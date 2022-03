Célébrons les incroyables femmes qui contribuent à l’essor de la LHJMQ

À l’occasion de la Journée internationale de la femme, nous souhaitons rendre hommage aux talentueuses femmes qui travaillent sans relâche dans les coulisses du Bureau du commissaire, permettant à la LHJMQ d’atteindre de nouveaux sommets, tant sur la glace qu’en dehors de celle-ci.

Nous avons choisi de vous présenter chacune de ces femmes exceptionnelles à travers les yeux de leurs patrons, afin d’offrir un aperçu de leur personnalité tout en soulignant ce qu’elles font quotidiennement pour assurer le bon fonctionnement de la ligue.

_

Katerine Aubry-Hébert

Recruteuse pour le Centre de soutien au recrutement (CSR) de la LHJMQ

Katerine est un membre important de l’équipe de 11 personnes au Centre de soutien au recrutement de la LHJMQ. Le CSR comprend des recruteurs qui couvrent les quatre provinces représentées dans la ligue et Katerine est responsable pour la région de Montréal. Elle se déplace dans la ville et les environs pour analyser les performances des joueurs de 15 et 16 ans qui sont admissibles au repêchage de la LHJMQ et tente d’identifier les meilleurs de ce groupe d’âge.

Lorsqu’elle ne fait pas de dépistage, Katerine supervise le hockey féminin chez Hockey Québec, ce qui lui permet de mettre à profit ses compétences et son expérience en matière d’évaluation de talent.

« Katerine est très rigoureuse et se soucie des détails. Elle est professionnelle dans ce qu’elle fait et a rendu notre équipe meilleure par sa façon de travailler et aussi par la qualité de son travail, » a dit Pierre Cholette, Directeur du Centre de soutien au recrutement.

Claude Benoist

Coordonnatrice des services marketing et traduction

Traductrice de formation, Claude est responsable des déploiements, des suivis et des preuves de performance découlant des ententes de commandites de la LHJMQ. Elle s’assure que les équipes comprennent bien ce qu’elles doivent exécuter et les accompagne dans le processus. Elle est le rouage le plus important par rapport à l’ensemble des propriétés vendues par l’agence marketing de la LHJMQ. De plus, c’est elle qui traduit la grande majorité des documents légaux du circuit.

« Claude est une personne très intègre. Elle est dévouée et représente un atout important pour notre équipe, » a indiqué Karl Jahnke, Chef de l’exploitation de la LHJMQ.

Guylaine Gonthier

Adjointe exécutive

En plus d’apporter un soutien essentiel au commissaire de la LHJMQ, Gilles Courteau, Guylaine est un atout important pour les propriétaires de la ligue dans la préparation des assemblées, le suivi des dossiers, et bien plus encore. Elle est très bien organisée, démontre beaucoup d’initiative, et met constamment de la vie dans le bureau.

« Guylaine est une personne au grand cœur, qui va toujours de l’avant quand vient le temps d’offrir de l’aide ou du soutien aux autres. C’est une personne que tout patron rêve d’avoir et j’ai le privilège de la compter parmi nous, » a dit Courteau.

Francine Lachance

Registraire

En tant que registraire, Francine est responsable du système d’enregistrement des joueurs dans le programme HCR de Hockey Canada. Elle doit maintenir les alignements et les sélections au repêchage de chaque équipe à jour en gérant leurs mises sous contrats, les périodes de transactions, les réclamations au ballotage, les joueurs affiliés, les agents libres, les formulaires de camp et les transferts internationaux. Elle communique régulièrement avec les différentes branches du territoire de la LHJMQ pour valider tout document qui permet aux joueurs d’évoluer dans la ligue. Elle est aussi un élément clé au bon fonctionnement des séances de sélections du circuit.

Francine est le point de contact principal pour tout directeur général qui a une question relative aux joueurs et aux règlements administratifs.

« Il n’y a pas une personne plus honnête que Francine dans son travail de tous les jours. Sa rigueur et son professionnalisme sont deux qualités qui font d’elle une personne très agréable à côtoyer. Et je parle en connaissance de cause avec toutes les tâches que nous avons en commun, » a dit Pierre Leduc, Directeur des opérations hockey.

Roxanne Lapointe

Coordonnatrice des opérations hockey et administration

Sur le plan administratif, Roxanne travaille conjointement avec le Directeur des opérations hockey en complétant plusieurs documents relatifs aux matchs, notamment les rapports des blessures et la création de l’horaire des juges vidéo. Elle coordonne également les dossiers d’assurance, les suivis de base dans le dossier des commotions cérébrales, les rapports médicaux des joueurs, les plans d’urgences, et bien plus.

Sur le plan évènementiel, Roxanne travaille sur la logistique des évènements au niveau du transport, de l’hébergement et des différentes tâches administratives qui touchent l’organisation de ceux-ci.

« Malgré le fait qu’elle vient tout juste de joindre à l’équipe, Roxanne s’est rapidement adaptée à son nouveau poste et avec les différents intervenants par son entregent et son vouloir bien faire les choses. Elle est d’une aide précieuse pour nos responsabilités quotidiennes, » a dit Leduc.

Natacha Llorens

Directrice des services aux joueurs

Natacha offre une aide précieuse aux joueurs à travers la ligue. Elle est responsable de la politique anti-dopage de la LHJMQ ainsi que des programmes d’éducation et d’aide aux joueurs. Son expérience acquise alors qu’elle était avec la GRC est d’une importance capitale dans ses fonctions actuelles.

« Natacha a un grand réseau de contacts qui répond aux besoins des joueurs et ce peu importe la nature du besoin. Nous sommes choyés de pouvoir compter sur son expertise et les joueurs la respecte et l’apprécie grandement, » a dit Courteau.

Valérie Monette

Directrice-adjointe du programme scolaire et événements

Au fil des ans, Valérie a su se forger une solide expérience dans la coordination des services administratifs, des services scolaires et des évènements. Aujourd’hui, son rôle est d’accompagner les conseillers pédagogiques des équipes dans leur travail, en plus d’assurer un suivi rigoureux du cheminement scolaire des joueurs. Elle est aussi responsable du programme de bourses offert aux anciens joueurs de la LHJMQ. Sa fiabilité, son éthique de travail et sa gentillesse en font une collègue très appréciée.

« Dans la vie, il faut savoir saisir les opportunités. Quel que soit le milieu, la femme aura toujours sa place et Valérie a bien su le démontrer depuis 18 ans au sein de la LHJMQ. Nous sommes des collègues de travail depuis plusieurs années et c’est toujours un plaisir de travailler avec elle, » a dit Llorens.

_

Au nom de toute la LHJMQ, bonne Journée internationale de la femme à toutes les femmes extraordinaires qui travaillent à tous les niveaux du hockey. Vous continuez de nous inspirer chaque jour et vous êtes des modèles pour les prochaines générations. Merci pour tout ce que vous faites!