Carl Mallette en quête d’une autre Coupe du Président dans sa ville d’adoption

Les chiffres chanceux de Carl Mallette sont le « 9 », le « 7 » ou n’importe quelle combinaison des deux. Il devrait peut-être envisager d’y ajouter le « 13 ».

C’est un choix au repêchage opportun qui a amené Mallette à Victoriaville il y a un quart de siècle. C’est un million d’autres choses qui l’ont poussé à rester.

Né à Montréal, Mallette était un centre dynamique et un espoir de premier plan avant le repêchage de la LHJMQ de 1997. Lorsqu’est venu le temps de procéder à la 13e sélection de cette année-là, c’est l’équipe située dans ce qui était déjà son deuxième chez-soi qui l’a fait entrer dans la ligue.

« J’étais vraiment excité d’être repêché par les Tigres parce que ma mère est de Victoriaville », explique Mallette. « Mon père a rencontré ma mère alors qu’il jouait au hockey senior là-bas, alors la famille était vraiment contente lorsqu’ils m’ont repêché. Ça fait 25 ans et je ne suis jamais reparti! »

En parlant de chiffres, Mallette en a affiché de spectaculaires au cours de ses cinq saisons avec les Tigres. Après avoir inscrit 151 buts et 418 points en 318 matchs de saison régulière, l’homme qui approche aujourd’hui la quarantaine a quitté Victoriaville comme une sorte de légende.

L’organisation allait par la suite exprimer sa gratitude en retirant le numéro 97 de Mallette, qui est maintenant suspendu aux poutres du Colisée Desjardins. Cependant, c’est sa dernière saison en tant que joueur à Victoriaville qui demeure la plus marquante. Les Tigres de Mallette, qui portait alors le « C » sur son chandail, étaient considérés comme un groupe solide, même s’ils n’étaient pas vraiment favoris pour tout remporter. Mais après avoir éliminé l’équipe de première place du Titan d’Acadie-Bathurst en six parties lors de la finale de la Coupe du Président, tous ces pronostics sont tombés dans l’oubli.

« Les partisans de Victoriaville se souviennent tous de l’endroit où ils se trouvaient lorsque nous avons remporté la Coupe du Président et de la façon dont nous l’avons fait », se rappelle l’ancien joueur de centre. « Nous sommes toujours revenus lorsque nous faisions face à de l’adversité. Ce (championnat) est le meilleur souvenir que j’ai gardé de cette époque. Nous n’étions pas favoris pour gagner, mais nous avons respecté le plan et avons remporté la Coupe du Président. »

Cette année-là, les Tigres ont participé au tournoi de la Coupe Memorial, où l’équipe est revenue de l’arrière pour signer des victoires dans le match de bris d’égalité du tournoi à la ronde et puis en demi-finale, avant de s’incliner devant le Ice de Kootenay dans le match du championnat. Les cinq buts en six matchs de Mallette étaient un sommet dans le tournoi.

Sautons à 2012, après une carrière productive dans les rangs professionnels et maintenant à la retraite, Mallette était de retour à Victoriaville en tant qu’entraîneur adjoint. Et ce sont les deux hommes qui ont guidé les Tigres à l’époque où il évoluait dans les rangs juniors qui ont joué un rôle déterminant dans le développement du style d’entraîneur qu’il est aujourd’hui.

« Mon père m’a conseillé de prendre le meilleur de chaque entraîneur et ça m’a beaucoup aidé », se souvient Mallette. « Alain Rajotte et Mario Durocher ont eu une grande influence sur moi. Ils étaient complètement à l’opposé l’un de l’autre. Alain était un gars vraiment fougueux et hargneux. Il n’y avait pas un seul jour d’entraînement où l’on ne se donnait pas à 100 %. Il m’a appris à travailler et à compétitionner pour devenir un grand joueur junior. »

« Mario est arrivé [avant la saison 2000-2001] et il était tellement calme », a poursuivi Mallette. « À l’époque, il n’y avait pas beaucoup de systèmes de jeu parce que cette technologie n’avait pas encore transformé le hockey junior. Mais Mario a apporté une nouvelle dimension à notre équipe. Nous savions déjà ce qu’il fallait faire pour gagner, et comment travailler dur pour chaque chose, mais, en ce qui concerne le système de jeu, je crois vraiment qu’il était en avance sur son temps. Maintenant que je suis entraîneur, j’essaie d’appliquer à l’équipe de cette année les leçons que j’ai apprises de ces deux hommes. »

Mallette, qui est passé du statut de finaliste de la Coupe du Président à sa dernière année comme joueur des Tigres à celui d’entraîneur-chef dans la même situation à ses débuts dans la LHJMQ, peut facilement parler des similitudes entre les deux groupes.

« J’ai vraiment l’impression que notre équipe actuelle ressemble beaucoup à celle de 2002 », souligne-t-il. « C’est un groupe de gars qui viennent à la patinoire, qui respectent le plan, qui s’amusent et qui font le travail. C’est ce qu’ils font depuis le premier jour. Même face à l’adversité de devoir jouer en pleine pandémie, nous avons continué à nous amuser et je pense que c’est grâce à ça que nous sommes en finale. »

Mais à quel point est-il facile de trouver un équilibre entre le plaisir et la réalité à laquelle les Tigres ont été confrontés au cours de cette après-saison? Ils ont fait face à l’élimination deux fois, avant de se retrouver face à une équipe de Val-d’Or qui est loin d’être un adversaire facile. Comme l’explique Mallette, ça a tout à voir avec l’état d’esprit.

« D’après mon expérience de joueur et d’entraîneur, je pense que le stress avant un match provient de la rencontre d’avant », dit-il. « Parfois, on cherche trop à réfléchir aux choses. À la place, avant le cinquième match contre Charlottetown, nous avons traîné à l’hôtel, nous avons relaxé et avons apprécié le moment présent. Notre message était le suivant : “Si vous êtes trop tendus, vous ne suivrez pas la structure”. Il faut féliciter les joueurs parce qu’ils sont sortis forts! »

L’entraineur cherche maintenant à boucler la boucle. Comment l’un des fils adoptifs préférés de Victoriaville réfléchit-il à ce que mener une fois de plus l’équipe locale aux plus hauts sommets de la LHJMQ signifie?

« Ça me donne la chair de poule », déclare un Mallette chargé d’émotion. « Ma femme est de là, mes enfants sont là et nous connaissons tout le monde. Beaucoup de gens qui étaient mes amis pendant que je jouais sont maintenant des familles de pension. Évidemment, les gens posent des questions sur l’équipe et la suivent, mais ce sont surtout nos amis avant tout. Leur soutien est formidable. Je sais qu’ils croient en nous et qu’ils seront fiers de nous, quoi qu’il arrive. »

« Personnellement, je n’ai pas vu mes enfants depuis 40 jours et voilà qu’ils sont dans les estrades pour la finale », conclut-il. « Il y a des partisans qui viennent de Victoriaville pour ces matchs, ce qui est tout simplement incroyable. Nous savions que nous allions jouer pour cette Coupe un jour et, à une semaine de la fin, c’est vraiment fantastique de retrouver certains de nos partisans. »

Pour l’homme qui a déjà été le jeune, sélectionné au 13e rang, dans une saison où ce même nombre de victoires pourrait offrir à Victoriaville son premier titre en près de deux décennies, peut-être que le plus malchanceux des numéros n’est pas une si mauvaise chose après tout.