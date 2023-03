Cinq clubs à surveiller | Les Olympiques de Gatineau de 2022-2023

Les Olympiques de Gatineau tentent d’ajouter à leur record de sept championnats de la ligue depuis 15 ans maintenant. Alors que l’équipe arrive à l’apogée de son processus de reconstruction de quatre ans, ce printemps représente une occasion en or de retrouver ses habitudes gagnantes.

Un club déjà méthodiquement construit a reçu la touche finale lors de la dernière période d’échanges de la saison avec l’acquisition des attaquants Riley Kidney, Alexis Gendron et Cam MacDonald. Plus particulièrement, l’ajout de Kidney et de Gendron, en plus de l’activation d’Olivier Nadeau de la liste des blessés, sont instantanément venus créer l’un des trios les plus puissants de la ligue.

« Je pense que notre ligne est en quelque sorte parfaite en ce moment », remarque Kidney. « Nadeau est un attaquant de puissance, Gendron est un tireur d’élite et je peux jouer le rôle de fabricant de jeu. On vient tous complémenter le jeu de l’autre. D’une certaine façon, j’ai été surpris [que nous ayons cliqué tout de suite], mais en même temps, c’est toujours plus facile de jouer avec des joueurs aussi bons qu’eux. J’espère que nous pourrons continuer comme ça pendant les séries. »

Ce parcours en séries éliminatoires viendra grâce à la contribution de pas moins de dix espoirs de la LNH. Le premier choix des Golden Knights de Vegas en 2021, Zachary Dean, et l’espoir des Blackhawks de Chicago, Samuel Savoie, sont de solides armes supplémentaires en attaque. À l’arrière, le quatuor composé de Tristan Luneau, Noah Warren, Isaac Belliveau et Olivier Boutin est le moteur derrière une brigade défensive qui obtient de bons résultats dans les trois zones.

Devant le filet, l’une des acquisitions les plus importantes de la période des transactions a permis au vétéran Francesco Lapenna de s’amener des Islanders de Charlottetown. Kidney, qui a souvent affronté Lapenna lorsqu’il était membre du Titan d’Acadie-Bathurst, a applaudit son arrivée.

« Il a été énorme pour nous », admet Kidney. « Même lorsque j’étais encore à Bathurst, je trouvais qu’il était le meilleur gardien de la ligue. Depuis que je suis ici et que je joue avec lui, j’ai vraiment pu voir comment il se prépare. Il nous permet de jouer avec confiance. Nous savons tous qu’il ne laissera pas passer grand-chose. »

Mettez tout cela ensemble et vous avez une équipe de Gatineau qui est prête à faire du bruit en séries, en plus d’être au cœur de la course pour le premier rang d’une Association Ouest qui est chaudement disputée. Mais avec le nombre de clubs qui se préparent pour de longs parcours en séries ce printemps, qu’est-ce qui fait des Olympiques un des favoris pour sortir vainqueur?

Le fait que Kidney, l’espoir des Canadiens de Montréal qui a joué pour l’entraîneur-chef des Olympiques Louis Robitaille au Championnat mondial junior 2022 de l’IIHF, soit incapable d’identifier un seul élément parmi ses nouveaux coéquipiers ne peut être que positif.

« Notre profondeur », remarque-t-il pour commencer. « Nous avons deux premiers trios, vraiment. Nous avons également la taille et la capacité de physiquement battre des équipes. Nous l’avons déjà prouvé contre certaines des meilleures équipes de la ligue, et aussi lors de notre récente série contre les 67’s d’Ottawa. Nous travaillons aussi très fort. Ce sont tous des éléments clés pour nous. »

Quiconque qui a observé ce club depuis un certain temps aurait du mal à contredire cette évaluation. Il ne faudrait donc pas rester surpris si jamais une ou deux bannières additionnelles venaient se hisser dans les hauteurs du Centre Slush Puppie au printemps.