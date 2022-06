Capitaine Bourque joue les héros!

Mavrik Bourque ne voulait visiblement pas que sa saison se termine. Le capitaine des Cats a mis un point d’exclamation à une soirée forte en rebondissements lorsqu’il a donné la victoire aux siens en première période de prolongation permettant ainsi aux hommes de Daniel Renaud de signer un gain de 3-2 face aux Remparts de Québec.

Pierrick Dubé, lors d’un avantage numérique, et Angus Booth, au début de la 3e période sont également parvenus à déjouer William Rousseau.

De son côté, Antoine Coulombe a très bien fait repoussant 39 tirs au but.

En poste pour ce match crucial, Antoine Coulombe fut le premier des deux cerbères à se signaler au cours de ce match. Avec à peine 3 minutes d’écoulées, le natif de Montmagny étira la jambière pour freiner une menace des Remparts, tout cela en dépit de la circulation devant lui.

Après avoir écoulé avec succès un désavantage numérique, les hommes de Daniel Renaud testèrent une première fois la cage de William Rousseau. Depuis la ligne bleue, Martin Has décocha un bon tir frappé que le gardien des Remparts eut du mal à stopper en raison de la présence de nombreux joueurs devant lui.

Puis, Jordan Tourigny se vit offrir une occasion en or alors que son équipe prenait plus de rythme en zone ennemie. Cependant, son tir frappé passa au-dessus du filet de Rousseau.

Ce n’était que partie remise puisque, avant la fin de l’engagement, l’arme de prédilection favorite des Shawiniganais causa des dommages. En avantage numérique, bien alimenté par Mavrik Bourque et Zachary Massicotte, Pierrick Dubé laissa partir un tir des poignets que ne put bloquer William Rousseau.

Au début du second engagement, le tir de la pointe de Louis Crevier, en apparence inoffensif, fut dévié au passage par Zachary Gravel et le disque se faufila tout juste entre les jambières de Coulombe.

À la 8e minute, Mavrik Bourque reçut une passe à sa ligne bleue et parvint à s’échapper devant William Rousseau. Par contre, un superbe repli défensif de Nicolas Savoie empêcha le capitaine des Cats d’atteindre la cible.

À mi-chemin au deuxième tiers temps, un tir bloqué en zone des Remparts mena à une contre-attaque rapide en zone des Cats. Voulant pousser une rondelle libre, Antoine Coulombe effectua une longue sortie de zone et dégagea partiellement la rondelle. Les visiteurs maintinrent la pression et Vsevolod Komarov, celui-là même qui avait donné la victoire aux siens dans le premier match, profita de temps et d’espace et son tir des poignets trouva son chemin du côté du bâton d’Antoine Coulombe.

Le reste de la période fut l’affaire de William Rousseau qui se dressa devant chacune des attaques shawiniganaise ne laissant rien passer.

Les hommes de Daniel Renaud allaient-ils pousser la série à la limite? Pour cela, ils devaient venir à bout de William Rousseau. Déterminés, ils chargèrent le filet des Remparts dès le début de l’engagement. Bien posté derrière le filet, Olivier Nadeau gagna sa bataille face à Louis Crevier et trouva Angus Booth sur l’aile gauche. Le jeune défenseur laissa partir un tir parfait au-dessus de l’épaule gauche du gardien permettant ainsi aux 4000 spectateurs de bondir de leurs sièges.

D’ailleurs, la dernière période fut clairement l’affaire des hommes en jaune, eux qui récoltèrent près de 4 fois plus de tirs que les visiteurs.

En prolongation, les favoris de la foule bourdonnèrent autour du filet de Rousseau et le testèrent à moult occasions. Puis, comme si cela n’était pas déjà assez stressant, Pierrick Dubé écopa d’une pénalité pour avoir fait trébucher. Heureusement, le brio d’Antoine Coulombe, qui y alla d’une glissade brillamment synchronisée sur sa gauche, ferma complètement la porte.

Avec un peu moins de 5 minutes à écoulées, après avoir vu Olivier Nadeau faire dévier une rondelle directement sur le poteau, Mavrik Bourque se faufila depuis l’arrière du filet et poussa une rondelle libre derrière Rousseau, faisant lever littéralement le toit du Centre Gervais Auto!

C’est donc dire que la série se transportera à Québec pour le match ultime ce mercredi 1er juin. La rencontre décisive débutera à compter de 19h.