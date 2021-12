Classement du Top 10 de la LCH Kia : Charlottetown poursuit sa lancée

Classement du Top 10 de la LCH Kia – Semaine 12

1. ICE de Winnipeg

2. Oil Kings d’Edmonton

3. Frontenacs de Kingston

4. Islanders de Charlottetown

5. Silvertips d’Everett

6. Remparts de Québec

7. Blazers de Kamloops

8. Phœnix de Sherbrooke

9. Steelheads de Mississauga

10. Storm de Guelph

MH. Thunderbirds de Seattle

MH. Olympiques de Gatineau

MH. Colts de Barrie

Le ICE de Winnipeg est toujours le favori pour mettre la main sur la suprématie nationale. Menant le circuit pour une huitième semaine de suite, l’équipe de la capitale manitobaine a conclu la dernière semaine avec quatre points sur une possibilité de six, dont une victoire sur la route de 6 à 0 face à Saskatoon dans un match au cours duquel quatre joueurs de Winnipeg ont connu une soirée de plus d’un point, dont le joueur de centre recrue Matthew Savoie. Espoir de sélection dans les premiers tours du prochain Repêchage de la LNH, Savoie se retrouve au sommet de la course des pointeurs de la Ligue de l’Ouest au moment de la pause hivernale avec 50 points, soit 17 buts et 33 buts en 31 matchs.

Avec un sommet dans la LCH de cinq joueurs qui ont quitté le club pour se préparer pour le prochain Championnat du monde junior – un groupe qui compte le meneur au chapitre des points Jakub Demek (Golden Knights de Vegas) et le gardien partant Sebastian Cossa (Red Wings de Detroit) – les Oil Kings d’Edmonton ont plus que maintenu le fort en leur absence avec trois victoires d’affilée, dont une de 3 à 2 en prolongation dans un duel enlevant face à Swift Current. Pendant ce match, l’espoir des Blackhawks de Chicago Jalen Luypen a joué les héros et a aidé les siens à s’approcher à quatre points de Winnipeg et du sommet de la Ligue de l’Ouest.

Au cinquième rang, les Silvertips d’Everett ont rebondi avec quatre points sur une possibilité de six, concluant leur semaine avec une importante victoire de 7 à 2 face à Spokane. Dans ce match, l’ailier droit recrue et espoir du Lightning de Tampa Bay Niko Huuhtanen a impressionné avec une performance de quatre points. Par ailleurs, on a aussi vu briller cette semaine le gardien de but Braden Holt samedi contre Seattle alors qu’il a réussi un sommet cette saison de 49 arrêts pour assurer la victoire aux siens. Au moment de la pause, les Silvertips conservent le premier rang de l’Association Ouest de la Ligue de l’Ouest avec une fiche de 21-6-2-1 et 45 points.

Les Blazers de Kamloops complètent les honneurs dans la Ligue de l’Ouest au septième rang, alors qu’ils ont signé une seule victoire cette semaine, battant Victoria 3 à 0, dans un match où trois différents joueurs se sont occupés de l’attaque, dont les espoirs de la LNH Viktor Persson (Canucks de Vancouver) et Josh Pillar (Wild du Minnesota). Au moment de la pause, les Blazers se retrouvent au sommet de la division de la Colombie-Britannique de la Ligue de l’Ouest avec un bilan de 19-8-0-0 et 38 points, alors que les partisans porteront leur attention la semaine prochaine sur la scène nationale alors que leur gardien de but Dylan Garand (Rangers de New York) devrait être une des étoiles du Canada au Mondial junior.

Dans la catégorie des mentions honorables, les Thunderbirds de Seattle poursuivent leur ascension, ayant récolté des points dans neuf de leurs 10 derniers matchs, notamment grâce à une victoire de 5 à 2 contre l’équipe de cinquième place, Everett, qui a vu cinq différents patineurs trouver le fond du filet. Parmi ces derniers, il y a l’espoir des Stars de Dallas Connor Roulette, qui est maintenant tout juste derrière son collègue attaquant et espoir du Repêchage de la LNH en 2022 Jordan Gustafson au premier rang des pointeurs de l’équipe.

—

En pause au cours de la dernière semaine, les Frontenacs de Kingston conservent le troisième rang au moment de la pause et visent une deuxième moitié prometteuse grâce aux marqueurs de 20 ans Lucas Edmonds et Jordan Frasca, qui ont été des présences inestimables autant sur la feuille de pointage que dans le vestiaire. Au cours de la deuxième moitié de saison, on devrait inévitablement voir une plus grande concentration de la part du favori en vue du Repêchage 2022 de la LNH et joueur exceptionnel, le centre Shane Wright, qui a inscrit 30 points en 22 parties. D’ici la reprise en janvier, l’athlète originaire de Burlington, en Ontario, devrait faire son retour très attendu sur la scène nationale avec Équipe Canada dans le cadre du Championnat mondial junior 2022.

Avec deux victoires cette semaine, les neuvièmes têtes de série, les Steelheads de Mississauga, se retrouvent en congé après l’avoir emporté dans sept de leurs 10 derniers matchs. Grâce à cette séquence, l’équipe s’est retrouvée à égalité au sommet de la division Centrale de la Ligue de l’Ontario avec 36 points. La clé du succès cette saison pour les Steelheads commence par le filet où le gardien de 20 ans Roman Basran a ajouté des victoires à sa fiche dans 10 de ses 18 sorties, tout en dominant la Ligue de l’Ontario avec une moyenne de buts alloués de 2,40.

Au 10e rang, le Storm de Guelph récolte des honneurs nationaux pour la première fois de la saison. Avec une victoire de 4 à 1 contre London samedi, le Storm a signé sa 17e victoire de la saison pour dépasser les Knights au premier rang de la division Midwest de la Ligue de l’Ontario avec 36 points. Celui qui mène le Storm cette saison est l’espoir des Ducks d’Anaheim Sasha Pastujov, un des cinq seuls joueurs de la Ligue de l’Ontario à déjà avoir atteint le plateau des 20 buts cette saison. Pastujov voudra maintenant démontrer sa magie à l’attaque comme membre de l’équipe américaine au Championnat mondial junior.

Finalement, la mention honorable revient aux Colts de Barrie, qui abordent la pause au grand galop après avoir remporté six matchs d’affilée, dont leur plus récente victoire, par la marque de 5 à 2 face à Ottawa samedi. Au cours de cette rencontre, le capitaine et choix de premier tour des Kings de Los Angeles Brandt Clarke a brillé avec une performance de deux points, tandis que le gardien de 20 ans Mack Guzda a récolté sa sixième victoire en sept sorties depuis qu’il s’est joint à l’équipe à la mi-novembre.

—

Les Islanders de Charlottetown sont l’équipe la mieux classée de la LHJMQ pour la cinquième semaine de suite, après avoir récolté quatre victoires de suite pour mettre la main sur le premier rang de l’Association Est avec une fiche de 22-7-2-0 et 46 points. Les Islanders n’ont pas manqué d’attaque au cours de la dernière semaine, alors qu’ils ont marqué un total de 20 buts dans des gains face à Halifax et Cap-Breton (deux fois). Parmi les meilleures performances de l’équipe, il y a celle du défenseur William Trudeau, un choix de quatrième tour des Canadiens de Montréal en 2021 qui a pris les rênes à la ligne bleue avec Lukas Cormier, qui jouera pour Équipe Canada. Au total en trois matchs, Trudeau a marqué deux fois et a amassé cinq aides, ce qui l’a aidé à être nommé au sein de l’équipe de la semaine de la LCH.

Au sixième rang, on retrouve les Remparts de Québec qui continuent d’en ajouter dans la colonne des victoires, l’emportant à leurs six dernières sorties pour se rapprocher à quatre points de Charlottetown et du premier rang de l’Association Est de la LHJMQ. Avec deux victoires à l’étranger au cours de la dernière semaine, dont un gain de 9 à 3 face à Drummondville où les attaquants vétérans Zachary Gravel, Zachary Bolduc (Blues de St. Louis) et l’espoir en vue du Repêchage de la LNH en 2022 Nathan Gaucher ont tous marqué deux fois. Les Remparts tenteront de porter leur série de victoires à sept à leur retour sur la glace le 7 janvier contre Blainville-Boisbriand, alors que le match est prévu à 19h (HE) et sera retransmis sur de CHL TV.

Le Phoenix de Sherbrooke domine l’Association Ouest de la LHJMQ avec une fiche de 19-7-2-1 et 41 points, ayant récolté deux points cette semaine dans une victoire de 5 à 3 face à Chicoutimi. Au cours de cette partie, l’ailier droit né en 2003 Israel Mianscum a pavé la voie avec une performance de trois points, soit deux buts et une aide. Quant au Phoenix, il entame la pause avec les meilleurs joueurs, dont Joshua Roy (Canadiens de Montréal). Ses 47 points sont surpassés par un seul joueur dans toute la ligue, alors que David Spacek mène tous les défenseurs de première année avec 25 points en 27 matchs.

Dans la catégorie des mentions honorables, les Olympiques de Gatineau ont remporté quatre matchs de suite et semblent en bonne position pour poursuivre leur ascension au classement dans la nouvelle année. Dans les gains de la dernière semaine à Val-d’Or et Rouyn-Noranda, on a vu, parmi les meilleurs joueurs, l’espoir des Golden Knights de Vegas Zachary Dean, qui a connu deux rencontres de suite avec plus d’un point au cours des deux victoires.