Christian Vachon de Magog remporte le titre de Héros communautaire Kubota 2021!

Afin de reconnaître sa contribution dans sa communauté, Christian remporte 20 000 $ au profit de La Fondation Christian Vachon et un forfait spécial de la LCH qui inclus un voyage pour deux au Match des meilleurs espoirs de la LCH/LNH Kubota.

L’organisme qu’il a fondé, la Fondation Christian Vachon, contribue à soutenir le développement et la réussite scolaire des enfants défavorisés en leur offrant des fournitures scolaires, des vêtements, des repas et des activités sportives.

Merci à tous ceux qui ont participé et aidé à honorer ce héros.

Tant et aussi longtemps que les héros offriront le meilleur d’eux-mêmes pour le bien commun, nous en sortirons tous gagnants.

Pour témoigner davantage notre reconnaissance envers les héros exceptionnels, les autres finalistes, Angela Sereda de Moose Jaw, SK et Mehari Hagos de Windsor, ON, se verront remettre 5 000 $ au profit de l’organisme de bienfaisance de leur choix et seront honorés lors d’un match de hockey local de la LCH !