec l’espoir des Panthers de la Floride Evan Nause, ainsi que le grand défenseur Louis Crevier, qui a fait du progrès offensivement la saison dernière avec Chicoutimi. Québec est aussi solide devant le filet avec le gardien de but William Rousseau qui profite déjà d’une superbe réputation qu’il pourra améliorer en partageant le travail avec le nouveau venu Fabio Iacobo, qui a tout remporté la saison dernière avec Victoriaville dans un rôle de deuxième gardien.

3. Sea Dogs de Saint John

Sélectionnés pour accueillir la Coupe Memorial 2022 présentée par Kia, les Sea Dogs ont leur billet pour le tournoi national de fin de saison. Toutefois, cela ne veut pas dire que la formation ne voudra pas se mettre dans la meilleure position possible avant le début de ce rendez-vous. Avec une formation remaniée et de hautes attentes, les Sea Dogs ont comme vedette l’espoir des Flames de Calgary Ryan Francis, un ajout de fin de saison l’an dernier qui a marqué 29 points en 17 matchs après son arrivée afin de terminer au premier rang des pointeurs de l’équipe. Pour Saint John, la majorité de l’attaque débute derrière, où les jeunes espoirs de la LNH William Villeneuve (Maple Leafs de Toronto) et Jérémie Poirier (Flames de Calgary) sont tous les deux parmi les meilleurs de la ligue. Le duo a terminé en première et deuxième place, respectivement, pour les points chez les défenseurs en 2019-2020. Ajouté en provenance de Val-d’Or, le vétéran gardien Jonathan Lemieux complète le groupe.

4. Frontenacs de Kingston

C’est la prochaine saison du Shane Wright Show dans la ville de Kingston, où le favori du Repêchage de la LNH en 2022 cherchera à poursuivre sur son incroyable saison recrue au cours de laquelle il a défié les performances de recrues réalisées par Connor McDavid et John Tavares.

5. Colts de Barrie

Alignant l’un des meilleurs défenseurs du hockey, soit l’espoir des Kings de Los Angeles Brandt Clarke, les Colts présentent une solide formation de vétérans, qui en plus de Clarke, comprend plusieurs autres espoirs de la LNH, dont l’espoir marqueur de premier plan des Flyers de Philadelphie, Tyson Foerster qui est de retour cette saison.

6. Winterhawks de Portland

Une nouvelle ère débute pour le club de l’Oregon et les performances de Portland en matchs préparatoires semblent être signe de ce qui s’en vient, remportant ses quatre rencontres et marquant 14 buts de plus que ses adversaires, tout cela sans la présence de l’attaquant vedette Seth Jarvis toujours au camp d’entraînement des Hurricanes de la Caroline.

7. Titan d’Acadie-Bathurst

La profondeur et l’expérience mèneront le bal pour le Titan, qui présentera une formation comptant une collection d’attaquants ayant quatre talents réclamés dans la LNH, dont l’ajout d’Hendrix Lapierre cette saison morte, un espoir des Capitals de Washington débordant d’expertise offensive.

8. Spitfires de Windsor

Ne laissez pas les Spitfires passer sous votre radar, alors que la formation surprise est soutenue par un groupe de vétérans alertes qui comprend plusieurs marqueurs, dont l’attaquant de puissance Will Cuylle (Rangers de New York) et le nouvel espoir sous contrat des Stars de Dallas, le centre Wyatt Johnston.

9. Cataractes de Shawinigan

Les Cataractes ne seront pas une équipe facile à affronter, elle qui affichera une formation capable de marquer en tonnes. La formation de Shawinigan cette saison comprend plusieurs vedettes, dont Mavrik Bourque (Stars de Dallas), Xavier Bourgault (Oilers d’Edmonton) et le meilleur marqueur de l’équipe Olivier Nadeau (Sabres de Buffalo), de retour cette saison.

10. ICE de Winnipeg

Tous les yeux seront tournés vers Winnipeg cette saison, alors que cette formation compte une paire de centres en Matthew Savoie et Conor Geekie, les deux étant projetés comme choix de premier tour au Repêchage de la LNH de 2022.

Mentions honorables

Knights de London

La formation toujours compétitive est encore favorite pour faire parler d’elle dans la Ligue de l’Ontario, alors que les recrues de la LNH Luke Evangelista (Prédateurs de Nashville) et Antonio Stranges (Stars de Dallas) cherchent à passer à la prochaine étape tandis que le recordman Brett Brochu attirera beaucoup d’attention devant la cage des siens.

Islanders de Charlottetown

Terminant au sommet de la LHJMQ l’an dernier, les Islanders se tourneront vers un groupe de jeunes talents pour assumer les rôles importants avec le départ de vétérans clés, notamment devant le filet où le gardien de 18 ans Jacob Goobie devrait prendre en charge le rôle de partant.

Wheat Kings de Brandon

Après avoir remporté le titre de la division Est de la Ligue de l’Ouest l’an dernier, les Wheat Kings présenteront une formation renouvelée et menée par l’espoir des Sénateurs d’Ottawa Ridly Greig, qui a terminé au deuxième rang des pointeurs de l’équipe la saison dernière avec 32 points en 21 matchs.