Cinq clubs à surveiller | Les Remparts de Québec de 2022-2023

L’an dernier, les Remparts de Québec sont passés à un match près d’obtenir leur billet pour ce qui s’appelait encore la finale de la Coupe du Président. Cette déception a-t-elle eu un impact sur l’approche du club de cette année?

« Oui et non », explique l’entraîneur-chef et directeur général des Remparts, Patrick Roy. « Bien qu’on était déçus de la façon dont les choses se sont terminées, c’était notre plan de construire sur une période de deux ans. Mais nous ne vivons pas dans le passé. Cette expérience nous a permis de nous mesurer aux autres et de nous motiver à s’améliorer. »

Alors que Roy fait référence au printemps 2022 comme étant une chance de se comparer aux meilleures équipes du circuit, c’est maintenant le reste de la ligue qui cherche à se mesurer aux puissants Remparts cette année. Avec des joueurs très talentueux à chaque position, le club est sur le point d’avoir dominé le classement général de la ligue du début jusqu’à la toute fin de la saison régulière. À l’avant, le club mise sur des joueurs étoile comme le double médaillé d’or du Mondial Junior, Nathan Gaucher, le tireur d’élite et choix de premier tour des Blues de St-Louis, Zachary Bolduc, et le talentueux capitaine, Théo Rochette, entre autres. À la ligne bleue, les Remparts ont dû composer avec des blessures à l’espoir des Panthers de la Floride, Evan Nause, pendant de longues périodes cette saison, un vide qui a été habilement comblé par les vétérans Nicolas Savoie et Charle Truchon.

Avec une base solide qui se met en place depuis quatre ans, la touche finale a été apportée pendant la période de transactions des Fêtes grâce à l’acquisition de l’attaquant Justin Robidas de Val-d’Or et des défenseurs Thomas Darcy et Jérémy Langlois en provenance de Moncton et du Cap-Breton, respectivement. Roy aime ce qu’il voit de ses nouveaux venus jusqu’à présent.

« Nous savions que nous voulions améliorer la profondeur de notre top six et c’est ce que Robidas a fait », dit-il au sujet de l’ancien capitaine des Foreurs. « Darcy représente un excellent ajout lorsqu’il est dans l’alignement. Quant à Langlois, pour être honnête, il a mieux performé que je ne le pensais. Il a été absolument phénoménal pour nous. »

Langlois, un autre ancien capitaine avec les Eagles, vient très bien compléter une structure défensive qui permet habituellement de limiter le nombre de tirs qu’affrontent les gardiens des Remparts, William Rousseau et Quentin Miller. D’ailleurs, quand vient le temps de parler de son gardien numéro un, Roy ne gêne pas pour complimenter Rousseau.

« Rousseau est un gars qui aime la compétition », explique-t-il. « Il est souvent confronté à un faible nombre de tirs, ce qui peut être difficile pour un gardien de but. Mais il est tellement bon pour rester concentré dans ces situations-là. »

Mettez tout cela ensemble et vous avez une équipe qui n’a pas encore perdu plus de deux matchs consécutifs cette saison. Mais à l’approche de l’après-saison, que faudra-t-il pour que l’équipe soit la première à remporter quatre victoires dans une série éliminatoire donnée? L’homme responsable de la mise en place de cette superbe collection de joueurs a non seulement une réponse toute prête, mais aussi une perspective bien définie.

« Je regarde la situation avec un peu de recul », souligne Roy. « Il y a quatre autres très bonnes équipes en haut du classement, mais nous devons nous rappeler que chaque équipe que nous affronterons en séries se sera préparée pour nous et qu’elles peuvent toutes représenter un défi de différentes manières. Pour nous, je pense que notre capacité à gérer nos émotions sera la clé. La façon dont nous réagirons à certaines situations et aux défis que nos adversaires vont nous poser va être déterminante. »

Avec cette philosophie, personne ne devrait s’étonner si le tout premier Trophée Gilles-Courteau se trouve une nouvelle maison dans la Vieille Capitale.