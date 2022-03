Célébration des femmes dans l’organisation du Titan

En l’honneur de la Journée internationale des femmes, le Titan d’Acadie-Bathurst célèbre les femmes de son organisation qui font partie intégrante de l’équipe du nord du Nouveau-Brunswick.

Dans les coulisses, la thérapeute du sport Nicole Smith, l’adjointe à la comptabilité et à l’administration Sarvin Ergin, Monique Boudreau, agente de liaison administrative du hockey et coordonnatrice des pensions, Marie Meagher, conseillère pédagogique, et Bryannah James, coordonnatrice de la fondation et des communications du Titan, aident la franchise à fonctionner comme une machine bien huilée.

Ergin s’est joint à l’équipe au printemps dernier et est rapidement devenu une partie intégrante de la famille du Titan. En travaillant pour l’équipe du Titan, je n’ai jamais vraiment eu l’impression d’être « l’une des rares femmes » travaillant ici », a déclaré Ergin. « Je me suis sentie intégrée à l’équipe dès le premier jour et je trouve ironique que dans une industrie dominée par les hommes, c’est la première fois que je n’ai pas l’impression que mon sexe compte vraiment. »

Originaire d’Iran, Ergin a déménagé au Canada à l’âge de 11 ans. Elle parle couramment trois langues (anglais, farsi et turc) et apprend et perfectionne ses compétences en français. Elle est diplômée de l’Université d’Ottawa (baccalauréat général en arts et en sciences) et de l’Université de la Colombie-Britannique, où elle détient une maîtrise en neurosciences.

« Vivre au Canada m’a certainement ouvert des portes et des opportunités, en tant que femme, d’une manière dont je ne suis pas sûre qu’elle aurait été possible dans mon pays natal. »

Sa plus grande admiratrice et son modèle d’enfance est sa mère. Elle était ma confidente, ma cheerleader et la personne qui a toujours essayé de m’inculquer le sentiment que « tu peux faire tout ce que tu veux ». Alors que mon père et mon frère ont essayé de m’aider à apprendre à conduire, par exemple, j’en suis toujours ressortie sans vouloir conduire à nouveau », a déclaré Ergin. « C’est elle qui a fait disparaître les peurs et qui m’a même appris à conduire standard! »

Ergin a tiré le même chapitre du livre de parentalité de sa mère et est maintenant une ancre de soutien et d’amour pour son jeune fils. « En tant que mère d’un petit garçon, mon objectif est de lui faire comprendre que les femmes doivent être traitées avec douceur, mais pas comme si elles étaient faibles ; que les femmes, comme les hommes, sont capables d’accomplir de grandes choses si on leur en donne l’occasion. »

Mme Boudreau a travaillé pour la franchise à divers titres pendant plus de dix ans, que ce soit comme maître de cérémonie ou comme serveuse au bar du centre régional K.C. Irving. En 2010, sa famille a pris la décision de commencer à offrir leur service en tant que famille de pension après que son fils ait demandé s’ils pouvaient ouvrir leur maison à un joueur du Titan.

« Je crois qu’être famille de pension est un rôle clé dans la vie d’un joueur de la LHJMQ. Toutes les pensions jouent un rôle important en apportant un leadership dans leur vie quotidienne », a déclaré Boudreau. Je crois que tout le monde dans l’organisation a un rôle important, mais notre rôle humain en tant que femme, en tant que « figure maternelle », nous montrons et partageons le soutien, le leadership et beaucoup de compétences organisationnelles à nos fils pensionnaires. »

Mme Smith, originaire du Manitoba et diplômée de l’Université de Winnipeg, a été la » seule femme » membre de toutes les équipes auxquelles elle a participé au cours de sa carrière de thérapeute du sport. La seule exception était une équipe féminine de football dans l’Ouest canadien. En tant que thérapeute du Titan, elle supervise la santé et le bien-être physique et mental des joueurs, les aidant à répondre à leurs besoins nutritionnels, réservant les hôtels et les repas pour les matchs sur la route et répondant à toute blessure survenue au cours des matchs du junior majeur.

La Ligue de hockey junior majeur du Québec compte plusieurs thérapeutes du sport de sexe féminin et d’innombrables femmes qui travaillent en coulisse dans les domaines de l’administration et des opérations hockey.

« Il est encourageant de voir les divers progrès réalisés par les équipes sportives, et plus particulièrement par le hockey, pour assurer un environnement inclusif pour les femmes et pour tout le monde dans un sport qui nous passionne tous », a déclaré Mme Smith. « Je suis reconnaissante envers toutes les femmes qui ont ouvert la voie pour nous afin que nous puissions avoir des carrières réussies dans une profession sportive que nous aimons. Maintenant, c’est à nous de poursuivre ces avancées pour que les petites filles du monde entier sachent que le hockey est un sport pour tous. »

Meagher s’est jointe au personnel de soutien de l’équipe en tant que conseillère pédagogique au cours de la saison 2014-15 des juniors majeurs et elle est avec eux depuis. Elle est l’une des deux conseillères académiques d’Acadie-Bathurst et travaille aux côtés de son collègue George Willett. Son rôle comprend une variété de tâches, y compris, mais sans s’y limiter, la supervision en classe, le tutorat, l’inscription des joueurs à leurs cours académiques et la communication avec tout le monde, des parents des joueurs au directeur général de l’équipe et à la ligue.

« Il est important que les joueurs aient des femmes d’autorité qui travaillent avec elles dans leur sport dominé par les hommes », a déclaré Mme Meagher. « Cette représentation féminine permet d’apporter un équilibre et une perspective différente pour eux tout en leur montrant la façon dont l’industrie valorise les contributions des femmes. »

James a rejoint l’équipe plus tôt cet automne après une carrière de neuf ans en journalisme. Elle a été journaliste pour les journaux Miramichi Leader et Northern Light de 2012 à 2021. Avant de couvrir le journalisme communautaire dans le nord de la province, Mme James était rédactrice en chef des sports et auparavant rédactrice sportive pour le journal étudiant de l’Université du Nouveau-Brunswick, The Brunswickan.

L’ancien de l’université St. Thomas (double spécialisation en journalisme et en histoire) a fait partie de nombreuses équipes sportives et a remporté divers prix sportifs au cours de sa jeunesse. Elle a porté les couleurs de l’équipe féminine de soccer de la STU pendant la saison 2010-2011. James attribue sa réussite personnelle et professionnelle à ses parents.

« Ils nous ont élevées, ma sœur et moi, pour que nous soyons des femmes fortes, éduquées et indépendantes, et nous ont inculqué une attitude positive qui ne s’arrête jamais », a déclaré Mme James. « Je pense qu’en tant que mère de deux jeunes garçons, qui jouent tous deux au hockey, il est important pour eux de voir ce que les femmes sont capables d’accomplir et de les soutenir dans ces réalisations. »