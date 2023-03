Cinq clubs à surveiller | Les Mooseheads d’Halifax de 2022-2023

À Halifax, le futur est peut-être arrivé un peu plus tôt que prévu. Considérés comme les grands favoris pour remporter la Division des Maritimes cette saison, beaucoup pensaient que cette équipe serait compétitive cette année, mais qu’elle deviendrait une force l’année suivante. Au lieu de cela, une paire d’acquisitions de premier plan a permis à ce club déjà solide de passer à un niveau supérieur dès cette saison.

Le groupe d’avants a impressionné dès le début du camp d’entraînement, notamment grâce à Jordan Dumais, lui qui trône au sommet des meilleurs pointeurs de la LHJMQ depuis le tout début de la saison et qui n’a jamais regardé en arrière. En plus de Zachary L’Heureux, choix de première ronde de Nashville en 2021, Mathieu Cataford, espoir de la Séance de sélection 2023 de la LNH, du capitaine Attilio Biasca et du joueur étoile Markus Vidicek, il est devenu encore plus facile pour les Mooseheads de trouver le fond du filet après l’acquisition de Josh Lawrence et d’Alexandre Doucet dans des transactions avec Blainville-Boisbriand et Val-d’Or, respectivement.

Pour sa part, Lawrence, qui a obtenu une moyenne de près de deux points par match depuis son arrivée dans la capitale néo-écossaise, les résultats ont été plus que satisfaisants.

« Le style de l’équipe et mon style de jeu semblent vraiment bien s’accorder, ce qui explique probablement pourquoi les Mooseheads étaient intéressés à échanger pour moi », explique le vétéran joueur de centre. « Ça fonctionne bien jusqu’à présent. »

Les Mooseheads aussi fonctionnent à plein régime. Ayant accumulé des points dans 25 matchs consécutifs à un certain point cette saison, le club a fait une moquerie de ce qui devait être une course beaucoup plus serrée dans la Division Maritimes, tout en luttant pour la première place au classement général.

« Je suis convaincu que beaucoup de gens pensaient que nous étions bons, mais ils ne pensaient pas que nous étions aussi bons », dit Lawrence. « Nous avons fait tourner plusieurs têtes et gagné un certain respect en même temps, mais la saison est longue et il y a quelques équipes qui sont très bonnes dans la ligue. Nous tentons de nous améliorer à chaque match, car nous savons que les autres équipes font pareil. La série de victoires était bien, mais ce n’est pas comme si nous avions joué 25 très bons matchs de suite. Il y a toujours des hauts et des bas et nous essayons d’y réagir du mieux que nous pouvons. »

Bien que Lawrence et le groupe d’avants mènent la ligue au chapitre des buts marqués, c’est l’engagement de tout le club en défensive, mené par les défenseurs Jake Furlong, Cam Whynot et David Moravec, sans oublier la meilleure saison en carrière du gardien Mathis Rousseau, qui a fait en sorte que les Mooseheads peuvent rivaliser avec leurs adversaires lorsque ça compte le plus.

« Je crois qu’on peut dire qu’on est sous-estimés », souligne Lawrence au sujet de la capacité de son équipe à garder la rondelle hors du filet. « Nous essayons de nous concentrer sur une défensive d’équipe, sans nous reposer uniquement sur les défenseurs et les gardiens de but. Nous pourrions toujours être meilleurs, bien sûr, mais nous nous améliorons constamment. Rousseau a été très solide pour nous tout au long de l’année. Nous avons joué contre de très bonnes équipes en deuxième moitié de saison et nous avons obtenu de bons résultats. Nous voulons continuer à le faire. »

L’une des rares choses qui semble manquer à ce club est une vaste expérience en séries éliminatoires. Les acquisitions de Lawrence, champion de la Coupe Memorial avec Saint John en 2022, et de Doucet, membre de l’équipe des Foreurs qui a atteint la finale de la Coupe du Président en 2021, contribuent à atténuer les inquiétudes dans ce département.

« En jouant à Saint John, j’ai vécu beaucoup d’expériences uniques », remarque Lawrence. « Nous avons effectivement une équipe assez jeune à Halifax cette année, et c’est pourquoi des gars comme Doucet et moi devons donner l’exemple. Il faut se rappeler que c’est une longue saison et il ne faut pas regarder trop loin devant soi. Il y a encore beaucoup de hockey à jouer. »

Et quel genre de hockey verrons-nous de la part des Mooseheads alors qu’ils se lancent dans ce qui pourrait être leur première participation prolongée en séries éliminatoires depuis 2019?

« Quand on est à notre meilleur, nous sommes une équipe rapide, qui garde possession la rondelle, mais qui joue à l’intérieur d’un système », remarque Lawrence. « Je pense que nous l’avons montré à plusieurs reprises cette année. Nous ne recevons pas assez de crédit pour l’équipe complète que nous formons. On attend avec impatience que notre long parcours en séries débute, mais on se concentre également sur comment on peut s’améliorer à chaque jour. »

Un rapide coup d’œil au classement général prouvera qu’il y a eu beaucoup plus de bons jours que de mauvais au royaume de l’orignal cette saison.