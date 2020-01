Byfield et Lafrenière nommés capitaines du Match des Meilleurs Espoirs Kubota de la LCH/LNH

Toronto (Ontario) – Les meilleurs espoirs en vue du Repêchage de la LNH de 2020 et médaillés d’or canadiens du Championnat du monde junior de l’IIHF 2020 Quinton Byfield des Wolves de Sudbury et Alexis Lafrenière de l’Océanic de Rimouski seront les têtes d’affiche du Match des Meilleurs Espoirs Kubota de la LCH/LNH 2020.

Une semaine avant la mise au jeu initiale à Hamilton, le duo a été nommé capitaine de chacune des formations pour le 25e rendez-vous annuel des meilleurs talents de la Ligue canadienne de hockey en vue du Repêchage de la LNH de 2020 qui réunira 40 joueurs de la Ligue de l’Ontario, de la Ligue de hockey junior majeur du Québec et de la Ligue de l’Ouest pour ce face-à-face du 16 janvier.

Lafreniere sera à la tête d’Équipe Blanc avec ses assistants Ryan O’Rourke des Greyhounds de Sault Ste. Marie et Braden Schneider des Wheat Kings de Brandon, tandis que l’Équipe Rouge de Byfield comprendra les assistants Dawson Mercer des Saguenéens de Chicoutimi et Ozzy Wiesblatt des Raiders de Prince Albert.

« C’est un honneur pour moi d’être nommé capitaine de mon équipe pour le Match du Meilleur Espoirs, a déclaré Lafrenière. Je suis impatient de disputer ce match depuis le début de ma carrière junior et j’ai hâte de sauter sur la glace la semaine prochaine avec tous les autres excellents joueurs qui seront présents à cette occasion. »

Toujours en tête des marqueurs de la LCH avec 70 points après 32 matchs, Lafrenière a été nommé joueur par excellence des Mondiaux juniors après avoir récolté 10 points en seulement cinq matchs pour le Canada, notamment quatre buts et six passes. L’athlète de 18 ans originaire de Saint-Eustache au Québec est l’actuel capitaine de l’Océanic de Rimouski dans le cadre de la 25e saison du club et il a aussi porté le ‘C’ pour le Canada au tournoi de la Coupe Hlinka Gretzky que le Canada a remporté en 2018. Il a été nommé Joueur par excellence de la LCH en 2019 et il a été Recrue de l’année de la LCH en 2018 après avoir été le premier choix du Repêchage de la LHJMQ en 2017.

« C’est certainement un immense honneur de disputer un match aussi important qui réunit les meilleurs espoirs du Repêchage de la LNH de partout dans la Ligue canadienne de hockey, a reconnu Byfield. Être nommé capitaine d’une de ces équipes est quelque chose que je considère comme étant très spécial. Beaucoup de grands joueurs ont été nommés capitaines pour ce match et je sais que je devrai chausser de ‘grands patins’. Cela signifie que je dois faire quelque chose de bien alors j’accueille cette nouvelle avec beaucoup de modestie. »

Byfield occupe actuellement le 12e rang à égalité chez les marqueurs de la LCH avec une récolte de 22 buts et 35 passes pour 57 points en seulement 30 matchs et il rentre tout juste de la République tchèque après une expérience aux Mondiaux juniors où il a amassé une passe en sept matchs. Le joueur de 17 ans originaire de Newmarket en Ontario a été le premier choix du Repêchage de la Ligue de l’Ontario en 2018 et il a été choisi Recrue par excellence de la LCH la saison dernière. Son parcours de leadership comprend aussi son rôle d’assistant capitaine au Défi mondial U17 de hockey en 2018.

Lafrenière deviendra le 21e joueur de l’Océanic à disputer ce match et seulement le deuxième à jouer le rôle de capitaine après Vincent Lecavalier en 1998. On compte 12 autres joueurs de l’organisation des Wolves à avoir disputé ce match. Par contre Byfield est le premier à être nommé capitaine.

Les assistants capitaines de l’Équipe Blanc O’Rourke et Schneider sont deux défenseurs avec une expérience de leadership dans la Ligue de l’Ontario et de la Ligue de l’Ouest respectivement. O’Rourke, un athlète de 17 ans originaire de Pickering en Ontario a été nommé capitaine des Greyhounds au mois de novembre. Cette saison, il a amassé 21 points en 29 matchs et il a aussi produit 21 points en 29 matchs et a aussi représenté l’équipe de l’Ontario dans la Série CIBC Canada-Russie, un an après avoir été nommé au sein de l’équipe des étoiles du Défi mondial de hockey U17. Schneider, un athlète de 18 ans originaire de Prince Albert en Saskatchewan est aussi assistant capitaine chez les Wheat Kings, mais il a aussi été capitaine du Canada au Défi mondial de hockey U17. Cette saison, l’invité au Camp de sélection de l’équipe nationale junior du Canada connaît la meilleure saison de sa carrière à son troisième tour de piste dans le circuit avec une récolte de 28 points en 38 matchs.

L’expérience de Mercer aux Mondiaux juniors aidera le groupe de leaders de l’Équipe Rouge puisque l’attaquant d’Équipe Canada est un de cinq joueurs admissibles au Repêchage de la LNH à rentrer de la République tchèque avec une médaille d’or. L’athlète de 18 ans originaire de Bay Roberts à Terre-Neuve a été assistant capitaine des Voltigeurs de Drummondville ou il a amassé 42 points en 26 rencontres avant d’être échangé aux Sags. Wiesblatt offrira aussi une expérience de leadership à l’Équipe Rouge après avoir remporté la Coupe Ed Chynoweth de la Ligue de l’Ouest avec les Raiders la saison dernière. L’athlète de 17 ans originaire de Calgary en Alberta a déjà établi des sommets en carrière cette saison avec une récolte de 44 points en 41 matchs et il a été assistant capitaine du Canada au Défi mondial de hockey U17 en 2018.

La liste des capitaines du Match des Meilleurs Espoirs de la dernière décennie comprend Dylan Cozens et Kirby Dach en 2019, Ty Smith et Joe Veleno en 2018, Nico Hischier et Nolan Patrick en 2017, Jakob Chychrun et Matthew Tkachuk en 2016, Anthony Beauvillier et Connor McDavid en 2015, Aaron Eklbad et Sam Reinhart en 2014, Seth Jones et Nathan MacKinnon en 2013, Ryan Murray et Colton Sissons en 2012, Sean Couturier et Ryan Nugent-Hopkins en 2011, ainsi que Taylor Hall et Tyler Seguin en 2010.

Cliquez ici pour consulter la formation complète de l’Équipe Rouge et de l’Équipe Blanc pour le Match des Meilleurs Espoirs Kubota de la LCH/LNH 2020.

