Bourse régionale de l’Alliance Sport-Études remise à Anthony Poulin

Anthony Poulin est le lauréat, pour le Cégep de Victoriaville, de la bourse sport-études de 500 $ de la Fondation Desjardins. Durant les séries éliminatoires de la LHJMQ, les joueurs-étudiants doivent s’absenter encore plus souvent et plus longuement tout en étant dans une période cruciale de leur session collégiale. Pour réussir à concilier le hockey et les études, surtout durant cette période particulièrement chargée, Anthony a dû faire preuve d’une grande rigueur. Avec de la motivation et beaucoup d’assiduité, il s’est discipliné à faire ses travaux autant à la maison que sur la route afin d’éviter de prendre du retard au cours de la session. Il a aussi maintenu une bonne communication avec ses enseignants et a organisé des rencontres avec ceux-ci pour reprendre de la matière ou des examens lorsque c’était nécessaire. Ces moyens ont permis à Anthony de performer à la fois sur la glace et sur les bancs d’école.

Anthony est le capitaine des Tigres de Victoriaville. Dans sa carrière junior de plus de 200 matchs où il a également porté les couleurs de l’Armada de Blainville-Boisbriand, il a participé deux fois à la finale de la Coupe du Président en plus d’avoir été nommé joueurétudiant du mois à plusieurs occasions. La prochaine étape sportive du joueur de centre sera de se démarquer dans le circuit universitaire canadien et d’y décrocher le titre national.

Celui qui est inscrit au DEC en sciences humaines aimerait un jour devenir enseignant d’anglais.

La Fondation Sport-Études et la Fondation Desjardins appuient avec enthousiasme les athlètes poursuivant des études postsecondaires et reconnaissent le soutien des répondants sport-études ainsi que l’apport des enseignants, parents et entraîneurs au succès des étudiants-athlètes lauréats. L’Alliance Sport-Études, regroupant 45 collèges, le Cégep à distance et neuf universités, soutient plus de 1 400 étudiants-athlètes de 50 sports différents. Toutes nos félicitations à Anthony Poulin!