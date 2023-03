Cinq clubs à surveiller | Le Phœnix de Sherbrooke de 2022-2023

Dans le monde cyclique du hockey junior, passer directement du bas au haut de l’échelle est une tâche exigeante. De rester au sommet pendant deux saisons consécutives est un exploit encore plus rare. Le Phœnix de Sherbrooke a non seulement réussi à le faire, mais le club a également acquis un solide mélange de confiance et d’expérience durant le processus.

« L’an dernier, nous avions une équipe exceptionnelle », se souvient l’entraîneur-chef et directeur général du Phœnix, Stéphane Julien. « Nous avons progressé très rapidement, mais je pense que nous en méritions un peu plus. Cela dit, l’équipe de Charlottetown (qui a éliminé Sherbrooke en demi-finale le printemps dernier) était un peu plus âgée et plus expérimentée. Les gars qui sont encore avec nous cette année veulent aller plus loin. Cette expérience de l’an dernier, je pense, va nous aider à gagner un championnat. »

Ces joueurs de l’an dernier ont à nouveau progressé. Tandis que les médaillés d’or au dernier Mondial Junior, Joshua Roy et Tyson Hinds, poursuivent leurs performances de haut niveau, d’autres joueurs comme Justin Gill et Ethan Gauthier ont connu beaucoup de succès après avoir obtenu plus de responsabilités.

« C’est l’une des forces de notre équipe d’amener nos joueurs à un autre niveau », souligne Julien. « Justin en est un excellent exemple. La façon dont il a contribué en début d’année et ce qu’il fait encore maintenant est fantastique. C’est la même chose pour Ethan pendant son année de repêchage [LNH]. On a besoin de ce genre de gars-là, pour donner le ton en début de saison, pour déterminer où on veut s’en aller. »

Cette base déjà impressionnante a été complétée par un solide ensemble de joueurs acquis pendant la dernière période de transactions, dont les attaquants Andrew Belchamber, Jakub Brabenec et Jacob Melanson, le défenseur Marc-André Gaudet, ainsi que le gardien Olivier Adam. Tous sont des talents qui, selon Julien, répondent à des besoins spécifiques de son groupe.

« Nos deux premières cibles étaient Gaudet et Melanson », se souvient-il. « Melanson est un vrai game changer et un joueur de caractère. On trouvait qu’on avait besoin d’un tel joueur en attaque pour amener nos joueurs talentueux à un autre niveau. Gaudet, en défense, est un gars qui est à la fois capable de défendre et de générer de l’attaque, en plus d’être grand. Belchamber peut contribuer à l’offensive et est excellent pour tuer des pénalités. Brabenec est un véritable canif suisse, il peut tout faire sur la glace. Adam était le gardien de but que nous avions ciblé. »

Bien sûr, la composition de cette équipe n’était pas la seule chose que Julien avait en tête lorsque le calendrier a changé pour 2023. Il y avait aussi cette petite tâche d’obtenir une médaille d’or en tant qu’entraîneur adjoint d’Équipe Canada au Championnat mondial junior 2023 de l’IIHF. Il estime avoir réussi sur tous les plans et a la médaille d’or pour le prouver. Mais cela a dû le mener à quelques nuits blanches, n’est-ce pas?

« Il y en a eu quelques-unes », répond Julien en riant. « Mais il faut avoir confiance en son personnel. Sur le plan du hockey, je pense que nos entraîneurs adjoints à Sherbrooke ont fait un excellent travail pendant un mois et demi, et mon directeur général adjoint (Olivier Picard) mérite beaucoup de crédit. J’ai dit à plusieurs reprises depuis la fin de la date limite à quel point je suis fier de la façon dont tout le monde a géré la situation et du travail qu’ils ont fait. »

C’est la capacité de faire le travail, tant sur la glace que derrière le banc, qui, selon Julien, sera la clé pour que le Phœnix apporte le tout premier Trophée Gilles-Courteau aux partisans des Cantons-de-l’Est.

« Nous avons été en mesure de faire jouer nos quatre lignes et nos six défenseurs régulièrement, et ils ont tous obtenu des résultats », dit Julien. « Notre énergie et nos suivis ont été incroyables, surtout lors des derniers matchs. Nos défenseurs ont été au sommet de leur art, surtout lors des transitions et des sorties de zone. Nous avons tout le talent pour marquer des buts, mais lorsqu’on voit les gars s’engager défensivement comme ils l’ont fait, pour nous, en tant qu’équipe d’entraîneurs, on sent qu’on a fait un pas de plus en avant. La prochaine étape est de faire en sorte que nos gars soient aussi à l’aise que possible dans leur rôle. »

C’est un plan méthodique pour un club qui n’a pas raté beaucoup d’étapes jusqu’ici cette saison.