Puisque la troisième partie de la série Foreurs-Océanic fut remise au 11 mai à 13h (HE), la Ligue de hockey junior majeur du Québec a repoussé l’heure de début de la loterie de la Séance de sélection 2021 présentée par Fenplast.

Le tirage sera diffusé sur les pages Facebook de la LHJMQ dès 17h00 (HE) plutôt qu’à 15h30 (HE) annoncé plus tôt cette semaine.